Качественные ссылки – теперь только в Rookee. Проверено сервисом CheckTrust

Команда Rookee.ru совместно с SEO-экспертом Александром Алаевым и его сервисом проверки сайтов CheckTrust.ru составила выборку самых надежных доноров Рунета, а значит – и самых работающих ссылок.

Теперь вы сможете вывести продвижение вашего сайта на качественно новый уровень.

Все площадки в сервисе Rookee (а это более 98% всех ссылок в Рунете!) прошли через многоуровневую систему фильтрации.

В результате была сформирована выборка из самых надежных площадок, ссылки с которых обеспечат вашему сайту безопасное и эффективное продвижение в эпоху «Минусинска».

Ведь, как заявляли представители Яндекса и Google, поисковое продвижение путем КАЧЕСТВЕННОГО увеличения ссылочной массы не потеряло своей актуальности.

Новая технология получила название «фильтр CheckTrust». Подключить его можно из интерфейса Rookee.ru.

Почему вы можете доверять этим ссылкам

Отбор площадок осуществляется в два этапа. На первом этапе доноры ссылок проходят многоуровневую фильтрацию по white-листам сервиса Rookee – формируется выборка из качественных и рабочих площадок. На втором этапе отобранные площадки проверяются алгоритмами сервиса CheckTrust.ru – по более чем 50-ти параметрам.

Примеры параметров, используемых при анализе сайтов:

Технические параметры сайта Кол-во проиндексированных страниц Возраст сайта Продажный возраст сайта Ссылочные факторы Социальные факторы

Площадки, попавшие в финальную выборку, также проходят ручную модерацию (выборочно). И только после этого эти площадки попадают пользователям Rookee в виде потенциальных доноров для их сайтов.

Фильтр CheckTrust в сервисе Rookee позволит получить ссылки, которым могут доверять не только SEO-специалисты, но и поисковые системы. Настало время переходить от количества к качеству ссылок!

Более подробное описание фильтра CheckTrust вы найдете в блоге Rookee.

Позволю себе ещё немного отсебятины из своего личного опыта. Во-первых, для многих не будет тайной, как я отношусь к ссылочным агрегаторам, и каково их значение в продвижении сайтов (если у оптимизатора нет мозгов).

Тем не менее, мне знаком сервис CheckTrust и программа FastTrust на основе, которой он сделан. Это поистине революционный софт и программа, который в своё время в пух и прах разнесли «качественность» ссылок в агрегаторах.

Рекомендую внимательно прочитать, на что способен этот сервис, дабы в полной мере представить себе, на что будет способна связка «Rookee + CheckTrust».

© Максим Шихаль

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