Итоги недели инвестиций в новые паммы. DollarInvest на первом месте.

Сегодня пришло время подвести итоги недели по инвестированию в новые паммы Liteforex, в которые я вложился в начале этой недели. Напомню, что мой выбор пал на следующие три памма:

FreshForex [162791]

MDV [176360]

DollarInvest [98659]

Забавно, что из трёх ПАММов какую-либо прибыль мне принёс лишь один из них, которого я выбрал практически наугад, руководствуясь лишь некоторыми показателями и предпочтениями.

Начнём с того, что в каждый памм я вложил по 100$, и вот что из этого вышло:

Несмотря на то, что FreshForex [162791] в конце ноября показал отличные результаты в размере 50% за неделю, в декабре он ушёл в минус. Согласно последнему отчёту ПАММов, он ушёл в минус на 16,53%, и за последние дни ушёл в минус ещё больше вплоть до 31,99%.

Агрессор MDV [176360] также не оправдал моих ожиданий, уйдя в минус на 31,66%, против 76% прибыли в конце ноября. При этом ещё в начале декабря этот памм был в плюсе на 19,45%. Жаль.

Порадовал меня новичок DollarInvest [98659], который в начале декабря поднял всего лишь 6% прибыли, но в сумме за эту неделю он принёс мне 45,84% прибыли. Правда не стоит забывать, что съёмной прибыли после всех ролловеров он мне принёс всего лишь 9,16$.

Тем не менее, мои вложения в паммы в сумме на 17,81$ в минусах – очень жаль, что первые два памма не оправдали моего доверия, но я всё же посмотрю, как они себя поведут на следующей неделе.

© Максим Шихаль

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24 Окт. 2014 - Правила инвестирования в Форекс