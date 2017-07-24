Кнопка “Бабло” или пять месяцев спустя

Пять месяцев прошло с момента публикации последнего материала про тизерные сети и о том, сколько на них можно заработать с помощью ботов.

Если честно, блогерский настрой у меня уже давно пропал, хотя я и не ушёл из Интернета вовсе. Нет, я сейчас работаю в другой сфере и в принципе зарабатываю неплохо, хотя и не стабильно.

В данный момент, я занят разработкой принципиально нового проекта, который в народе спокойно назовут кнопкой «Бабло», если конечно всё получится именно так, как я и задумал. В данный момент, проект находится в процессе активной разработки…

Принцип проекта весьма схож с майнингом криптовалюты, за исключением того, что здесь не потребуются большие мощности со стороны видеокарты, здесь нужно будет три основных ресурса:

CPU (процессор);

RAM (оперативная память);

Высокоскоростной Интернет.

От мощности этих элементов, по сути, и будет зависеть заработок участников моего проекта. Хотя да, на размер конечной прибыли могут повлиять и такие характеристики:

Proxy;

3G/4G модем;

Тип IP основного интернет соединения;

А также:

Наличие тех или иных модулей;

Количество аккаунтов в сервисах;

В общем, переменных в определении будет не мало, и более того, он будет разниться от пользователя к пользователю исходя из ещё ряда параметров, на которые пользователи уже не смогут напрямую повлиять.

На сегодня это всё. И да, следующий пост будет в этом году, так что, не переживайте.

© Максим Шихаль

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Предыдущие посты блога:

7 Фев. 2017 - Создание и продвижение сайтов, как решение успеха

5 Фев. 2017 - Про заработок и аккаунты в социальных сетях

31 Янв. 2017 - Как я запустил свой интернет магазин