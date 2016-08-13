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Чего ждать после отключения ссылок в Яндексе? Моё личное и экспертное мнения.

Чего ждать после отключения ссылок в Яндексе?

Не так давно я перешёл на продвижение сайтов в сервис Wizard.Sape, тем самым покинув WE и закрыв в нём все свои компании продвижения.

Дело в том, что последний не оправдал мои надежды по эффективности, а его новый инструмент «продвижение ПФ» и вовсе оказался сплошным разочарованием.

Но как говорится, возможно дело и не в WE, а во мне и моих сайтах, но так или иначе, я теперь работаю с Wizard.Sape.

К сожалению, не успел я нормально протестировать этот сервис, как случилось нечто… Я думаю уже все слышали о заявлении Александра Садовского (рук. поисковых сервисов Яши) об отключении seo-ссылок… Более того, после запуска нового алгоритма «Минусинска» сайты использующие seo-ссылки будут даже жестоко наказываться.

Правда перед наложением санкций на сайт, его владельцу изначально будет отослано письмо с предупреждением. Говорят уже кто-то получил такие письма, но лично мне ничего не приходило ни по одному из сайтов на которые закупаются seo-ссылки.

И вот «Минусинск». Его запустят 14 мая этого года. Осталось совсем немного. Что делать? Я решил задать пару вопросов касательно предстоящих санкций за seo-ссылки представителю Wizard.Sape, и вот что мне ответили (публикую дословно).

Ответ от Wizard.Sape

Нынешнее «отключение ссылок» или наказание за них – далеко не первое. Отключать ссылки каждую весну уже стало некой традицией. Правда с каждым годом из этого делается все более громкий инфоповод, что дает ощущение того, что «вот сейчас-то их окончательно отключат!»

В далеком 2009 году Яндекс отключал ссылки, выдачу заполонили дорвеи, он включил их обратно. Год назад в марте 2014 Яндекс «отключил ссылочное ранжирование» в Московском регионе по ряду тематик. Потом целый год в сеошной тусовке обсуждалось и исследовалось, что же конкретно было отключено и было ли.

Пришли к выводу, что отключение ссылочного ранжирования произошло не в целых тематиках, как было озвучено Садовским, а по каждому запросу в отдельности.

Предлагалась (и критиковалась) методика определения того, отключены ли ссылки по запросу или нет. В итоге «был ли мальчик», так ясно и не стало. К концу года из Яндекса стали поступать слухи, что ссылки то ли включили обратно, то ли не отключали вовсе.

Мы в Визарде весь 2014 год наблюдали вполне позитивную картину. Новые сайты, приходящие на продвижение, ставили ссылки и росли. Не ставили – не росли. Снижали рекомендованные системой бюджеты – росли медленнее.

Мы про это писали статьи, рассказывали кейсы на конференциях. Да, мы заинтересованное лицо, но когда выгружаешь статистику и видишь очевидные закономерности – иной раз трудно молчать. Многие владельцы сайтов слишком верят страшилкам и слухам, из-за этого сами себе мешают добиться ТОПа проверенными средствами.

В преддверии «Минусинска» не идет речи о фундаментальном изменении алгоритма ранжирования. Идет речь о добавлении нового наказания (фильтра) за SEO-ссылки.

В Google такой фильтр – Penguin – был введен еще 3 года назад. Ссылки в Google перестали работать? Нет. Но их нужно закупать или получать бесплатно, соблюдая осторожность и аккуратно отбирая только качественные. Что мы и так давно призываем делать и чему постоянно обучаем нашего робота Wizard.Sape. С «Пингвином» он справляться научился.

Wizard.Sape продвигает сайты ссылками, и это не секрет. Из наших пользователей, предупреждения от Яндекса о том, что он обнаружил SEO-ссылки в продвижении их сайтов, получили около 6%.

Сейчас мы анализируем эти сайты и вырабатываем изменения для наших автоматических стратегий. Конкретно по этим 6% сайтов мы приняли определенные меры и надеемся, что «Минусинск» их в итоге не затронет.

