Под новый год надо что-то сделать для своих читателей, типа поделиться какой-то фишкой по заработку или продвижению сайтов. И думаю, это будет как раз тема по заработку.
Время идёт, тренды сменяют друг друга, одни люди приходят в «тему», другие уходят, но неизменным остаются человеческие потребности и желания.
Все хотят вкусно покушать, хорошо отдохнуть, развлечься, и главное, чтобы на всё это хватило денежных знаков.
Сегодня я решил на своей шкуре протестировать известный хостинг с уклоном на западную аудиторию – HyperHost.
Он подойдёт и для русскоязычной аудитории, просто благодаря некоторым своим характеристикам, данный хостинг даст бонус при работе с «западом», в частности благодаря услуге CDN и расположению их серверов (дислокации).
Не так давно я открыл для себя великий кладезь полезностей, начиная от мануалов и видеокурсов, до софта и специфических авторских модулей, которые нигде не купишь.
Речь о небезызвестном центре дистанционного самообразования, или проще говоря, Skladchik.com, который лично я долгое время считал просто ресурсом разоряющим инфобизнесменов. Как же я ошибался…
На самом деле, это реально интересный проект, где можно не только экономить деньги и по дешёвке покупать практически любой электронный товар, но также хорошо зарабатывать, организовывая складчины на свои творения (софт, мануалы и тд.).
Не знаю как вы, а я всё не перестаю искать идеальный хостинг под свои проекты, которые нужно делить на несколько групп, так как их нельзя держать в одном месте в виду их специфичности.
Сейчас уже никого не удивишь накруткой активности и статистики в паблике или группе ВК.
Накрутить можно абсолютно все показатели, начиная от лайков и репостов, и заканчивая подписчиками и посещаемостью.
Дабы не быть голословным, я пробежался по нескольким сервисам по накрутке и фрилансерам предоставляющие такие услуги.
Не так давно я перешёл на продвижение сайтов в сервис Wizard.Sape, тем самым покинув WE и закрыв в нём все свои компании продвижения.
Дело в том, что последний не оправдал мои надежды по эффективности, а его новый инструмент «продвижение ПФ» и вовсе оказался сплошным разочарованием.
Эх, сколько же всего произошло за последнее время – хакерские атаки, взломы сайтов, взлёты и падения позиций в поисковых системах, денежные (прибыльные) и провальные темы…
Сегодня я бы хотел вырвать кусочек из всех этих событий и опубликовать познавательное интервью с руководителем агентства IQAD Дмитрием Пушилиным на тему «Быть или не быть ссылочному продвижению сегодня?».
Не так давно я вернулся в родной Новосибирск после 2,5 лет проживания в отсталом Таганроге, жить было ещё негде (квартира на оформлении), поэтому остановился у друзей семьи. Родной город, ностальгия, свобода и первая девушка из сферы SEO и продаж услуг в интернете, с которой мне довелось встретиться в реале (Да, и такое бывает!!).
Каждый из нас постоянно задаёт сотни вопросов, связанных с различными ситуациями. В интернете можно найти ответы на очень многие вопросы.
Именно поэтому заработок на вопросах и ответах рано или поздно должен был появиться. Вы задаёте вопрос, а может пишите ответ, за это вам и будут платить деньги.
Существует несколько проектов, которые ориентированы на этот способ заработка.
Они отличаются способом начисления денежных средств.
Всем привет!
В преддверии нового года (вот-вот, через несколько часов), я решил написать, нет, не новогоднее поздравление, хотя и его по-хорошему было бы хорошо написать.
Данная статья будет своеобразным приводящим материалом к инструкции по работе с моим новым программным продуктом «Сими» (ранее, Симитатор).
Ах, да, я совсем забыл сказать, что мое произведение «Сими» четвёртого поколения завершён и готов к продаже.
За последние два года я уже не раз задумывался о диверсификации своих активов, об уходе от seo-зависимости и смешных заработков.
Смотря на успехи таких гигантов, как Webnetc и Wildo, неловко задаёшься вопросами «откуда гнать трафик?» и «как же увеличить конверсию на сайте?».
Чаще всего наиболее актуальным является именно второй вопрос, так как способов привлечь целевой трафик не так мало, взять хотя бы тот же директ.
В своё время у меня уже был интернет магазин (партнёрство) оригинальных товаров, но из-за низкой конверсии и высоких затрат его пришлось закрыть. Больше я к нему не возвращался.
Хомячки… Кто они?
Это категория людей на которой хорошо навариваются многие “бизнесмены” и мошенники (на тех и ни других), да что тут говорить, я сам в своё время, неплохо с их помощью, заработал продавая воздух в виде подарков вконтакте и розыгрышей о конце света (правда основной моей аудиторией всё-таки были нормальные и адекватные люди).
Зарабатываете бабло в интернете, но всё равно любите халяву? Настало время для радости!
Помните я в конце мая, делал обзор сервиса обратных звонков RedConnect? Эффективно, но дорого? Забудьте. Теперь всё бесплатно! Я серьёзно.
Компания RedHelper вчера запустила абсолютно бесплатную версию своих обратных звонков – RedConnect Free (перейти к видео презентации).
В отличие от многих других «бесплатных» сервисов конкурентов, здесь клиенту вообще ничего не нужно платить. И это не какой-то розыгрыш. Всё реально.