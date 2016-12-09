Обзор сервиса обратных звонков RedConnect

За последние два года я уже не раз задумывался о диверсификации своих активов, об уходе от seo-зависимости и смешных заработков.

Смотря на успехи таких гигантов, как Webnetc и Wildo, неловко задаёшься вопросами «откуда гнать трафик?» и «как же увеличить конверсию на сайте?».

Чаще всего наиболее актуальным является именно второй вопрос, так как способов привлечь целевой трафик не так мало, взять хотя бы тот же директ.

В своё время у меня уже был интернет магазин (партнёрство) оригинальных товаров, но из-за низкой конверсии и высоких затрат его пришлось закрыть. Больше я к нему не возвращался.

В первую очередь конверсия была низкой из-за недостаточной проработки вопроса по взаимодействию с потенциальными клиентами – они чаще всего просто не могли вовремя связаться с ответственным лицом или же их не устраивали способы взаимодействия с клиентами.

Не так давно я получил рассылку в которой упоминался сервис обратных звонков RedConnect и я решил протестировать его с надеждой, что он позволит мне увеличить конверсию моих нынешних проектов.

Для чего нужен RedConnect

В первую очередь RedConnect предоставляет любому пользователю возможность бесплатно и быстро связаться с менеджером сайта и задать ему интересующие вопросы по продукции.

Для того чтобы это сделать пользователю нужно всего лишь оставить свой номер телефона, и дождаться звонка от менеджера сайта (оператора).

Примечательно, что в этом случае для пользователя звонок абсолютно бесплатный, независимо от того с какого телефонного аппарата производится связь.

В связи с тем, что в Redconnect платят не за потраченные минуты, а за клиентов, оператор тоже не задумывается о времени и возможных затратах на звонок, а значит может спокойно консультировать потенциального клиента.

Как происходит взаимодействие или как это работает?

Для начала вебмастер ставит на свой сайт код виджета от RedConnect, указывает номер телефона оператора и производит прочие настройки.

Далее клиент заходит на сайт, видит интересующую его продукцию и желает как можно скорее получить ответы на некоторые вопросы.

Клиент вводит свой номер телефона в виджете и ждёт обратного звонка.

После отправки номера сервис RedConnect сразу же начинает дозваниваться до оператора, которого вебмастер указал в настройках сервиса. После того как оператор берёт трубку система сообщает ему, что поступил звонок от redconnect с обслуживаемого им сайта. В тот же самый момент, система дозванивается до клиента. Когда он берёт трубку, система соединяет его с оператором.

На всё про всё уходит порядка 20-25 секунд. Далее после соединения, ни одна из сторон может не беспокоиться о стоимости, так как такой звонок для них абсолютно бесплатный.

Для более точного отслеживания действий и консультирования потенциального клиента оператор может отслеживать его активность через «совместный браузер» в приложении оператора.

В этом приложении оператор может видеть все действия клиента, а также проводить консультации по телефону подсвечивая те или иные элементы на сайте.

В принципе RedConnect это на первый взгляд очень интересный и эффективный инструмент для увеличения конверсии продающих сайтов, но давайте заглянем поглубже.

Дневник исследователя RedConnect

Так как всем через это предстоит пройти, давайте начнём непосредственно с регистрации в сервисе и возникших у меня проблемах. Кому лень всё это читать может сразу посмотреть быстрый видеообзор сервиса.

После регистрации я не получил пароль (при регистрации пароль не указывается), точнее получил данные для доступа оператора к программе, но не к своему аккаунту…

Я подумал, что этот пароль подойдёт и к акку, но нет… пришлось делать восстановление пароля которого у меня и не было. Видимо это был какой-то глюк, так как при новой регистрации пароль уже был валидным.

Тем не менее очень удобно, что можно зарегистрироваться сразу на нескольких сервисах (RedConnect, RedHelper и тд.), и без дополнительных авторизаций переходить из одного кабинета в другой, прямо как в Sape.

