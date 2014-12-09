Связаться с автором блога Карта сайта

Новогодний конкурс от AzartCash на 7000$ с Macbook Pro и Iphone 6 Plus в призах!

Новогодний конкурс от AzartCash на 7000$

На дворе уже зима, приближается всеми ожидаемый праздник «Новый год», всюду цены повышаются, появляются скидки, потихоньку появляется и праздничное предновогоднее настроение. От всего этого бардака в привычном социуме не ушла далеко и партнёрская программа Azartcash, которая решила запустить новогодний конкурс с шикарным призовым фондом более 7000 долларов!

К сожалению, я словил «тормоза» и поздно анонсирую мероприятие, после его официального запуска, который состоялся 1 декабря 2014 года. Продлится сие мероприятие до 15 января 2015 года, в связи с чем ещё есть масса времени, чтобы принять в нём участие и выиграть призы.

Что надо делать?

Что за глупый вопрос! Вам нужно привлекать новых пользователей в сервисы, которые обслуживает партнёрская программа, да не простых пользователей, а тех, что не являются пустышками и проявляют активность.

Спасибо Кэп!

В этом замечательном конкурсе принимают участие только зарегистрированные в партнёрской программе пользователи. Новость, не правда ли?!

Спасибо Кэп #2!

Каждый участник может занять только одно призовое место (одна номинация). Не справедливо, да?!

Что можно делать для победы?

Можно делать то, что даст вам денег, то есть привлекать трафик и как следствие новых пользователей следующими способами:

  • трафик с ваших собственных сайтов
  • трафик с блогов и видеохостингов
  • дорвейный трафик
  • контекстная и тизерная реклама
  • поисковый трафик
  • рассылки подписчикам (не путать со спамом)

Что нельзя делать?

Нельзя делать то, за что потом будет «ата-та»:

  • Заводить новые аккаунты или регистрироваться по своим реферальным ссылкам.
  • Привлекать пользователей из социальных сетей, используя свою партнерскую ссылку. Но вы можете создать сайт-прокладку или отдельную страницу на своем домене, откуда перенаправлять их в казино.
  • Рассылать спам.

Номинации конкурса

По две номинации от Azart Play Casino, Admiral Casino Club и Slot Voyager

# Новые депозиты

Три призовых места для каждого из казино:

  1. место – 500$
  2. место – 300$
  3. место – 200$.

Эти деньги заберут те счастливчики, которые наберут больше всех новых депозитов. Критерий оценки – количество депозитов новых игроков.

# Общие депозиты

Три призовых места для каждого из казино:

  1. место – 500$
  2. место – 300$
  3. место – 200$

Эти деньги заберут те счастливчики, которые наберут больше всех общих депозитов. Критерий оценки – общее количество депозитов старых и новых игроков.

Лучший новый вебмастер в AzartCash

В этой номинации также три призовых места:

  1. место – 500$
  2. место – 300$
  3. место – 200$

Эти награды присуждаются вебмастерам, зарегистрировавшимся в партнерской программе Azartcash с 1 декабря и набравшим больше новых депозитов. Критерий оценки – количество депозитов новых игроков.

Принять участие в конкурсе от AzartCash

Вы думаете это все призы? Вы ошибаетесь!

Помимо вышеуказанных номинаций и призов, среди всех участников конкурса не занявших призовые места будут разыграны:

Macbook Pro

Macbook Pro от Azartcash

Iphone 6 Plus

Iphone 6 Plus от Azartcash

Что тут сказать – шикарно!

Принять участие в конкурсе!

© Максим Шихаль

 
09.12.2014 | Раздел: Конкурсы и акции | Метки: , , ,

VK
OK
MR
GP

Предыдущие посты блога:

  • 10 июля. 2014 - Итоги конкурса AzartCash с невероятным призовым фондом $35000
  • 4 июня. 2014 - Конкурс в Instagram: сделай фото и выиграй $500 от Liteforex!
  • 22 Апр. 2014 - PR марафон: Как побеждать в конкурсах и состязаниях
    • Комментариев: 7
    |
    • Gleb

      ага трудно представить, что допускаются только зарегистрированные в пп юзеры :D

    • Кеша Лоскут

      Я бы принял участие, но я не умею гнать трафик, обычно даже в ноль сливать не получается..

    • Goldap

      А я ещё в прошлый конкурс зарегистрировался, поэтому раньше узнал об этом конкурсе. Принимаю участие.

    • Самое главное не забывайте, что участие в подобного рода конкурсах это не просто стимул к действиям, это ещё и прекрасная возможность заработать себе денег.

    • Да я сам тоже в шоке)))

    • Talibus

      ну что, кто выиграл-то? Как всегда никому незнакомый пользователь под ником “вебмастер”?)

    • Talibus

      Мне кажется причина даже не в этом

    Подпишись на обновления блога Shihal.ru! 3246 подписчиков
    Читай меня в Твиттере! 16532 читателей
    Комментариев в блоге
    39,975
    -----------------------
    Обновлено: 11:42 29.09.2016
    Я в социальных сетях
    Мой твиттер   Мой ВК   Мой фейсбук   Мой G+
    Мои цели
    • 3'000 посетителей в день (до 1.05.17)
    • 40'000 комментариев (до 1.05.17)
    • 20'000 фолловеров в тви (до 1.05.17)
    • 50'000 рублей в месяц (до 1.05.2017)
    • 100'000 руб. на отпуск (до 1.07.2017)
    • Отдохнуть в Таиланде (09.2017)..
    Рубрики
    Уроки и Мануалы
    Комментарии
    Свежее
    Статистика блога
    Яндекс Каталог  DMOZ


    вся статистика
    Рекомендую
    • Родина Линков - хороший источник вечных ссылок
    • Gogetlinks - хорошая биржа вечных ссылок
    • Pr.Sape - вечные ссылки с гарантией индексации, оплатой в рассрочку и страховкой от снятия вебмастерами