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Как готовить качественный и уникальный контент используя сервис Text.ru?

Как готовить качественный и уникальный контент?

Начнём с того, что ответим на вопрос «для чего мне нужен качественный и уникальный контент?». Несмотря на то, что многим этот вопрос покажется глупым, всё-таки есть люди, которые не знают на него ответ.

Если вдруг кто-то из вас не знает, то уникальный и грамотно написанный контент без орфографических ошибок, можно с лёгкостью продать в магазине статей (например, text.ru), или же на каком-нибудь тематическом форуме.

В принципе, если вы чётко знаете какую-то тему, и сможете написать по ней грамотную статью, а то и не одну, то у вас не должно возникнуть проблем с их реализацией.

Так же не стоит снимать со счетов и тот факт, что такой контент можно использовать на своих собственных сайтах (если вы вебмастер), или выполнять индивидуальные поручения рекламодателей.

Ближе к делу или Text.ru на арене

Я думаю, у многих возникали ситуации, когда заказчик или модератор в бирже отправлял вашу статью на доработку в связи с недостаточной уникальностью или наличием различных ошибок. Как этого избежать?

Чтобы не возникало таких проблем, нужно перед сдачей текста проверить его на наличие ошибок, причём не только в Microsoft Word, но и в специализированном сервисе или программе.

Не забываем проверить текст на уникальность, причём желательно не одним инструментом, а сразу несколькими, либо же ограничиться тем, который прикреплён к тому магазину, где вы собираетесь продавать свои текста (если речь о продаже статей).

Я знаю множество программ и сервисов для проверки уникальности, но, так или иначе, они имеют свои уникальные недостатки. Чаще всего, нужно тратить деньги на антикапчу или на proxy.

Среди всех сервисов, я могу выделить сервис Text.ru и сборщики вирусов Advego Plagiatus и Etxt Антиплагиат. Каждая из этих программ имеет свои преимущества и недостатки, но пользуюсь я сервисом, так как там я не трачу денег ни на антикапчу, ни на proxy.

Кстати, в этом же сервисе можно проанализировать текст на ошибки, проведя seo-анализ, определив тошноту текста, орфографические и прочие ошибки.

В общем, выбор очевиден.

© Максим Шихаль

 
30.01.2015 | Раздел: Новичкам, Сервисы | Метки: , ,

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Предыдущие посты блога:

  • 24 Янв. 2015 - 6 причин выбрать WordPress в качестве CMS
  • 12 Дек. 2014 - Информационные технологии и анонимность в сети.
  • 21 Ноя. 2014 - Какой хостинг идеально подойдет для Вашего сайта?
    • Комментариев: 19
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    • Да, проверять в сервисе удобно, сразу и ошибки проверит и уникальность подскажет. Жаль только, что он все английские слова за ошибки считает.

    • Макс, ты куда пропал?

    • И некоторые русские узкотематические слова тоже.. Жаль, что он пунктуацию не проверяет))

    • А с чего ты взял, что я пропал?) Я есть, я живой, и я работаю)

    • Хотя бы с того, что статей новых нет, в ТВИ ты тоже не появляешься. Про форумы тоже молчу :)

    • Пунктуацию тоже иногда проверят, хотя и не всегда, а иногда и не правильно, например пишет, что запятая не нужна, хотя это не так. Но в большинстве случаев он прав и даже стилистические ошибки поправляет

    • Нравится мне этот сервис, регулярно проверяю там свои текста :)

    • Да согласна с этим + не знает много русских слов :(

    • если к нему добавить орфо, то получается ещё лучше :)

    • Как это? 20 статей в месяц выходит стабильно))

      В тви да, не появляюсь, ибо надоел он мне.

      На форумах? В сравнении со мной, это тебя на форумах нет))

    • Несмотря на это, модераторы этого сервиса мне постоянно на пунктуацию тычут, на стилистические и прочие ошибки. В итоге 1 статья из 10 проходит, остальное блокируется..(

    • А ты другие пробовала?

    • Ты пользуешься орфой? И какую версию ты юзаешь?

    • 20 статей?) Где они? :)
      Я имею ввиду те, которые бы выводились на главной странице.

      На форумах я появляюсь, но не часто там общаюсь :)

    • Проверялка у этого сервиса никудышная. С адвего и etxt не сравнится

    • Я их регулярно переношу в скрытые разделы по прошествии некоторого времени. Некоторые статьи сразу попадают в те разделы. 1/3 попадают в rss, 2/3 попадают на главную)

    • Ну так, это же сервис, и тем более достаточно хороший))

    • Отличный сервис, один из моих любимых=) Наряду с ним использую Адвего и Орфограммку.

    • Ольга Кривобокова

      Пользуюсь для проверки уникальности только сервисом Text.ru. Это качественный, быстрый и бесплатный антиплагиат. Не нужно вводить капчу. Недавно обновилась база проверки орфографии. Проверяется водность и заспамленность. Есть словарь синонимов. Результаты проверок сохраняются в архиве. Одним словом, лучший сервис.

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