Новогодний конкурс от AzartCash на 7000$ с Macbook Pro и Iphone 6 Plus в призах!

На дворе уже зима, приближается всеми ожидаемый праздник «Новый год», всюду цены повышаются, появляются скидки, потихоньку появляется и праздничное предновогоднее настроение. От всего этого бардака в привычном социуме не ушла далеко и партнёрская программа Azartcash, которая решила запустить новогодний конкурс с шикарным призовым фондом более 7000 долларов!

К сожалению, я словил «тормоза» и поздно анонсирую мероприятие, после его официального запуска, который состоялся 1 декабря 2014 года. Продлится сие мероприятие до 15 января 2015 года, в связи с чем ещё есть масса времени, чтобы принять в нём участие и выиграть призы.

Что надо делать?

Что за глупый вопрос! Вам нужно привлекать новых пользователей в сервисы, которые обслуживает партнёрская программа, да не простых пользователей, а тех, что не являются пустышками и проявляют активность.

Спасибо Кэп!

В этом замечательном конкурсе принимают участие только зарегистрированные в партнёрской программе пользователи. Новость, не правда ли?!

Спасибо Кэп #2!

Каждый участник может занять только одно призовое место (одна номинация). Не справедливо, да?!

Что можно делать для победы?

Можно делать то, что даст вам денег, то есть привлекать трафик и как следствие новых пользователей следующими способами:

трафик с ваших собственных сайтов

трафик с блогов и видеохостингов

дорвейный трафик

контекстная и тизерная реклама

поисковый трафик

рассылки подписчикам (не путать со спамом)

Что нельзя делать?

Нельзя делать то, за что потом будет «ата-та»:

Заводить новые аккаунты или регистрироваться по своим реферальным ссылкам.

Привлекать пользователей из социальных сетей, используя свою партнерскую ссылку. Но вы можете создать сайт-прокладку или отдельную страницу на своем домене, откуда перенаправлять их в казино.

Рассылать спам.

Номинации конкурса

По две номинации от Azart Play Casino, Admiral Casino Club и Slot Voyager

# Новые депозиты

Три призовых места для каждого из казино:

место – 500$ место – 300$ место – 200$.

Эти деньги заберут те счастливчики, которые наберут больше всех новых депозитов. Критерий оценки – количество депозитов новых игроков.

# Общие депозиты

Три призовых места для каждого из казино:

место – 500$ место – 300$ место – 200$

Эти деньги заберут те счастливчики, которые наберут больше всех общих депозитов. Критерий оценки – общее количество депозитов старых и новых игроков.

Лучший новый вебмастер в AzartCash

В этой номинации также три призовых места:

место – 500$ место – 300$ место – 200$

Эти награды присуждаются вебмастерам, зарегистрировавшимся в партнерской программе Azartcash с 1 декабря и набравшим больше новых депозитов. Критерий оценки – количество депозитов новых игроков.

Вы думаете это все призы? Вы ошибаетесь!

Помимо вышеуказанных номинаций и призов, среди всех участников конкурса не занявших призовые места будут разыграны:

Macbook Pro

Iphone 6 Plus

Что тут сказать – шикарно!

Принять участие в конкурсе!

© Максим Шихаль

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Предыдущие посты блога:

10 июля. 2014 - Итоги конкурса AzartCash с невероятным призовым фондом $35000

22 Апр. 2014 - PR марафон: Как побеждать в конкурсах и состязаниях