Кнопка “Бабло” или пять месяцев спустя
Пять месяцев прошло с момента публикации последнего материала про тизерные сети и о том, сколько на них можно заработать с помощью ботов.
Если честно, блогерский настрой у меня уже давно пропал, хотя я и не ушёл из Интернета вовсе. Нет, я сейчас работаю в другой сфере и в принципе зарабатываю неплохо, хотя и не стабильно.
В данный момент, я занят разработкой принципиально нового проекта, который в народе спокойно назовут кнопкой «Бабло», если конечно всё получится именно так, как я и задумал. В данный момент, проект находится в процессе активной разработки…
Принцип проекта весьма схож с майнингом криптовалюты, за исключением того, что здесь не потребуются большие мощности со стороны видеокарты, здесь нужно будет три основных ресурса:
- CPU (процессор);
- RAM (оперативная память);
- Высокоскоростной Интернет.
От мощности этих элементов, по сути, и будет зависеть заработок участников моего проекта. Хотя да, на размер конечной прибыли могут повлиять и такие характеристики:
- Proxy;
- 3G/4G модем;
- Тип IP основного интернет соединения;
А также:
- Наличие тех или иных модулей;
- Количество аккаунтов в сервисах;
В общем, переменных в определении будет не мало, и более того, он будет разниться от пользователя к пользователю исходя из ещё ряда параметров, на которые пользователи уже не смогут напрямую повлиять.
На сегодня это всё. И да, следующий пост будет в этом году, так что, не переживайте.
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