Новогодний конкурс от AzartCash на 7000$ с Macbook Pro и Iphone 6 Plus в призах!
На дворе уже зима, приближается всеми ожидаемый праздник «Новый год», всюду цены повышаются, появляются скидки, потихоньку появляется и праздничное предновогоднее настроение. От всего этого бардака в привычном социуме не ушла далеко и партнёрская программа Azartcash, которая решила запустить новогодний конкурс с шикарным призовым фондом более 7000 долларов!
К сожалению, я словил «тормоза» и поздно анонсирую мероприятие, после его официального запуска, который состоялся 1 декабря 2014 года. Продлится сие мероприятие до 15 января 2015 года, в связи с чем ещё есть масса времени, чтобы принять в нём участие и выиграть призы.
Что надо делать?
Что за глупый вопрос! Вам нужно привлекать новых пользователей в сервисы, которые обслуживает партнёрская программа, да не простых пользователей, а тех, что не являются пустышками и проявляют активность.
Спасибо Кэп!
В этом замечательном конкурсе принимают участие только зарегистрированные в партнёрской программе пользователи. Новость, не правда ли?!
Спасибо Кэп #2!
Каждый участник может занять только одно призовое место (одна номинация). Не справедливо, да?!
Что можно делать для победы?
Можно делать то, что даст вам денег, то есть привлекать трафик и как следствие новых пользователей следующими способами:
- трафик с ваших собственных сайтов
- трафик с блогов и видеохостингов
- дорвейный трафик
- контекстная и тизерная реклама
- поисковый трафик
- рассылки подписчикам (не путать со спамом)
Что нельзя делать?
Нельзя делать то, за что потом будет «ата-та»:
- Заводить новые аккаунты или регистрироваться по своим реферальным ссылкам.
- Привлекать пользователей из социальных сетей, используя свою партнерскую ссылку. Но вы можете создать сайт-прокладку или отдельную страницу на своем домене, откуда перенаправлять их в казино.
- Рассылать спам.
Номинации конкурса
По две номинации от Azart Play Casino, Admiral Casino Club и Slot Voyager
# Новые депозиты
Три призовых места для каждого из казино:
- место – 500$
- место – 300$
- место – 200$.
Эти деньги заберут те счастливчики, которые наберут больше всех новых депозитов. Критерий оценки – количество депозитов новых игроков.
# Общие депозиты
Три призовых места для каждого из казино:
- место – 500$
- место – 300$
- место – 200$
Эти деньги заберут те счастливчики, которые наберут больше всех общих депозитов. Критерий оценки – общее количество депозитов старых и новых игроков.
Лучший новый вебмастер в AzartCash
В этой номинации также три призовых места:
- место – 500$
- место – 300$
- место – 200$
Эти награды присуждаются вебмастерам, зарегистрировавшимся в партнерской программе Azartcash с 1 декабря и набравшим больше новых депозитов. Критерий оценки – количество депозитов новых игроков.
Вы думаете это все призы? Вы ошибаетесь!
Помимо вышеуказанных номинаций и призов, среди всех участников конкурса не занявших призовые места будут разыграны:
Macbook Pro
Iphone 6 Plus
Что тут сказать – шикарно!
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