Кстати, не говоря о Гугле и «Пингвине», в самом Яндексе довольно давно уже работают фильтры за ссылочный переспам. Они работают и позапросно, а в некоторых случаях и на весь сайт. С ними все оптимизаторы успешно справляются.

«Минусинск» с технологической стороны – не более чем еще один фильтр. А вот с пропагандистской стороны в него вложили гораздо больше, это факт.

Рассмотрим ответ Визарда по санкциям

Рассмотрим ответ Визарда по санкциям Из первых абзацев понятно, что они рассчитывают на то, что как и прежде изменения в ранжировании будут незначительными, и что специалисты Яндекса, да и многие оптимизаторы просто преувеличивают серьёзность нового алгоритма.

Далее следует интересный абзац Визарда про зависимость роста позиций продвигаемых сайтов от seo-ссылок. Безусловно, было раньше и есть сейчас, что каких-либо серьёзных, средних, а иногда даже и каких-либо позиций в принципе не добиться без покупных ссылок в виду высокой конкуренции в некоторых нишах.

Что касается последнего абзаца, то действительно такие фильтры существует, причём действуют они по разному. Не согласен лишь с тем, что «все оптимизаторы успешно с ними справляются», ведь некоторые умельцы ссылок на свой сайт наштопают (к прим., прогоны), а вот избавиться от них не всегда могут также легко…

Из года в год ссылки работали, они давали эффект тогда, сегодня и скорее всего будут давать его и в будущем, только добавятся дополнительные нюансы, особенности и факторы.

Под нюансами в данном случае подразумевается уже не только более тщательная фильтрация ссылок как в случае с тем же «Пингвином», но и учёт других особенностей нового алгоритма.

© Максим Шихаль

Если мы вспомним про то как вводился Пингвин в Google, то обнаружим точно такой же ажиотаж и панику многих оптимизаторов, но на деле ничего сверх кардинального так и не произошло.

Да, тогда было много падений позиций, потерь топа, но в итоге оптимизаторы смогли адаптироваться. Так же будет и в этот раз в случае с Яндексом и его новым алгоритмом.

Интересно было прочитать исследование Антона Шаманаева про влияние ссылок, на которое ссылается Визард в своём ответе. Лично я в тот период не заметил каких-либо изменений в Яндексе (другое дело в google). А интересно прочитать его было ещё и потому, что его можно взять как основу для исследования нового алгоритма «Минусинска».

Особе внимание следует обратить на выводы автора по первой части статьи:

Из представленных выше данных можно сделать выводы:

1. в Московском регионе молодые сайты, в целом, могут продвигаться вполне успешно, хотя и с менее бурным ростом, чем в регионах;

2. традиционная успешная стратегия для молодых сайтов: начинать с низкочастотных запросов и не браться на первых этапах за высокочастотные;

3. необходимо заниматься внутренней оптимизацией всего вашего сайта;

4. имеет смысл следовать рекомендованному ссылочному бюджету и не пытаться безосновательно сэкономить;

5. не стоит бояться «бессылочных» тематик.

Ожидаю подобное исследование уже по Минусинску где-то в июле-августе этого года, и если оно будет, то я его обязательно проанонсирую и дополню своими собственными наблюдениями.

Моё мнение о новом алгоритме и санкциях

Моё мнение о новом алгоритме Как по мне, то ничего сверх кардинального не произойдёт, просто некоторые ссылки станут давать меньший эффект (как профили), некоторые возможно и вовсе перестанут его давать (как каталоги).

На выходе значение эффективности таких ссылок будет вычтено из общего уравнения ранжирования сайтов в Яндексе, и выдачу хорошенько тряхнёт, что приведёт к падению некоторых сайтов и соответственно росту других.

Если скажем сайт продвигался исключительно явными seo-ссылками и роботы Яндекса уличат его в этом, то он скорее всего просто напросто вылетит из топа куда-нибудь за пределы досягаемости, если конечно его естественный ПФ не вывезет в данной ситуации…

Правда опять-таки не стоит забывать, что эти санкции не будут накладываться сразу, изначально ведь будут приходить одно или несколько писем с предупреждениями от Яши. Далее приняв некоторые действия можно будет избежать этих санкций.

