Интервью с IQAD: быть или не быть сегодня ссылочному продвижению?

Эх, сколько же всего произошло за последнее время – хакерские атаки, взломы сайтов, взлёты и падения позиций в поисковых системах, денежные (прибыльные) и провальные темы…

Сегодня я бы хотел вырвать кусочек из всех этих событий и опубликовать познавательное интервью с руководителем агентства IQAD Дмитрием Пушилиным на тему «Быть или не быть ссылочному продвижению сегодня?».

Кто-то увидит в этом интервью «палево темы», другие же, напротив сухо скажут «не увидел ничего нового», ну а третьи скажут «хватит спойлерить!» (стащил с mekc.info).

Так или иначе, оно будет интересно и полезно тем, кто занимается продвижением своих или чужих сайтов, заработком на ссылках, работает с трафиком, или в принципе как-то связан с направлением seo. И ведь не удивительно, так как агентство IQAD уже давно успешно продвигает сайты клиентов по неприлично низким расценкам.

Начну с небольшой предыстории…

Выпала мне честь взять интервью у руководителя агентства IQAD – с ними (точнее с их основателями) я когда-то даже соревновался в таких конкурсах оптимизаторов как «Почувствуй Пингвина – 2», «Seocafestateinost» и «Продвижение неизбежно».

Они (IQAD) тогда шли достаточно неплохо и даже занимали призовые места (под своими индивидуальными никами), как собственно и я.

В их стратегию тогда входили достаточно умеренные и не агрессивные работы с внешними факторами и куда больший упор на внутреннюю оптимизацию, в виду чего сейчас в отличие от многих других призёров, которые нынче попали под “Минусинск” и “Пингвин“, они совсем незначительно потеряли в позициях после завершения этих конкурсов.

Сейчас они в целом хорошо поднялись, и думаю, в случае организации новых конкурсов оптимизаторов, они бы, безусловно, вошли в тройку призёров, тем более учитывая их опыт в сбалансированных стратегиях продвижения, которые сейчас особенно актуальны.

Хотя если бы такие компании активно принимали участие в конкурсах оптимизаторов, то места для одиночек типа меня, просто бы, наверное, не было.

Кстати, Алёну с четвёртым размером помните? Так вот она как раз работает в новосибирском отделении этого агентства. Как тесен мир, не правда ли? Теперь я вот тоже думаю, а не подать ли мне заявку в эту контору?

Интервью с руководителем агентства IQAD

Появление алгоритма ранжирования «Минусинск» не на шутку взволновало почти всю сеошную тусовку – многие ресурсы просто вылетели из ТОПовой выдачи Яндекса.

Сегодня одни специалисты (консерваторы) рекомендуют сконцентрироваться на качественном контенте (как это ни банально), другие считают, что ссылки до сих пор прекрасно «работают» и бюджеты нужно направлять именно на них (повышая качество “ссылочного профиля”).

О том, насколько эффективно после запуска “Минусинска” работают ссылки, как лучше продвигать сайты и как вообще дальше жить, я спросил у Дмитрия (IQAD).

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1. В мае этого года Yandex представил свой новый алгоритм «Минусинск» с понижающим фильтром за SEO-ссылки. Значит ли это, что покупку ссылок можно отложить на неопределенный срок?

– Действительно, алгоритм заставил многие сайты полностью или частично отказаться от приобретения ссылок, переключив внимание на внутреннюю оптимизацию.

Мы считаем, что ссылки по-прежнему способны работать достаточно эффективно, главное, использовать их грамотно, забыть о многих старых методах продвижения и уж тем более забыть про агрессивные стратегии.

У нас были некоторые попытки отказаться от ссылочного продвижения, однако это привело к тому, что эффективность продвижения существенно снизилась. Пришлось искать некий компромисс.

Ссылки и сейчас продолжают оставаться одним из ключевых факторов ранжирования (не забываем, что ссылки ссылкам рознь). Более того, по нашим наблюдениям (а агентство IQAD находится на рынке с 2013 года), в «эпоху Минусинска» они работают даже еще лучше (подумайте сами почему).

