Не так давно я открыл для себя великий кладезь полезностей, начиная от мануалов и видеокурсов, до софта и специфических авторских модулей, которые нигде не купишь.

Речь о небезызвестном центре дистанционного самообразования, или проще говоря, Skladchik.com, который лично я долгое время считал просто ресурсом разоряющим инфобизнесменов. Как же я ошибался…

На самом деле, это реально интересный проект, где можно не только экономить деньги и по дешёвке покупать практически любой электронный товар, но также хорошо зарабатывать, организовывая складчины на свои творения (софт, мануалы и тд.).