Что касается тех сайтов, вебмастера которых не жалеют бюджет на продвижение и времени на модерацию покупаемых ссылок, то они наоборот за счёт падения других поднимутся и укрепятся в поисковой выдаче, причём за меньшие средства. Напротив, это позитивные новости!

Как определяются seo-ссылки?

По этому вопросу у меня есть своя теория по которой Яндекс и другие сервисы (к прим. RDS бар) определяют seo-ссылки на страницах сайтов-доноров.

Начнём с того, что любая внешняя ссылка (ссылка ведущая на страницу другого сайта) попадает под подозрение!

Далее следуют факторы определения seo-ссылки:

  • Тематичность сайта на который ведёт ссылка;
  • Задействованные ключевые слова в тексте ссылки;
  • Расположение ссылки (шапка, сайдбар, подвал, контентная часть);
  • Время появления ссылки;
  • Количество подозрительных ссылок.

Разберём подробнее каждый из этих факторов:

1. Тематичность ссылок

Про то как определяется тематичность того или иного сайта, даже не находящегося в Яндекс Каталоге, я не буду сейчас расписывать. Вкратце это ключи под которые оптимизированы страницы сайта, а также ссылки с сайтов с уже определённой тематикой.

И так: если внешняя ссылка на странице ведёт на сайт совсем другой тематики, то вероятно это продажная или seo-ссылка.

2. Ключевые слова в тексте ссылки

В этом факторе сосредоточена целая группа микро-факторов, таких как:

  • Соответствие ключевому слову под которое оптимизирована страница сайта-акцептора (полное или частичное, точное или разбавленное);
  • Морфологический и стилистический разбор текста ссылки.

Конечно есть и другие микро-факторы, которые также можно отнести к вышеописанному фактору, такие как например тематичность текста ссылки по отношению к тексту самой статьи.

3. Расположение ссылки

Безусловно внешние ссылки находящиеся вне текста (напр. подвал или сайдбар) вызывают подозрение, особенно если имеет место быть и другим факторам определения seo-ссылок.

Правда если ссылка имеет вид домена (на который ведёт) или одного слова, и на всех остальных страницах (где она присутствует) она не изменяется, то я считаю, что подозрения с неё снимаются расценивая её как копирайт (ссылка на автора шаблона, плагина и тд.), особенно учитывая тот факт, что на этом же месте на других страницах не имеется других внешних ссылок.

4. Время появления ссылки

Если внешняя ссылка появляется на странице сайта после её фактической индексации, то это является ещё одним фактором определения seo-ссылки, особенно если имеются и другие факторы.

5. Количество подозрительных ссылок

Одна, две и даже десять подозрительных внешних ссылок на мой взгляд не являются фактором определения seo-ссылок, учитывая, что на сайте более 30-и проиндексированных страниц.

Другое дело, если на сайте сотни подозрительных внешних ссылок, подпадающих под один или несколько других факторов определения seo-ссылок. В этом случае такое количество на мой взгляд также является негативным фактором.

Что в итоге будем делать после отмены ссылок?

Что в итоге будем делать с яндексом? Как что? Конечно же следить за ситуацией. Дождаться мая, запастись успокоительным, следить за позициями и молиться! Шутка  :lol:

Лично я уже начинаю потихоньку снимать наиболее рискованные на мой взгляд ссылки и закупать на их место более дорогие ссылки с серьёзных ресурсов.

Также сейчас безусловно упор нужно делать на внутреннюю оптимизацию и улучшение качества сайтов в целом.

И не забываем, что хорошее SEO это в первую очередь нахождение баланса между рисками и инструментами продвижения, которыми Вы можете достичь поставленных целей в долгосрочной или краткосрочной перспективе.

Следим за ситуацией вместе с Визардом.

