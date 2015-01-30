Как готовить качественный и уникальный контент используя сервис Text.ru?

Начнём с того, что ответим на вопрос «для чего мне нужен качественный и уникальный контент?». Несмотря на то, что многим этот вопрос покажется глупым, всё-таки есть люди, которые не знают на него ответ.

Если вдруг кто-то из вас не знает, то уникальный и грамотно написанный контент без орфографических ошибок, можно с лёгкостью продать в магазине статей (например, text.ru), или же на каком-нибудь тематическом форуме.

В принципе, если вы чётко знаете какую-то тему, и сможете написать по ней грамотную статью, а то и не одну, то у вас не должно возникнуть проблем с их реализацией.

Так же не стоит снимать со счетов и тот факт, что такой контент можно использовать на своих собственных сайтах (если вы вебмастер), или выполнять индивидуальные поручения рекламодателей.

Ближе к делу или Text.ru на арене

Я думаю, у многих возникали ситуации, когда заказчик или модератор в бирже отправлял вашу статью на доработку в связи с недостаточной уникальностью или наличием различных ошибок. Как этого избежать?

Чтобы не возникало таких проблем, нужно перед сдачей текста проверить его на наличие ошибок, причём не только в Microsoft Word, но и в специализированном сервисе или программе.

Не забываем проверить текст на уникальность, причём желательно не одним инструментом, а сразу несколькими, либо же ограничиться тем, который прикреплён к тому магазину, где вы собираетесь продавать свои текста (если речь о продаже статей).

Я знаю множество программ и сервисов для проверки уникальности, но, так или иначе, они имеют свои уникальные недостатки. Чаще всего, нужно тратить деньги на антикапчу или на proxy.

Среди всех сервисов, я могу выделить сервис Text.ru и сборщики вирусов Advego Plagiatus и Etxt Антиплагиат. Каждая из этих программ имеет свои преимущества и недостатки, но пользуюсь я сервисом, так как там я не трачу денег ни на антикапчу, ни на proxy.

Кстати, в этом же сервисе можно проанализировать текст на ошибки, проведя seo-анализ, определив тошноту текста, орфографические и прочие ошибки.

В общем, выбор очевиден.

© Максим Шихаль

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