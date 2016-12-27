Под новый год надо что-то сделать для своих читателей, типа поделиться какой-то фишкой по заработку или продвижению сайтов. И думаю, это будет как раз тема по заработку.
Время идёт, тренды сменяют друг друга, одни люди приходят в «тему», другие уходят, но неизменным остаются человеческие потребности и желания.
Все хотят вкусно покушать, хорошо отдохнуть, развлечься, и главное, чтобы на всё это хватило денежных знаков.
Сегодня я решил на своей шкуре протестировать известный хостинг с уклоном на западную аудиторию – HyperHost.
Он подойдёт и для русскоязычной аудитории, просто благодаря некоторым своим характеристикам, данный хостинг даст бонус при работе с «западом», в частности благодаря услуге CDN и расположению их серверов (дислокации).
Не так давно я открыл для себя великий кладезь полезностей, начиная от мануалов и видеокурсов, до софта и специфических авторских модулей, которые нигде не купишь.
Речь о небезызвестном центре дистанционного самообразования, или проще говоря, Skladchik.com, который лично я долгое время считал просто ресурсом разоряющим инфобизнесменов. Как же я ошибался…
На самом деле, это реально интересный проект, где можно не только экономить деньги и по дешёвке покупать практически любой электронный товар, но также хорошо зарабатывать, организовывая складчины на свои творения (софт, мануалы и тд.).
Не знаю как вы, а я всё не перестаю искать идеальный хостинг под свои проекты, которые нужно делить на несколько групп, так как их нельзя держать в одном месте в виду их специфичности.
Сейчас уже никого не удивишь накруткой активности и статистики в паблике или группе ВК.
Накрутить можно абсолютно все показатели, начиная от лайков и репостов, и заканчивая подписчиками и посещаемостью.
Дабы не быть голословным, я пробежался по нескольким сервисам по накрутке и фрилансерам предоставляющие такие услуги.
Не так давно я перешёл на продвижение сайтов в сервис Wizard.Sape, тем самым покинув WE и закрыв в нём все свои компании продвижения.
Дело в том, что последний не оправдал мои надежды по эффективности, а его новый инструмент «продвижение ПФ» и вовсе оказался сплошным разочарованием.
Эх, сколько же всего произошло за последнее время – хакерские атаки, взломы сайтов, взлёты и падения позиций в поисковых системах, денежные (прибыльные) и провальные темы…
Сегодня я бы хотел вырвать кусочек из всех этих событий и опубликовать познавательное интервью с руководителем агентства IQAD Дмитрием Пушилиным на тему «Быть или не быть ссылочному продвижению сегодня?».
Не так давно я вернулся в родной Новосибирск после 2,5 лет проживания в отсталом Таганроге, жить было ещё негде (квартира на оформлении), поэтому остановился у друзей семьи. Родной город, ностальгия, свобода и первая девушка из сферы SEO и продаж услуг в интернете, с которой мне довелось встретиться в реале (Да, и такое бывает!!).
Некоторое время назад, я пробовал вновь возобновить заниматься заработком хороших денег на социальных сетях. Когда-то мне это неплохо удавалось. Жаль только, что мне многое очень быстро надоедает.
Напомню, что было время, когда очень хорошо смог заработать на том же конце света, точнее на поднятой вокруг этого знаменательного события шумихе.
Хотя, не только на том событии неплохо удалось заработать, были и другие тематические события, да и просто временные фишки, типа бесплатных подарков.
Несколько лет назад, я принимал участие в самом активно развивающемся направлении бизнеса – MLM. О да, я подписался в круто завуалированную сетевую компанию, продукцией которой я пользуюсь до сих пор.
Правда мысль, что нужно будет куда-то идти что-то продавать, да и вообще распространять, пускай даже и хорошую продукцию, мне как-то не особо нравилась.
Недолго думая, но в тоже время долго планируя впоследствии, я принял решение работать в продажах через интернет.
На днях ко мне обратилась одна моя хорошая знакомая, с очень неприятной проблемой, точнее даже не одной, а несколькими.
Дело в том, что есть у неё женский сайт, который она активно наполняла на протяжении примерно полугода, но, к сожалению, её детище практически никто не посещал, кроме её же подруг и родственников.
А проблема возникла буквально на днях, сайт регулярно стал валяться (недоступен), в панели хостера она увидела колоссальную нагрузку, как на базу, так и на процессор.
В поисках решения по снижению расходов на продвижении сайтов я регулярно стараюсь отслеживать нестандартные методы продвижения.
То и дело я регулярно натыкаюсь на чьи-либо попытки продвинуть свой сайт в поисковых системах с помощью манипуляций на поведенческие факторы сайтов.
Безусловно, это интересная идея, но мало чем подкреплённая на деле.
По большей части в рунете очень мало информации на эту тему, и в основном я наблюдаю лишь отрицательный результат накрутки поведенческих факторов.
Иногда у меня возникает вопрос, а чем вообще нынче занимаются люди, которые зарабатывают деньги в интернете? На чём вообще можно заработать, что бы прям, наверняка?
Я знаю, что сейчас очень востребованы на всех уровнях android-разработчики, у них реально «вкусный» заработок, взять, хотя бы подобные разработки: https://eradv.ru/simtax_gruzoperevozki/ – впечатляет да?
Но что если для такой темы не хватает мозгов? Многие мои знакомые начинали зарабатывать на написании и редактировании статей (копирайт и рерайт).