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2. Интрига. И почему же они работают ещё лучше?

Ну, хотя бы даже потому, что по ряду факторов нормальные доноры теперь проще отбирать. Плохие доноры уже попали под АГСы и другие фильтры, да и сайты из зоны риска теперь стали заметнее (спасибо яндексу за это).

Алгоритм перераспределил вес того или иного сайта, повысив его на одних сайтах и обнулив на других. Таким образом, стратегия продвижения корректируется, и отбираются не зафильтрованные доноры.

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3. Ладно, в общих чертах понятно. А с чего начинается продвижение в вашем агентстве?

С формирования большого семантического ядра – упор мы делаем на живые низко- и среднечастотные запросы.

Подобная стратегия позволяет видеть положительный результат максимально быстро. В принципе, мы готовы работать и с малыми ядрами, если бюджет клиента крайне ограничен.

Затем для каждой страницы сайта разрабатываются рекомендации по оптимизации:

требования к title и подзаголовкам;

ориентировочные объемы текста;

ошибки, которые необходимо устранить, и т.п.

Мы, как и многие другие агентства, пользуемся помощью автоматических сервисов продвижения, таких как Wizard.Sape (для каждого клиента мы заводим личный кабинет в агентском аккаунте), где оптимизированный контент может быть подготовлен с учетом клиентских рекомендаций.

Как правило, владельцы сайтов слабо знакомы с панелью администратора или html-кодом сайта, поэтому такой комплекс мер по переработке сайта крайне востребован и экономически оправдан.

Кроме того, таким образом, мы разгружаем наших сотрудников, а клиентам даём максимальную информативность и оперативность в предоставлении отчётности.

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4. А что за «живые низко- и среднечастотные запросы»? Поясните, пожалуйста.

В первую очередь, это не искусственно созданные поисковые запросы, имеющие реально живой и целевой трафик, который можно конвертировать.

Для примера, если взять конкурсы оптимизаторов «Почувствуй пингвина» и «Бриллиантовые руки», где нужно было продвигать одноимённые ключевые фразы, то, как раз они и является искусственными поисковыми запросами. Трафика по ним не было и никогда не будет, тем более конвертируемого.

Искусственный запрос – бесперспективная с точки зрения получения трафика ключевая фраза (далее запрос) созданная исключительно в показательных целях (в данном случае конкурса оптимизаторов), либо сгенерированная из «поискового мусора» и получающая трафик по ошибке (100% отказы).

Собрать семантическое ядро мало, нужно его хорошо почистить, в том числе от искусственных запросов, пустышек и мусора. Нет никакого смысла от «Топ-3» по тысяче запросов-пустышек без живого трафа.

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5. Я так и подумал. А почему вы выбрали именно Wizard.Sape?

За время нашей работы мы успели поработать со всеми агрегаторами, и решили остановиться именно на Wizard, потому что они предоставляют такие инструменты, которые не предлагают другие подобные сервисы. Достаточно даже посмотреть на уровень реализации их инструментов и сразу всё станет понятно.

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6. Хорошо. Предоставляете ли вы какие-либо отчеты и как часто?

Результаты нашей работы клиент может оценить самостоятельно, воспользовавшись личным кабинетом в Wizard. Мы же предпочитаем сосредоточиваться на анализе полученных результатов и представлять план следующих действий.

В этом кабинете наши клиенты видят всю основную информацию по проекту, например ежедневные позиции по продвигаемым ключевым словам, а так же общаются со своим менеджером.Кабинет закрывает большую часть простых вопросов и снижает нагрузку на менеджера. Так можно работать с большим числом проектов.

В частности, мы предлагаем новые запросы для дальнейшего продвижения проекта, основываясь на уже «сработавших» направлениях. Периодичность таких корректировок зависит от скорости роста сайта, выхода новых алгоритмов ранжирования поисковыми системами и их поправок.

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7. У вас на сайте я видел забавную услугу «Аудит SEO компании». И что реально её заказывают?

