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Итоги двухмесячных вложений в ПАММы

Всем привет. Сегодня я не буду писать большую статью, рассуждать на тему лучшего ПАММа, или делать десяток сносок из популярных прогнозов. Сегодня я ограничусь лишь скриншотом дохода и парой ссылок.

Итоги моих вложений в ПАММы

Как мы видим, в портфеле напрочь отсутствует паммы FreshForex [162791] и MDV [176360], так как они, как и ожидалось, быстро спустили вложенные в них средства. Они слили 200$.

Оставшиеся в портфеле ПАММы

Как и ожидалось, в портфель был добавлен памм BattleToadSystem [86559], о котором столько писалось в комментариях к прошлым отчётам. Из скриншота мы видим, что он принёс мне 22.29$ чистой прибыли.

На данный момент и DollarInvest [98659] держится хорошо, принеся мне 29.61$ чистой прибыли.

Вот ссылки на прибыльные паммы:

На сегодня это всё. Пусть ваши портфели будут полными и прибыльными.

© Максим Шихаль

 
09.02.2015 | Раздел: Заработок в сети, ПАММ счета | Метки: , ,

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    • Смешной доход за два-то месяца

    • Ничего, мы ещё своё наверстаем))

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