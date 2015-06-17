Бинарные опционы с партнёрской программой Binpartner.com

Все мы видим, что происходит с яндексом, как чуть ли не каждый месяц появляется новый метод борьбы с ссылками и другими методами продвижения сайтов, как всё труднее и труднее становится зарабатывать в этой сфере.

Кто-то утверждает, что ссылки не отменят никогда, и что эта сфера будет жить ещё очень долгое время, но я уже сейчас вижу, как реагируют биржи вечных ссылок на это, как падает доход и не только у меня.

Сегодня я хочу представить вашему вниманию новую партнёрскую программу из принципиально другой сферы – бинарных опционов.

Речь идёт о партнёрской программе Binpartner.com, которая позволяет зарабатывать своим участникам практически на любом виде трафика (даже на адалте).

Сейчас эта партнёрская программа занимается обслуживанием брокера бинарных опционов Binomo.com.

Что такое Binomo?

Я думаю сейчас уже у многих на слуху термин «бинарные опционы», а также тот факт, что в этой сфере можно неплохо зарабатывать, причём играючи.

Так вот Binomo, это брокерская компания со своим инновационным сервисом торговли бинарными опционами, которая предлагает достаточно неплохие условия для своих клиентов.

Хотя бы посмотрите на минимальный депозит в размере 10$ или на минимальную сумму торгов в размере 1$ (такое редко встретишь), в связи с этим брокер будет особо интересен для любого желающего поторговать бинарными опционами.

Если не хочется впустую сливать свой депозит, то всегда можно пройти бесплатное обучение всевозможным стратегиям, или же застраховать свои первые пять сделок.

Также понравилось, что платежи от клиентов принимаются не только через традиционные банковские карты (visa и master card), но и через популярные платёжные системы, такие как Webmoney, Qiwi, Яндекс.Деньги и Neteller.

Ладно, давайте вернёмся к партнёрской программе BinPartner.

Преимущества Binpartner.com

# Статистика

Независимо от поставляемого вами трафика в своём личном кабинете партнёра в Binpartner вы сможете наблюдать такие параметры как: уникальные заходы, регистрации, FTD, количество сделок, динамику и ваш конечный доход.

Кроме того, как и в любой уважающей себя партнёрской программе, здесь готовы идти на встречу своим партнёрам и допиливать систему исходя из их пожеланий.

# Доход

Binpartner готов отчислять своим партнёрам до 40% от результата сделки, причём независимо от количества активных участников и самое главное – пожизненно!

# Выплаты партнёрам

Выплаты производят дважды в месяц, а именно 5 и 20 числа, при этом выводят заработанные средства на Яндекс.Деньги, wmz, wmr, epayments, qiwi и wire-перевод.

Тем не менее, если вы партнёр привередливый, то можете обратиться в службу поддержки и заказать выплату по иному виду расчёта.

# Промо материалы

На данный момент можно использовать 16 разных лендингов и 8 баннерных форматов. Кроме того, сейчас идёт активное создание ещё десятка баннеров.

Помимо этого совершенно бесплатно в систему может быть добавлен тот вид промо-материала (баннер, текст и тд.), который нужен именно вам.

# Баги

Партнёрская программе Binpartner запущена довольно-таки недавно, а значит ещё вполне могут иногда попадаться небольшие багги, или недоработки интерфейса. Просто сообщаете о них в ТП и проблема быстро решится.

Какой трафик можно лить на партнёрку?

Сейчас разрешается лить трафик:

размещать тизеры, баннеры и контекстную рекламу – арбитражникам всегда рады.

размещать посты в блогах

использовать SMM (социальные сети)

видео-блоги

есть свои решения даже под адалт трафик

Поддержка вебмастеров работает с 11 до 20 по московскому времени, и в этот период отвечает максимально оперативно.

Контакты, по которым можно обращаться абсолютно по всем вопросам, связанным с binpartner.com:

skype: leo.binpartner

email: promo@binpartner.com

В ветке на серче

Моё личное мнение о проекте

Безусловно проект ещё достаточно молодой, и есть масса незначительных недоработок, к примеру, лично меня просто раздражает, когда с внутренних страниц нельзя попасть на главную. А такое встречается часто… как и тут.

Порадовало наличие защищённого https-протокола с сертификатом от Comodo, ведь как оказывается далеко не все партнёрские программы его ставят, тем самым подвергают себя и своих клиентов лпасности.

Не понравилось то, что на момент написания поста я три часа не мог попасть ни на один из этих сайтов, так как мне выдавало 403 ошибку. Кто знает её значение, знает, что в принципе сейчас это не страшно.

Понравился непосредственно сам материал обучения, и тот факт, что это один файл, а не разрозненные статьи. Благодаря этому вникнуть в суть бинарных опционов не составит большого труда.

Так или иначе, так как я вижу перспективность сферы бинарных опционов, так как партнёрская программа Binpartner ещё молодая, то и работать с ней я считаю можно вполне даже прибыльно.

Желаем удачной работы, регистрируйтесь в Binpartner.com и зарабатывайте!

© Максим Шихаль

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