Конечно, заказывают, особенно, когда подрядчик занимающийся продвижением сайта клиента начинает наглеть и палиться, вообще не выполняя своих обязательств.

Нередко, даже если клиента устраивает его подрядчик, они всё равно обращаются за его проверкой, особенно когда они хотят отдать ему на продвижение ещё один или несколько сайтов.

Во всех этих случаях, клиенты обращаются к нам за услугой проверки их подрядчика.

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8. Поделитесь профессиональным секретом – какая стратегия продвижения используется в вашем агентстве?

Особого секрета нет, мы не изобретаем велосипед, а продвигаем сайт по проверенной консервативной схеме оптимизации, используя как общедоступные, так и приватные инструменты.

Для начала выбираем регион и определяемся с запросами, по которым будем продвигать проект. Главное на этом этапе – избавиться от нецелевых запросов и реально оценить шансы ресурса на ТОП-20 в своей нише.

Затем работаем над устранением технических ошибок, исправляем структуру сайта, оптимизируем ресурс постранично. Такой подход позволяет нам точнее прогнозировать результаты.

В проектах с низко- и среднечастотной стратегией мы используем небольшое количество ссылок – до 1000 арендных, вечные и социальные, а также естественные ссылки крауд-маркетинга (этот сравнительно недорогой и безопасный метод приобретения ссылок крайне актуален в связи с новой политикой Яндекса Google ).

Сначала необходимые для конкретного проекта параметры фиксируются в настройках Wizard, а затем система уже самостоятельно продолжает продвижение.

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9. А что если у ресурса нет шансов попасть в топ-20 в своей нише?

Такого не бывает, продвинуть в топ можно практически любой сайт. При невысоких шансах мы разрабатываем специальную стратегию для продвижения такого «проблемного сайта».

Шансы на занятие топовой позиции в поисковой системе в первую очередь зависят от уровня внутренней оптимизации сайта, наличия серьёзных ошибок или технических недоработок.

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10. А можно какой-нибудь пример продвижения?

На примере реального кейса (сайт du***at-n***r.ru) продемонстрируем, как это работает.

Перед нами стояла задача создать ресурс с нуля и продвинуть его в Яндекс по целевым запросам (в московском регионе). Продвижение проходило в несколько этапов:

Создание сайта.

Анализ ключевых запросов.

Разработка контента для сайта.

Оптимизация заголовков и мета-тегов.

Запуск проекта в Wizard.Sape.

В результате видимость в Яндекс и Google увеличилась на 87% и 70% соответственно, а процент фраз в ТОП-10 достиг 42% (Yandex) и 21% (Google).

Еще один пример – данные по продвижению сайта i***d.ru:

На момент добавления ресурса в продвижение его видимость в Yandex составляла 76%, в Google – всего 34% (при этом процент фраз в ТОП-10 составлял 18% и 6% соответственно).

Мы поработали над сайтом, используя методы Wizard, и добились впечатляющих результатов: видимость в Yandex выросла до 98% (при 82% фраз в ТОП-10), а в Google – до 81% (при 59% фраз в ТОПе).

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11. Какие вы ещё используете сервисы в своей работе?

Мы используем свой специализированный приватный софт (разработанный в IQAD), который удовлетворяет большую часть наших потребностей, которые по какой-то причине не смог удовлетворить тот же Wizard.

Кроме того, мы частенько используем сервисы Xtool и RDS для анализа некоторых сайтов и их параметров.

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12. Ваш прогноз на будущее или какова вероятность того, что ссылки в Яндексе перестанут работать?

Думаю, что достаточно низкая – фильтры за переспам ссылок работают уже давно, но хорошие специалисты и автоматизированные системы научились справляться с этой проблемой.

Более того, отказ от ссылок приводит к колоссальному снижению эффективности продвижения (прибыль исполнителя при этом тоже падает).

Как вы могли видеть на примере кейсов, «правильные» ссылки реально работают и приносят желаемый результат – наш подход это продемонстрировал.

