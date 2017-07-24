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Кнопка “Бабло” или пять месяцев спустя

пять месяцев спустя Пять месяцев прошло с момента публикации последнего материала про тизерные сети и о том, сколько на них можно заработать с помощью ботов.

Если честно, блогерский настрой у меня уже давно пропал, хотя я и не ушёл из Интернета вовсе. Нет, я сейчас работаю в другой сфере и в принципе зарабатываю неплохо, хотя и не стабильно.

В данный момент, я занят разработкой принципиально нового проекта, который в народе спокойно назовут кнопкой «Бабло», если конечно всё получится именно так, как я и задумал. В данный момент, проект находится в процессе активной разработки…

Принцип проекта весьма схож с майнингом криптовалюты, за исключением того, что здесь не потребуются большие мощности со стороны видеокарты, здесь нужно будет три основных ресурса:

  • CPU (процессор);
  • RAM (оперативная память);
  • Высокоскоростной Интернет.

От мощности этих элементов, по сути, и будет зависеть заработок участников моего проекта. Хотя да, на размер конечной прибыли могут повлиять и такие характеристики:

  • Proxy;
  • 3G/4G модем;
  • Тип IP основного интернет соединения;

А также:

  • Наличие тех или иных модулей;
  • Количество аккаунтов в сервисах;

В общем, переменных в определении будет не мало, и более того, он будет разниться от пользователя к пользователю исходя из ещё ряда параметров, на которые пользователи уже не смогут напрямую повлиять.

На сегодня это всё. И да, следующий пост будет в этом году, так что, не переживайте.

© Максим Шихаль

 
24.07.2017 | Раздел: Заработок в сети, Разное | Метки: , ,

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Предыдущие посты блога:

  • 7 Фев. 2017 - Создание и продвижение сайтов, как решение успеха
  • 5 Фев. 2017 - Про заработок и аккаунты в социальных сетях
  • 31 Янв. 2017 - Как я запустил свой интернет магазин
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    Обновлено: 11:42 29.09.2016
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