Первые попытки установки кода redconnect не увенчались успехом, виджет вообще не отображался… Потом немного покопавшись, оказалось, что я сам ограничил время работы виджета в настройках, поставив ограничение его работы до 7-и часов вечера. Забавно…

Если поставить ограничение по времени, то в момент когда виджет не разрешён, он просто не будет отображаться. Логичней конечно было бы выводить его, но с условием вывода информации, что оператор перезвонит позже.

Что мне не понравилось, так это то, что статистическая информация в кабинете обновляется не в реальном времени, поэтому приходится каждый раз обновлять страницу. Это не удобно.

Огорчило, что нет какой-либо статистики по посетителям в аккаунте (История), только по звонившим. Может быть это и хорошо, но мне бы хотелось, чтобы была хоть какая-нибудь статистика, включая архив и по прочим посетителям.

В связи с этим не хватает графиков, диаграмм и таблиц со статистикой по посетителям, благодаря которым можно было бы подводить какие-либо расширенные итоги.

С другой стороны некоторые недостающие функции есть в приложении оператора Redhelper, который можно также активировать совместно с Redconnect, правда за это придётся также заплатить (за полную функциональность).

Возможно я как-нибудь напишу и про Redhelper (хотя там и так всё просто), который на мой взгляд может давать просто колоссальную отдачу в купе с Redconnect, но не сейчас.

Понравилось, что имеющуюся статистическую информацию со страницы «История» можно экспортировать в excel, в котором будет следующая информация:

Дата – дата звонка вплоть до минут

Номер посетителя – номер телефона посетителя

Номер оператора – номер оператора ответившего на вызов

Длительность – длительность разговора посетителя и оператора

Запись разговора – если она есть (звонок состоялся), то в этой графе будет ссылка на запись

Визитов – сколько визитов сделал посетитель

Просмотров – сколько страниц он посетил

Страна – страна посетителя

Город – город посетителя определяется по ip

Время на сайте – сколько секунд посетитель провёл на сайте в сумме

Страница – на какой странице был активирован виджет

Источник – откуда пришёл посетитель

IP

Браузер

Комментарий

Что касается непосредственно самих виджетов, то их три штуки:

Кнопка над сайтом (по умолчанию активирована);

Кнопка в сайт;

Всплывающее окно.

На мой взгляд лучшим является именно виджет «Кнопка над сайтом», который независимо от прокрутки страницы всегда будет располагаться в нижнем правом углу, или там, где вы его поставите в настройках.

Этот виджет можно легко свернуть, кликнув на крестик. В итоге останется только трубка, которая в принципе особо не отвлекает. В таком виде виджет будет всю сессию клиента, сколько бы он страниц не посетил. Это тоже удобно.

Ну и в завершение этот виджет на мой взгляд наиболее удобный и эргономичный в отношении любого или практически любого сайта.

Далее по суммарному удобству для меня идёт всплывающее окно, но его дефолтное оформление, точнее шрифт текста меня мягко говоря не впечатлил, всё как-то мелко и примитивно:

К сожалению, я не нашёл в личном кабинете, как можно настроить вид всплывающего окна.

Но всплывающее окно это что, куда более тускло смотрится текст в виджете «кнопка в сайт», смотрите сами:

Вам хочется кликнуть на такую кнопку? Мне нет… Кстати, если кнопку активировать, то там уже вполне-таки нормально представленная надпись:

Почему же без активирования кнопки, текст в виджете такой невзрачный?

Такой же неприглядный текст мы видим в названии стран при активировании соответствующего списка. Всё сливается, мало что понятно. Остаётся ориентироваться на флаги стран. Почему это не настраивается?

Хотя может быть виджет всё-таки берёт дефолтный шрифт сайта? Хотя вроде бы у меня не такой шрифт, а если и такой, то видимо с какими-то дополнительными эффектами.

Тем не менее, мне понравился эффект затемнения страницы и перевод внимания на активированный виджет.

Что мне определённо не понравилось, так это наличие отвлекающей рекламной ссылки (копирайта) на каждом из виджетов (смотрим выше).