Важно лишь при закупке ссылочного материала или бесплатном проставлении ссылок больше внимания уделять уровню площадок, качеству контента, анкорам и т.д.

Наш окончательный вердикт : агентства, которые действительно ответственно подходят к работе и предоставляют полный комплекс услуг SEO, смогут успешно адаптироваться к новым «минусинским» условиям!

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13. А вот с этого места поподробнее. Какой уровень подразумевается, и по каким параметрам определяется качество контента и анкоров?

Общий вид сайта, уровень его исполнения, юзабилити и прочие визуальные факторы. Ну и самое важное это ссылочная масса и контент. Среди ссылок не должно быть тех, которые получены посредством спама, находящихся под фильтром или в бане.

В идеале, минимум или полное отсутствие коммерческих анкоров в ссылочной массе доноров, и в качестве их доноров качественные трастовые сайты, без фильтров или других санкций поисковых систем.

Что касается контента, то он, безусловно, должен быть грамматически верным, интересным, уникальным (насколько это возможно) и актуальным.

По анкорам тоже всё просто, они должны быть максимально уникальными, без ошибок и с минимальным количеством коммерческих вхождений (учитывая последние волны АГС).

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14. Проверять по всем этим пунктам каждый сайт-донор? А не жёстко ли?

А для чего, как вы думаете, мы нужны? Такая работа входит в наши прямые обязанности, и это должны делать все нормальные агентства занимающиеся продвижением сайтов.

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15. Понятно. А что у вас по расценкам? И с каким ссылочным бюджетом вы работаете?

У нас достаточно лояльные расценки на услуги, в зависимости от выбранного «тарифа» они колеблются от 12000 до 18000 рублей. Кроме того, ссылочный бюджет уже включен в стоимость.

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16. Ну, неплохо так. А как вам при таких низких расценках удаётся сохранить качество услуги?

Не секрет, что многие не верят в SEO, которое стоит меньше 30 тысяч рублей, включая бюджет. Мы стараемся позиционировать себя как некое антикризисное агентство с низким ценником без потери качества.

Мы не накручиваем расценки, не придумываем дополнительных операций к услугам или скрытых платежей, мы не занимаемся пустой тратой времени, и всю рутину мы стараемся автоматизировать.

Таким образом, за сравнительно невысокие расценки мы предлагаем нашим клиентам высокое качество услуг.

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17. Хорошо. А как насчёт того, что бы устроить состязание в рамках следующего конкурса оптимизаторов?

Жду от вас приглашение и ссылку на страницу такого конкурса. Посоревнуемся.

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Обязательно. Ну а на сегодня это всё, спасибо за ответы на мои вопросы.

Рассмотрим ответы Дмитрия

Жалко конечно, что Дмитрий на многие вопросы отвечал также «консервативно» и «в общих чертах» без особой конкретики. Хотя в любом случае есть о чем подумать.

Про отказ от агрессивных стратегий, упор на контент и детальный анализ доноров писалось уже не один раз, и не только у меня в блоге, но и на тематических форумах.

Тем не менее, мало информации о том, как это нужно делать, ибо никто не хочет палить свои секреты (ну оно и правильно).

Хотя я вполне согласен с Дмитрием по поводу того, что сейчас доноры отбирать стало немного проще, ведь реально многие попали под “АГС“, “Минусинск” и тот же “Пингвин“.

Те вебмастера, что уделили время анализу таких сайтов, смогли собрать свой список критериев определения «зоны риска» для дальнейшей фильтрации доноров.

Также Дмитрий поднял достаточно интересную тему «про искусственные запросы, пустышки и прочий мусор», которая обычно не затрагивается ни кем, и принимается как сама собой полагающаяся.

Для определения реальности запроса нужно анализировать вордстат на частотность, сезонность, гео, отслеживать историю и различные источники по каждому запросу, дабы определить их истинное качество.

Ну и, в конце концов, мне будет интересно снова принять участие в нормальном конкурсе оптимизаторов и попытать удачу против агентства IQAD.

© Максим Шихаль

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