© Максим Шихаль

 
13.08.2016 | Раздел: Интересное, Сервисы | Метки: , , , , , ,

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    • Комментариев: 154
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    • Маркелу

      Со страхом жду завтрашний день и ближайший ап выдачи

    • Milostin

      С трудом верится, что ссылки будут отменены в том виде в котором это ожидает общественность. Хотя гавно-ссылки давно уже надо ограничить, также как и деятельность доров.

    • О каких г-ссылках речь?) Про доры согласен…

    • Не боись! Ничего страшного не будет =)

    • Imhotex

      А как представители визарда получили статистику получивших письма счастья???

    • Imhotex

      не бойся, просто удали сайты со своего хостинга)))))))))))

    • Степан Разин

      очередной бред!

    • Мне больше интересно какие они там приняли меры в отношении сайтов счастливчиков))))

    • А потом не забудь сжечь свой комп, мобилу, ноут и всю технику с которой можно выйти в сеть :D

    • Однако интересные у тебя мысли по поводу факторов определения продажных ссылок

    • Imhotex

      Извинились за доставленные неудобства))))))))))

    • Imhotex

      Включая телик и микроволновку!

    • Полевой

      Макс следующий пост тоже будет про визард?

    • Нет, следующий будет обзорчик другого сервиса =)

    • Ого, и ты даже не оспоришь ничего как обычно?)

    • ну вероятно те, кто эти письма получил отписали в тп визарда с жалобой/вопросом, отсюда и стата =)

    • А какие неудобство-то?)

    • И что это даст?)

    • Тотальная зачистка генератора стресса?

    • Что-то знакомая фамилия у этого Шаманаева, кто это?

      Ну а по теме, остались часы, если я не ошибаюсь до отмены ссылок

    • А экстрасенсы на что?

    • Разместили дорогих ссылок, не?

    • А это выход :D

    • уничтожение улик

    • Шестой дом

      Яндекс без ссылок? Куда катится мир

    • о я даже и не знала о введении нового алгоритма, хотя вроде форумы посещаю иногда :)

    • Какого если не секрет?

    • А почему они вообще должны принимать какие-то меры? Я думаю они анализируют такие сайты

    • о_О

    • А они тоже могут выходить в Интернет или речь про сеть электричества?

    • Мстислав

      ой спорная у тебя теория определения ссылок. С чего такие мысли? Расположение? Количество? Не дури народ!

    • Мстислав

      Это кто-то непосредственно из самого визарда

    • Мстислав

      Проплаченного конечно же

    • Мстислав

      Выше я оспорил.

    • Мстислав

      Во! вижу здравые мысли и вопросы! И действительно, как? Статистика тухлая

    • Мстислав

      Да да, прогибайся

    • Мстислав

      Точнее сняли таковые и накрутили дешёвку

    • Мстислав

      Шлак надо ликвидировать! Оставим только ггл

    • Мстислав

      Ахахах! Зачёт!

    • Мстислав

      Сейчас школота тупая за веру возьмёт твоё предложение и покарает технику

    • Мстислав

      WTF?!!

    • Milostin

      В ggl тоже много шлака

    • Milostin

      Ну хотя бы ссылки с сайтов построенных на конструкторе sape

    • Milostin

      По моему есть резон учитывать эти факторы

    • Milostin

      Бро, читай новость по ссылке выше, и это “Интересно и мнение директора по продукту Wizard.Sape Антона Шаманаева”

    • Milostin

      Это не оспаривание, а скорее троллинг

    • Milostin

      Магия древних?

    • Milostin

      А их за что?

    • Imhotex

      Они не справятся с этим, тут нужно что-то другое

    • Imhotex

      Самый логичный вариант, но многие ли отпишутся?

    • Imhotex

      За некачественные ссылки

    • Imhotex

      как и в любой бирже

    • Imhotex

      Отсутствие страха))

    • Imhotex

      Не будь так жесток с общественностью))

    • Imhotex

      За всё хорошее

    • Imhotex

      Конечно! А ты не знала?

    • Imhotex

      Как по мне то нужно прислушаться к мнению автора и эксперта из визарда. Ничего сверхъестественного не произойдёт. Я уверен.

