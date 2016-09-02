Осеняя щедрость или как Wizard.Sape деньги раздавал!

Посмотри на свой календарь. Какое сегодня число? Ещё не поздно? Да, если 15 сентября не подошло, то ты выиграл!

Что ты выиграл?

Ты выиграл возможность воспользоваться щедростью самого известного сервиса автоматического продвижения сайтов!

Пока другие требуют у вас денег на продвижение, щедряк Wizard.Sape дарит их вам за просто так!

Пришло самое время воспользоваться таким предложением и получить прирост депозита на продвижение своего сайта.

Что надо делать?

Создаёте новый проект в Wizard.Sape;

До 15 сентября пополняете баланс аккаунта на 1000+ рублей;

Вот в принципе и всё! В течение 24 часов вы увидите волшебство – ваш баланс увеличится на 1000 рублей. Круто, да?

Участвовать в акции

Спешите! Данное предложение действительно лишь до 15 сентября.

На что потратить бонусные 1000 рублей?

Да на всё что угодно в рамках Wizard.Sape!

Крокодиловые ссылки хотите ? Шучу. Речь про крауд-ссылки. Не знаете что это? Ну, это типа естественные безанкорные ссылочки в виде отзывов о вашем товаре или услуге в блогах и на форумах. С таким ссылками, вы можете не заботиться о возможных санкциях – они напротив вас будут оберегать! Шпиона наймёте ? Опять шучу. Как вариант, можете воспользоваться «техническим анализом», в рамках которого ваш сайт просканируют, выявят ошибки мешающие занять сокровенные ТОПовые места в выдаче. SEO + Контекст = в 2 раза больше клиентов ! Не любите усложнять? Тогда этот инструмент специально для вас. С ним даже размещение контекстной рекламы станет простым и удобным.

Технический анализ:

Поиск дублей на сайте . Система ищет как полные, так и неполные дубли.

Система ищет как полные, так и неполные дубли. Сканирование заголовков и мета-тегов страниц на предмет отсутствия, нетематичности, дублирования, недостаточной или чрезмерной длины и других ошибок.

Создание карты сайта с указанием ссылочного веса всех страниц.

«Умная» проверка корректности обработки ошибки 404.

Поиск «вредных» редиректов.

И многое другое…

SEO + Контекст = Wizard.Sape?

Уникальные алгоритмы отсекут неэффективные фразы и сделают цену каждого перехода на сайт максимально низкой для вашей тематики.

А для тех, кто хочет сэкономить, Wizard.Sape умеет автоматически отключать контекстную рекламу по тем запросам, по которым вы и так стоите в ТОПе.

Создать проект

© Максим Шихаль

VK OK MR GP

Предыдущие посты блога:

23 июня. 2015 - Нужен ли Интернет магазин Вашему бизнесу

19 июня. 2015 - Как CRM увеличивает вашу прибыль

19 июня. 2015 - 5 причин отремонтировать старый компьютер