Под новый год надо что-то сделать для своих читателей, типа поделиться какой-то фишкой по заработку или продвижению сайтов. И думаю, это будет как раз тема по заработку.
Время идёт, тренды сменяют друг друга, одни люди приходят в «тему», другие уходят, но неизменным остаются человеческие потребности и желания.
Все хотят вкусно покушать, хорошо отдохнуть, развлечься, и главное, чтобы на всё это хватило денежных знаков.
Сегодня я решил на своей шкуре протестировать известный хостинг с уклоном на западную аудиторию – HyperHost.
Он подойдёт и для русскоязычной аудитории, просто благодаря некоторым своим характеристикам, данный хостинг даст бонус при работе с «западом», в частности благодаря услуге CDN и расположению их серверов (дислокации).
Не так давно я открыл для себя великий кладезь полезностей, начиная от мануалов и видеокурсов, до софта и специфических авторских модулей, которые нигде не купишь.
Речь о небезызвестном центре дистанционного самообразования, или проще говоря, Skladchik.com, который лично я долгое время считал просто ресурсом разоряющим инфобизнесменов. Как же я ошибался…
На самом деле, это реально интересный проект, где можно не только экономить деньги и по дешёвке покупать практически любой электронный товар, но также хорошо зарабатывать, организовывая складчины на свои творения (софт, мануалы и тд.).
Не знаю как вы, а я всё не перестаю искать идеальный хостинг под свои проекты, которые нужно делить на несколько групп, так как их нельзя держать в одном месте в виду их специфичности.
Сейчас уже никого не удивишь накруткой активности и статистики в паблике или группе ВК.
Накрутить можно абсолютно все показатели, начиная от лайков и репостов, и заканчивая подписчиками и посещаемостью.
Дабы не быть голословным, я пробежался по нескольким сервисам по накрутке и фрилансерам предоставляющие такие услуги.
Не так давно я перешёл на продвижение сайтов в сервис Wizard.Sape, тем самым покинув WE и закрыв в нём все свои компании продвижения.
Дело в том, что последний не оправдал мои надежды по эффективности, а его новый инструмент «продвижение ПФ» и вовсе оказался сплошным разочарованием.
Эх, сколько же всего произошло за последнее время – хакерские атаки, взломы сайтов, взлёты и падения позиций в поисковых системах, денежные (прибыльные) и провальные темы…
Сегодня я бы хотел вырвать кусочек из всех этих событий и опубликовать познавательное интервью с руководителем агентства IQAD Дмитрием Пушилиным на тему «Быть или не быть ссылочному продвижению сегодня?».
Не так давно я вернулся в родной Новосибирск после 2,5 лет проживания в отсталом Таганроге, жить было ещё негде (квартира на оформлении), поэтому остановился у друзей семьи. Родной город, ностальгия, свобода и первая девушка из сферы SEO и продаж услуг в интернете, с которой мне довелось встретиться в реале (Да, и такое бывает!!).
Несколько лет назад, я принимал участие в самом активно развивающемся направлении бизнеса – MLM. О да, я подписался в круто завуалированную сетевую компанию, продукцией которой я пользуюсь до сих пор.
Правда мысль, что нужно будет куда-то идти что-то продавать, да и вообще распространять, пускай даже и хорошую продукцию, мне как-то не особо нравилась.
Недолго думая, но в тоже время долго планируя впоследствии, я принял решение работать в продажах через интернет.
На днях ко мне обратилась одна моя хорошая знакомая, с очень неприятной проблемой, точнее даже не одной, а несколькими.
Дело в том, что есть у неё женский сайт, который она активно наполняла на протяжении примерно полугода, но, к сожалению, её детище практически никто не посещал, кроме её же подруг и родственников.
А проблема возникла буквально на днях, сайт регулярно стал валяться (недоступен), в панели хостера она увидела колоссальную нагрузку, как на базу, так и на процессор.
В поисках решения по снижению расходов на продвижении сайтов я регулярно стараюсь отслеживать нестандартные методы продвижения.
То и дело я регулярно натыкаюсь на чьи-либо попытки продвинуть свой сайт в поисковых системах с помощью манипуляций на поведенческие факторы сайтов.
Безусловно, это интересная идея, но мало чем подкреплённая на деле.
По большей части в рунете очень мало информации на эту тему, и в основном я наблюдаю лишь отрицательный результат накрутки поведенческих факторов.
Иногда у меня возникает вопрос, а чем вообще нынче занимаются люди, которые зарабатывают деньги в интернете? На чём вообще можно заработать, что бы прям, наверняка?
Я знаю, что сейчас очень востребованы на всех уровнях android-разработчики, у них реально «вкусный» заработок, взять, хотя бы подобные разработки: https://eradv.ru/simtax_gruzoperevozki/ – впечатляет да?
Но что если для такой темы не хватает мозгов? Многие мои знакомые начинали зарабатывать на написании и редактировании статей (копирайт и рерайт).
Не так давно я решил утилизировать достаточно популярный и прибыльный свой проект, который базировался на одной простой идее – предоставление временных почтовых возможностей для всевозможных нужд.
Фишка была в первую очередь в анонимном использовании такого почтового сервиса, а во-вторых, в безлимитных поступлениях корреспонденции.
Забыл сказать, что сервис работал только на получение корреспонденции (писем), и по большей части предназначался либо для получения спама (после спамных рассылок), либо для транзита почты.