    • Валерия Краш

      Вы уверены, что Минусинск, а разве не Марусинск? И почему яндекс должен отменить ссылки? Разве он не зарабатывает на этом деньги?

    • Валерия Краш

      Я тоже так думаю. А как же цвет ссылок, их размер и количество кликов?

    • Валерия Краш

      Это конец света? Или начало?

    • Валерия Краш

      и одобренного правительством Российской Федерации.

    • Валерия Краш

      как жаль, что это написала не я, у меня такая же мысль промелькнула

    • Валерия Краш

      Я не отпишусь, даже если получу такое письмо

    • Валерия Краш

      низкие доходы по партнёрке

    • Валерия Краш

      Самое верное решение!

    • Валерия Краш

      и косметичку ^-^

    • Валерия Краш

      А кушать как?

    • Валерия Краш

      Ты выносишь мозг ^_^

    • Что?!?!?!? Вы о каких ссылках вообще говорите Валерия?

    • Аргументируй Мстислав

    • Валерия, вы с какой планеты вообще?? Какой нафиг цвет и размер?

    • А что оспаривать? Я склонен думать точно также

    • Перехват трафика не иначе))))

    • так выше они отписали, что приняли какие-то меры)))

    • Кара должна состояться, нам же деньги надо зарабатывать)))

    • Палочками с помощью зажигалки и плинтуса)))))))))))

    • А почему Марусинск? По ссылкам выше же видно, что именно “Минусинск” =)

      Яндекс зарабатывает на контекстной рекламе, а это не seo-ссылки.

    • Безусловно точного алгоритма поведения ботов на сайте в отношении внешних ссылок у меня нет, но представленные мной в статье факторы на мой взгляд являются наиболее явными.

    • Цвет ссылок не влияет наверное ни на что, кроме красоты и конверсии. Хотя мне тоже кажется, что если текст внешней ссылки или любой другой будет такого же как и цвет всего основного текста, то это будет плохо.

      Что касается размера, то на этот счёт у меня нет никаких соображений.

    • А какие ты форумы посещаешь?

    • Возможно это начало зачистки =)

    • Иного =)

    • Безусловно =)

    • Правда?)

    • Они для съёмок и не на что более, так что не приплетай их к этой теме =)

    • В таком случае и Pr.sape, и Миралинкс и Вебартекс, так как там тоже есть дельные и не заспамленные доноры

    • И только-то?)

    • Плинтус жевать или черпать им?)

    • Шумахер

      Сегодня к вечеру выдача падёт!

    • Goldap

      Тот же пингвин только под яндекс и без возможности аннулировать ссылки специальным инструментом. Согласен с Максом, что выдачу серьёзно тряхнёт, но не сразу (не сегодня), а скорее в следующие 1-3 апа выдачи.

    • Goldap

      Ну или даже так. Либо будет второй пингвин, либо ничего заметного не будет

    • Goldap

      Ещё бы конкретное исследование для заметки

    • Goldap

      Из всего перечисленного думаю только клики влияют на что-то, но опять-таки не на определение продажности ссылки, а на её эффективность.

    • Goldap

      Думаю единицы да отпишутся

    • Goldap

      Аналитические меры

    • Goldap

      Нормальная у них партнёрка, лично мне партнёры денежку приносят и я на них продвигаю один сайт

    • Goldap

      И приход разочарования;))

    • Goldap

      Она ещё понадобится

    • Goldap

      Работа у него такая ;))

    • Мстислав

      Детские страшилки какие-то про выдачу. Кто бабло вкидывает в сайт, тому бояться нечего.

    • Мстислав

      да это просто шедевр какой-то! Детка, откуда ты вылезла?

    • Мстислав

      Да шляпа всё это. По этим критериям почти все внешние ссылки подходят, и чё теперь, всех наказывать?

    • Мстислав

      Читай выше

    • Мстислав

      Понятно всё. Ты ещё забыла конкретный день, лунную фазу и пол оставляющего ссылки DDDDDDDDDD

    • Мстислав

      Это мама с мегасофта!

