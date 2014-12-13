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Итоги недели инвестиций в новые паммы. DollarInvest на первом месте.

Сегодня пришло время подвести итоги недели по инвестированию в новые паммы Liteforex, в которые я вложился в начале этой недели. Напомню, что мой выбор пал на следующие три памма:

  • FreshForex [162791]
  • MDV [176360]
  • DollarInvest [98659]

Забавно, что из трёх ПАММов какую-либо прибыль мне принёс лишь один из них, которого я выбрал практически наугад, руководствуясь лишь некоторыми показателями и предпочтениями.

Начнём с того, что в каждый памм я вложил по 100$, и вот что из этого вышло:

Итоги недели инвестиций в новые паммы Несмотря на то, что FreshForex [162791] в конце ноября показал отличные результаты в размере 50% за неделю, в декабре он ушёл в минус. Согласно последнему отчёту ПАММов, он ушёл в минус на 16,53%, и за последние дни ушёл в минус ещё больше вплоть до 31,99%.

Агрессор MDV [176360] также не оправдал моих ожиданий, уйдя в минус на 31,66%, против 76% прибыли в конце ноября. При этом ещё в начале декабря этот памм был в плюсе на 19,45%. Жаль.

Порадовал меня новичок DollarInvest [98659], который в начале декабря поднял всего лишь 6% прибыли, но в сумме за эту неделю он принёс мне 45,84% прибыли. Правда не стоит забывать, что съёмной прибыли после всех ролловеров он мне принёс всего лишь 9,16$.

Тем не менее, мои вложения в паммы в сумме на 17,81$ в минусах – очень жаль, что первые два памма не оправдали моего доверия, но я всё же посмотрю, как они себя поведут на следующей неделе.

© Максим Шихаль

 
13.12.2014 | Раздел: ПАММ счета | Метки: , , , , ,

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Предыдущие посты блога:

  • 8 Дек. 2014 - Вложил ещё 300$ в три памма Liteforex.
  • 24 Окт. 2014 - Правила инвестирования в Форекс
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    • Комментариев: 14
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    • Glum

      не очень впечатляющие результаты у тебя

    • Это явление временное… Хотя сейчас, учитывая ситуацию с рублём и валютами трудно предугадать что-то…

    • Milostin

      Макс, ну не тупи, я же сказал в какой памм надо вложить деньги. С этими ты весь депозит сольёшь и толку

    • Если бы и последний памм просел также, то ты бы треть своего депозита потерял, а это не дело. Смысл сейчас в период смуты вкладываться в агрессоров?

    • Вот и я говорю, что вкладывай в консерваторов

    • Возможно, именно в это время они принесут наибольшую прибыль)))

    • В понедельник вечером произведу рокировку и вложусь в два новых памма (консерваторы)

    • CrevX

      Чего и следовало ожидать вкладываясь в паммы с агрессивной стратегией торговли. Вкладывай в BattleToadSystem и подобных консерваторов.

    • CrevX

      Ну наконец-то ты принял правильное решение. Посмотрим, каких ты консерваторов выберешь.

    • Бух

      Возможно Макс выбрал не те счета, а возможно не ту контору, но в чем фишка он знает сам, видимо не просто так он принимает это решение))
      А каких консерваторов вы посоветуете с этой площадки? И кто готов поделиться положительным опытом?!

    • Talibus

      К сожалению, FreshForex сдулся, как и следовало ожидать

    • Talibus

      Сейчас даже они не спасают…

    • Talibus

      Да, вкладывая в него я поднял немного денег, хотя сейчас он в неслабой просадке тоже…

    • Как это ни печально, но это так…

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