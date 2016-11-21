HyperHost или как получить хостинг с CDN и DDoS-защитой

Сегодня я решил на своей шкуре протестировать известный хостинг с уклоном на западную аудиторию – HyperHost.

Он подойдёт и для русскоязычной аудитории, просто благодаря некоторым своим характеристикам, данный хостинг даст бонус при работе с «западом», в частности благодаря услуге CDN и расположению их серверов (дислокации).

И так, HyperHost на рынке уже порядка 8 лет, и за это время им удалось заполучить немало хороших отзывов на форумах и сайтах с отзывами по хостинг-компаниям.

Кроме того, у них достаточно большой выбор тарифных планов, дополнительных услуг и хорошая техническая поддержка (на связи приятные девушки).

Первое, что бросается в глаза:

Красивый, аккуратный и качественный дизайн сайта хостинга;

Большое предложение услуг и тарифых планов на хостинг и сервера;

Достаточно лояльные расценки;

SSD – диски и RAID массивы;

PHP 5.2/5.3/5.4/5.5/5.6/7.0;

CDN, Ddos защита, VPN и тд.;

Выгодная партнёрская программа (вознаграждение – 22%);

Домен в подарок при заказе виртуального хостинга от 6 мес. (.COM .COM.UA .RU .NET);

SSL + IP в подарок при заказе безлимитного хостинга от 6 месяц;

Администрирование в подарок при заказе VPS/VDS;

Тестовый период – 7 дней;

Ежедневный бэкап;

И это далеко не всё, смотрите сами.

Тарифные планы HyperHost

Бюджетный хостинг

Первое, что мне бросилось в глаза, кроме расценок, это возможность взять хостинг не только с ISP manager, но и с cPanel. Лично я, не раздумывая, выбрал второй, так как по некоторым опциям, она меня привлекает больше.

Расценки на бюджетный хостинг начинаются от 1$ и до 5 в месяц, а при оплате на год, они будут ещё ниже.

Даже на бюджетных тарифах вы получаете, хостинг с SSD дисками, безлимитным трафиком и возможность выбрать любую версию php, начиная от 5.2 и заканчивая последней, 7 версией.

Ну и для сайтов на специфических скриптах, приятная новость – HyperHost поддерживает CGI, ZendOptimizer, IonCube, Ruby on Rails, Django и Python.

Безлимитный хостинг

Расценки на безлимитный хостинг начинаются от 6$, и доходят до 10$, это конечно выше, чем на бюджетном варианте, но не зря.

На этих тарифах предоставляется много места (SSD диски) от 10 до 50 Гб, возможность размещения неограниченного количества сайтов, но самое главное, что допустимая нагрузка на сервер выше в 4-5 раз, и достигает 20-25%.

Вообще вопрос с нагрузкой и ddos-защитой, лично для меня очень актуален, так как мне везёт с завидной регулярностью находиться под ddos-атаками.

VPS (Virtual Private Server)

Более серьёзное предложение любого уважающего себя хостинга, это наличие VPS, расценки, на которые у HyperHost начинаются от 3$ и доходят до 35$. Соблазнительно.

По отзывам на форумах можно сделать вывод, что у HyperHost нет оверселла, как у многих других хостингов, и соответственно сервера под VPS не перегружены сверх нормы. Ну что же, проверим.

VDS (Virtual Dedicated Server)

Расценки на vds у HyperHost начинаются от 7$ и доходят до 85$. Признаться, видел компании с более выгодными предложениями, нежели у HyperHost.

Тем не менее, как оказалось, несмотря на то, что можно найти более выгодные предложения, это не значит, что выбирать лучше их. Я выбрал для одного из своих проектов именитую vds-компанию, и перешёл с более дорого VDS. И что? Теперь мучаюсь с регулярными падениями базы.

Возвращаясь к HyperHost, стоит отметить, что в отличие от многих, здесь можно взять vds с 10 Гб оперативной памяти и 2-х ядерным процессором с 3Ггц тактовой частоты.

Выделенные сервера

И теперь самое вкусное – выделенки от HyperHost!

Во-первых, можно выбрать расположение сервера:

Украина (Харьков);

США (Калифорния);

Европа (Нидерланды, Болгария, Литва).

Расценки на сервера начинаются от 58$ и доходят до 197$.

Можно взять сервера с:

Процессорами: G 1610, Intel i5, Intel i7, как 2-х, так и 4-х ядерные;

Оперативная память от 4 до 16Гб;

Место на диске (SSD) от 120 до 2х240 Гб;

Место на диске (Sata3) от 500 до 2х1 Тб;

В общем, выделенные сервера также на уровне.

Дополнительные услуги HyperHost

Как я уже написал выше, помимо всего прочего в HyperHost, вы сможете заказать дополнительные услуги, такие как:

Для чего CDN сервис?