    • Мстислав

      мегасофт, вебледи и детки.ру

    • Мстислав

      А мои комменты чего без ответа оставляешь?

    • Мстислав

      Правда! Шаролупием страдаем?

    • Мстислав

      Иди пасись жополиз

    • Мстислав

      Магия тупых

    • Мстислав

      Наверное потому что нехватит серого вещества?

    • Мстислав

      Двигать пару нч это не достижение!

    • Мстислав

      Конечно есть, кто же спорит, но мне они лично не нравятся

    • Мстислав

      Некоторым больше и не светит

    • Мстислав

      Производить ускорение

    • Борис

      Как по мне так агрегатор ещё и не такое скажет, чтобы защитить свои активы и сервис.

    • Борис

      Деньги зарабатывают на таких как вы Валерия))

    • Борис

      Я бы ещё добавил клики и последующие отказы, хотя это и косвенные данные для определения продажности ссылок.

    • Борис

      ты забыл ещё дату рождения и наличие месячных автора ссылок)))

    • Борис

      он ещё существует?

    • Борис

      Мстислав, многие из твоих комментов просто не заслуживают ответа))

    • Борис

      эффект забанненого?

    • Борис

      Походу это у тебя недостаток серого вещества, что бы оставлять адекватные комментарии

    • Глупо было бы вообще ничего не сказать по этому поводу, учитывая свою непосредственную заинтересованность =)

    • Мало просто вкидывать бабло в сайт. Ты конкретные действия предложи, а не пустые отрицания =)

    • Не гони так Шумахер, выдача не падёт, не упадет и даже не улетит =))

    • Собственно, а почему бы и нет? Я думаю факторов куда больше, нежели перечислил я =)

    • Ну вот не надо почти все. Кто-то размещает только тематические ссылки в самом тексте, учитывая и заспамленность и анкоры и всё.

    • Да эти факторы скорее лично на вас влияют, нежели на ссылки =)

    • Солидарен с Борисом =)

    • Грубить не надо, а то можно банан халявный получить =)

    • Это что-то из области фантастики

    • Валерия Краш

      Какой агрегатор?

    • Валерия Краш

      Почему? Чем я так примечательна?

    • Валерия Краш

      Как понять откуда? Меня мама родила, а вас?

    • Валерия Краш

      Причём тут seo-ссылки? Я о ссылках вообще

    • Валерия Краш

      О яндексовских

    • Валерия Краш

      Так ты не работаешь в яндексе? а я то думала…

    • Валерия Краш

      Причём тут вообще это?!

    • Валерия Краш

      о_О мальчики у вас что недо*трах?

    • Валерия Краш

      Я с планеты Земля

    • Валерия Краш

      форум Мауля

    • Валерия Краш

      А вы грубиян Мстислав

    • Валерия Краш

      !!!!!!!!!!!

    • Дорогие коллеги, кому не хочется отписывать своё мнение здесь, сделайте это пожалуйста в теме на одном из форумов:

      1. http://www.maultalk.com/topic186384.html

      2. http://webmasters.ru/forum/f48/chego-zhdat%60-i-chego-boyat%60sya-posle-otmeny-ssylok-v-yandekse-66755/

      3. http://www.sbup.com/seo-forum/anonsy_blogosfery/a_vy_boites_novogo_algoritma_yandeksa_chto_nas_zdet_po_mneniu_kspertov_/new/#new

      Заранее спасибо!

    • Milostin

      Мстислав, ну ты прям как ребёнок)

    • Milostin

      Поддержка!

    • Хороший пугач и перетягивание бюджетов с бирж ссылок в сторону Яндекса

    • Видимо который обсуждался в этой статье :)

    • Вон ап был, выдачу не особо тряхнуло, но позиции у многих поползли вверх

    • В том-то и дело, что яндексоиды хотят перетянуть часть рекламного бюджета в сторону директа

    • Да речь не в том откуда вы взялись, а почему такие глупые вопросы задаёте?:)

    • А Яндексовские это какие?

    • Если бы он работал там, то не писал бы такие статьи :)

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