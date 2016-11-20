Экономь или зарабатывай вместе с Skladchik.com
Не так давно я открыл для себя великий кладезь полезностей, начиная от мануалов и видеокурсов, до софта и специфических авторских модулей, которые нигде не купишь.
Речь о небезызвестном центре дистанционного самообразования, или проще говоря, Skladchik.com, который лично я долгое время считал просто ресурсом разоряющим инфобизнесменов. Как же я ошибался…
На самом деле, это реально интересный проект, где можно не только экономить деньги и по дешёвке покупать практически любой электронный товар, но также хорошо зарабатывать, организовывая складчины на свои творения (софт, мануалы и тд.). Уже интересно?
Зачем нужен Skladchik.com?
Название проекта прямо намекает – для дистанционного самообразования. И на проекте Skladchik.com есть всё для этого.
Там организовываются складчины на мануалы, софт, видеокурсы и многое другое, на всевозможные темы, начиная от заработка на бинарных опционах и социальных сетях, и заканчивая мануалами на фитнес тематику.
Многие не знают, что там можно организовывать авторские складчины и продавать свои программы, мануалы и видеокурсы.
- Пример №1. К примеру, недавно завершилась авторская складчина, в которой автор продавал свой софт по работе с Вконтакте по 1000 рублей за штуку. Всего было 42 складчика, значит за вычетом процента, он заработал порядка 39000 рублей.
- Пример №2. Другой вариант, завершается складчина, где автор продаёт мануал+видеокурс по работе с инстаграмом по 2000 рублей за штуку. Уже зафиксировано 545 складчиков. Представляете, сколько он заработает в итоге, даже с вычетом процента?
В общем, для тех, кто хочет экономить деньги на видеокурсах и других электронных товарах, для тех, кто хочет покупать приватный софт, рекомендую зарегистрироваться на Skladchik.com уже сейчас!
п.с. там же, я скоро запущу эксклюзивную складчину на продажу своего комбайна «Симитатор 4.0». Так что не пропустите, ибо она будет краткосрочной.
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