– для оптимизации доставки контента посетителям ваших сайтов, то есть для увеличения скорости загрузки аудио, видео, программного и других видов контента в точках присутствия CDN. Бонус при продвижении в поисковых системах.

Кстати, вместе с этой услугой вы получите хорошую Ddos-защиту, и всё это за 10$! Для справки, обычно анти-ддос стоит от 5 тыс. до 150 тыс. рублей, и выше. Подробнее про cdn.

Преимущества DDOS защиты

Для чего нужна ddos защита, думаю никому не нужно объяснять. А вот какие преимущества вы получите при заказе услуги в HyperHost:

Защита от DDoS, SQL-Injection, XSS;

Форма POST-запроса предотвращает DDoS-атаки;

Автоматическое обнаружение DDoS-атак;

Возможность выбора уровня защиты для сайта.

Сколько это стоит? Да не дорого, всего 10$. Кстати, вы также получите и CDN сервис. Выгодно, однако. Подробнее про анти-ддос.

Что вы получите благодаря выделенному IP:

Защита от спам-баз и поисковых фильтров;

Возможность анонимного подключения по FTP;

Возможность получить SSL-сертификат;

Невосприимчивость к DDOS-атакам соседей;

Точная статистика посещения вашего ресурса.

Преимущества SSL сертификации:

Всё просто. Трафик между вашим сайтом и компьютером клиента защищается многоуровневым шифрованием (128 и 256 бит). По сути это интересная функция, но нужна далеко не всем.

Что даст мониторинг сервера?

Своеобразную защиту вашего сайта. Особенно актуально, когда у вебмастера кривые руки, или имеет место быть каким-то проблемам на сервере.

Преимущества:

Постоянная проверка доступности сервера;

Оперативное реагирование на сообщения;

Быстрое решение технических вопросов;

Сообщение заказчику о возникших вопросах;

Доступная цена.

VPN сервис

Далеко не каждый хостер запускает свой VPN для клиентов, и лично я вообще таких не знаю (разве что наоборот).

Что даст вам VPN? Безопасное, анонимное и зашифрованное интернет соединение, а также быстрый доступ ко всем сайтам.

К сожалению, у них не указано, какие ip могут получить клиенты, и где дислоцируются их VPN. Так или иначе, совсем не трудно поинтересоваться этим у службы поддержки, где как вы помните, на связи приятные девушки.

Для кого будет полезен HyperHost?

В виду того, что сервера дислоцируются в Европе и США, логично предположить, что сайты, продвигаемые в западном сегменте, получат бонус в скорости для данной аудитории. Не стоит думать, что в этом случае он не подойдёт для размещения сайтов под русскоязычный сегмент.

Не стоит забывать и про CDN, который также увеличит скорость доступа к сайту по всему западному миру и обеспечит анти-ddos защиту. Опять-таки бонус.

Акции и конкурсы

Всё ещё сомневаетесь? Тогда представляю вам один из факторов выбора того или иного сервиса в тот или иной промежуток времени – конкурсы и акции!

Буквально через несколько дней, а именно 25 ноября состоится «Black Friday»! В этот день вы сможете оплатить услуги хостинга с 90% скидкой.

Что можно оплатить:

Виртуальный хостинг

Безлимитный хостинг

Услуги ресселинга

Как вы понимаете, данная акция распространяется только на новые заказы. При этом скидка распространяется на ежемесячный и ежеквартальный платежные циклы. Участвуем!

Мой отзыв по HyperHost

По идее своё мнение я частично высказал в строках выше, но отдельно поясню некоторые моменты.

Панель Cpanel, которую я выбрал при покупке хостинга, оказалась для меня непривычной, я её абсолютно забыл, но ностальгия сделала свой ход, и я быстро вспомнил о её преимуществах (благодаря их ютуб каналу).

Позже, я столкнулся с достаточно низкой скоростью загрузки файлов на сервер (через web-загрузчик). Архив с бэкапом сайта загружался дольше 60 секунд! Это конечно не существенно, но… Хотя позже оказалось, что это у меня браузер заглючил.

А так, в принципе, всё на уровне, в том числе и поддержка, которую они оказывают во всех социальных сетях: Вконтакте, Одноклассники, Фейсбук и Твиттер.

Отдельно стоит упомянуть про ютуб канал HyperHost, где они размещают достаточно интересные ролики, такие как:

Я с интересом посмотрел некоторые из представленных на канале роликов, вспомнил как пользоваться панелью Cpanel и почерпнул для себя кое что новое.

В общем и целом, рекомендую данную хостинговую компанию, как для ориентированных на “запад”, так и тех, кому нужен CDN и Ddos защита за сравнительно небольшие деньги.

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© Максим Шихаль

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Предыдущие посты блога:

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3 марта. 2015 - Новые услуги хостинговых провайдеров для поддержания конкуренции

24 Янв. 2015 - 6 причин выбрать WordPress в качестве CMS