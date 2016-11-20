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Экономь или зарабатывай вместе с Skladchik.com

Экономь или зарабатывай вместе с Skladchik.com Не так давно я открыл для себя великий кладезь полезностей, начиная от мануалов и видеокурсов, до софта и специфических авторских модулей, которые нигде не купишь.

Речь о небезызвестном центре дистанционного самообразования, или проще говоря, Skladchik.com, который лично я долгое время считал просто ресурсом разоряющим инфобизнесменов. Как же я ошибался…

На самом деле, это реально интересный проект, где можно не только экономить деньги и по дешёвке покупать практически любой электронный товар, но также хорошо зарабатывать, организовывая складчины на свои творения (софт, мануалы и тд.). Уже интересно?

Зачем нужен Skladchik.com?

Название проекта прямо намекает – для дистанционного самообразования. И на проекте Skladchik.com есть всё для этого.

Там организовываются складчины на мануалы, софт, видеокурсы и многое другое, на всевозможные темы, начиная от заработка на бинарных опционах и социальных сетях, и заканчивая мануалами на фитнес тематику.

Многие не знают, что там можно организовывать авторские складчины и продавать свои программы, мануалы и видеокурсы.

  • Пример №1. К примеру, недавно завершилась авторская складчина, в которой автор продавал свой софт по работе с Вконтакте по 1000 рублей за штуку. Всего было 42 складчика, значит за вычетом процента, он заработал порядка 39000 рублей.
  • Пример №2. Другой вариант, завершается складчина, где автор продаёт мануал+видеокурс по работе с инстаграмом по 2000 рублей за штуку. Уже зафиксировано 545 складчиков. Представляете, сколько он заработает в итоге, даже с вычетом процента?

В общем, для тех, кто хочет экономить деньги на видеокурсах и других электронных товарах, для тех, кто хочет покупать приватный софт, рекомендую зарегистрироваться на Skladchik.com уже сейчас!

п.с. там же, я скоро запущу эксклюзивную складчину на продажу своего комбайна «Симитатор 4.0». Так что не пропустите, ибо она будет краткосрочной.

© Максим Шихаль

 
20.11.2016 | Раздел: Интересное, Новичкам | Метки: , , , , ,

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    Обновлено: 11:42 29.09.2016
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