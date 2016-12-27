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В поисках истины – формируем пассивный доход вместе с партнёрской программой от Mchost

Хостинг Mchost

Под новый год надо что-то сделать для своих читателей, типа поделиться какой-то фишкой по заработку или продвижению сайтов. И думаю, это будет как раз тема по заработку.

27.12.2016
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Получаем студенческий трафик и зарабатываем на нём вместе с партнёрской программой R-Money

Зарабатываем вместе с партнёрской программой R-Money Время идёт, тренды сменяют друг друга, одни люди приходят в «тему», другие уходят, но неизменным остаются человеческие потребности и желания.

Все хотят вкусно покушать, хорошо отдохнуть, развлечься, и главное, чтобы на всё это хватило денежных знаков.

29.11.2016
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HyperHost или как получить хостинг с CDN и DDoS-защитой

HyperHost или как получить хостинг с CDN и DDoS-защитой Сегодня я решил на своей шкуре протестировать известный хостинг с уклоном на западную аудиторию – HyperHost.

Он подойдёт и для русскоязычной аудитории, просто благодаря некоторым своим характеристикам, данный хостинг даст бонус при работе с «западом», в частности благодаря услуге CDN и расположению их серверов (дислокации).

21.11.2016
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Экономь или зарабатывай вместе с Skladchik.com

Экономь или зарабатывай вместе с Skladchik.com Не так давно я открыл для себя великий кладезь полезностей, начиная от мануалов и видеокурсов, до софта и специфических авторских модулей, которые нигде не купишь.

Речь о небезызвестном центре дистанционного самообразования, или проще говоря, Skladchik.com, который лично я долгое время считал просто ресурсом разоряющим инфобизнесменов. Как же я ошибался…

На самом деле, это реально интересный проект, где можно не только экономить деньги и по дешёвке покупать практически любой электронный товар, но также хорошо зарабатывать, организовывая складчины на свои творения (софт, мануалы и тд.).

20.11.2016
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Как получить MacBook Pro или IPhone 5S от Well-Web.net

Как получить MacBook Pro или IPhone 5S от Well-Web.net
Не знаю как вы, а я всё не перестаю искать идеальный хостинг под свои проекты, которые нужно делить на несколько групп, так как их нельзя держать в одном месте в виду их специфичности.

17.11.2016
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Как определить накрутку в группе ВК + анонс MonVkScan

Определение накрутки в группе ВК + анонс MonVkScan Сейчас уже никого не удивишь накруткой активности и статистики в паблике или группе ВК.

Накрутить можно абсолютно все показатели, начиная от лайков и репостов, и заканчивая подписчиками и посещаемостью.

Дабы не быть голословным, я пробежался по нескольким сервисам по накрутке и фрилансерам предоставляющие такие услуги.

27.10.2016
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Чего ждать после отключения ссылок в Яндексе? Моё личное и экспертное мнения.

Чего ждать после отключения ссылок в Яндексе?

Не так давно я перешёл на продвижение сайтов в сервис Wizard.Sape, тем самым покинув WE и закрыв в нём все свои компании продвижения.

Дело в том, что последний не оправдал мои надежды по эффективности, а его новый инструмент «продвижение ПФ» и вовсе оказался сплошным разочарованием.

13.08.2016
Комментариев: 154

Интервью с IQAD: быть или не быть сегодня ссылочному продвижению?

Быть или не быть продвижению ссылками?

Эх, сколько же всего произошло за последнее время – хакерские атаки, взломы сайтов, взлёты и падения позиций в поисковых системах, денежные (прибыльные) и провальные темы…

Сегодня я бы хотел вырвать кусочек из всех этих событий и опубликовать познавательное интервью с руководителем агентства IQAD Дмитрием Пушилиным на тему «Быть или не быть ссылочному продвижению сегодня?».

27.07.2016
Комментариев: 78

Девушка в SEO или как зарабатывать на продвижении сайтов в условиях финансового кризиса

Как топовые студии продвигают сайты компаний

Не так давно я вернулся в родной Новосибирск после 2,5 лет проживания в отсталом Таганроге, жить было ещё негде (квартира на оформлении), поэтому остановился у друзей семьи. Родной город, ностальгия, свобода и первая девушка из сферы SEO и продаж услуг в интернете, с которой мне довелось встретиться в реале (Да, и такое бывает!!).

09.07.2016
Комментариев: 104

Что нужно для работы или повышаем прибыль

Повышаем прибыль Всем привет!

В преддверии нового года (вот-вот, через несколько часов), я решил написать, нет, не новогоднее поздравление, хотя и его по-хорошему было бы хорошо написать.

Данная статья будет своеобразным приводящим материалом к инструкции по работе с моим новым программным продуктом «Сими» (ранее, Симитатор).

Ах, да, я совсем забыл сказать, что мое произведение «Сими» четвёртого поколения завершён и готов к продаже.

31.12.2016
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Обзор сервиса обратных звонков RedConnect

Обратные звонки RedConnect

За последние два года я уже не раз задумывался о диверсификации своих активов, об уходе от seo-зависимости и смешных заработков.

Смотря на успехи таких гигантов, как Webnetc и Wildo, неловко задаёшься вопросами «откуда гнать трафик?» и «как же увеличить конверсию на сайте?».

Чаще всего наиболее актуальным является именно второй вопрос, так как способов привлечь целевой трафик не так мало, взять хотя бы тот же директ.

В своё время у меня уже был интернет магазин (партнёрство) оригинальных товаров, но из-за низкой конверсии и высоких затрат его пришлось закрыть. Больше я к нему не возвращался.

09.12.2016
Комментариев: 60

Послание хомячкам или как не дать себя раздеть в социальных сетях?

Хомячкам посвящается или не быть лохом это круто Хомячки… Кто они?

Это категория людей на которой хорошо навариваются многие “бизнесмены” и мошенники (на тех и ни других), да что тут говорить, я сам в своё время, неплохо с их помощью, заработал продавая воздух в виде подарков вконтакте и розыгрышей о конце света (правда основной моей аудиторией всё-таки были нормальные и адекватные люди).

03.12.2016
Комментариев: 115

Повышаем продажи сайта с RedConnect Free!

redconnect_freeЗарабатываете бабло в интернете, но всё равно любите халяву? Настало время для радости!

Помните я в конце мая, делал обзор сервиса обратных звонков RedConnect? Эффективно, но дорого? Забудьте. Теперь всё бесплатно! Я серьёзно.

Компания RedHelper вчера запустила абсолютно бесплатную версию своих обратных звонков – RedConnect Free (перейти к видео презентации).

В отличие от многих других «бесплатных» сервисов конкурентов, здесь клиенту вообще ничего не нужно платить. И это не какой-то розыгрыш. Всё реально.

01.12.2016
Комментариев: 72
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Обновлено: 11:42 29.09.2016
Я в социальных сетях
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Мои цели
  • 5'000 посетителей в день (до 1.09.15)
  • 3'000 rss подписчиков (до 1.09.15)
  • 40'000 комментариев (до 1.09.15)
  • 25'000 фолловеров в тви (до 1.09.15)
  • Пройти тренинг "Надежный заработок в интернете" от Натальи Нестеренко
  • Пройти видеокурсы "Киберсант менеджер" и "Киберсант специалист"
  • 50'000 рублей в месяц (до 1.10.2015)
  • 100'000 руб. на отпуск (до 1.12.2015)
  • Отдохнуть в Таиланде (09.2015)..
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