Согласитесь, эта ссылка способна отвлечь посетителя от требуемого действия. В крайнем случае, почему там тогда не моя рефка? Хотя возможно, на платном тарифе и нет этой мешающей ссылки.

Кроме того, изначально было непонятно по какому принципу выводится любой из представленных виджетов, так как поставив его на сайт, я его там почему-то не обнаружил.

А потом я опять вспомнил про время вывода виджета (очень полезная функция), и оказалось, что я опять ограничил вывод до 21:00 (смотрел в 21:08). Так что народ, не тупите, не делайте моих глупых ошибок.

В случае если клиент указал свой номер телефона, а система не смогла дозвониться ни до одного из операторов, указанных в настройках, то сервис высылает письмо на почту вебмастера такого содержания:

Системе не удалось дозвониться до операторов. Пожалуйста, перезвоните посетителю, который заказал звонок с сайта. Посетитель: 587869382

Телефон посетителя: 79137457136

—

Страница: http://zhenskij-zhurnal4you.ru/

Время на сайте: 1558:205:58

IP: 37.194.121.14

Браузер: Opera 29.0 (windows 7)

Источник: зашёл напрямую

Местоположение: Новосибирск (Россия)

—

Cистема RedConnect

Если же система смогла дозвониться до оператора, то вам будет выслано письмо со следующим содержанием:

Осуществлён звонок через систему RedConnect

Посетитель: 587869382

Телефон посетителя: 79137457136

Телефон оператора: 79198769403

Длительность разговора 8 сек.—

Страница: http://zhenskij-zhurnal4you.ru/

Время на сайте: 1:23

IP: 37.194.121.14

Браузер: Opera 29.0 (windows 7)

Источник: зашёл напрямую

Местоположение: Новосибирск (Россия)

—Полную историю звонков вы можете найти в личном кабинете (http://redhelper.ru/my/redconnect/history)—

Cистема RedConnect

Когда оператор поднимает трубку, робот ему говорит: «Здравствуйте! Заказан звонок от RedConnect». После чего идёт соединение с посетителем оставившим свой номер телефона.

Что касается связи соединения между клиентом и оператором, то она просто отличная, хотя возможно всё дело в том, что тест проводился на телефонах одного города.

Кстати клиенту показывается реальный номер телефона указанный в настройках, то есть можно будет потом перезвонить.

Помимо всего прочего разговор клиента с оператором записывается, а значит работу последнего можно будет проконтролировать. Запись можно как скачать, так и прослушать онлайн в разделе «История».

Явный минус в том, что нет предупреждения для клиента после неудачного соединения, типа “извините, но оператор пока недоступен. С вами свяжутся потом“. На деле, виджет просто переходит в исходное положение.

Клиент RedConnect платит не за время разговора, а за факт подключения… а что делать если звонки ложные? Неудачные, с плохой связью, просто спросить или ещё как? Деньги-то всё равно будут списываться, а клиент рэдконнекта будет в убытке. В связи с этим считаю минусом слишком короткий период бесплатного звонка, всего 10 секунд. Нужно минимум секунд 20-30.

Также со своей колокольни вижу ряд плюсов обратного звонка от RedConnect:

он объединяет всех операторов компании, и в случае занятости одного оператора совершает звонок следующему. он позволяет как можно скорее в онлайн режиме связать клиента с каким-нибудь из свободных операторов. Это лучше чем если бы клиент звонил сам, не дозвонился и начал дозваниваться конкурентам! Это всё бесплатно для клиента!

Быстрый видеообзор

Ролик обязательно нужно растянуть на весь экран

Сколько стоит RedConnect

Достаточно дорого, если ваша продукция стоит в районе 100-300 рублей. Но если её стоимость превышает 500 рублей или имеет вирусный эффект (маркетинговый термин), то использование Redconnect более чем разумно.

Для начала помните, что вы платите только за соединение длящееся более 10-и секунд, при этом тарификация фиксированная независимо от того, сколько времени оператор будет разговаривать с клиентом, 5 или 50 минут.

Минимальная стоимость соединения 41 рубль, максимальная 60 рублей. А теперь подумайте, что значит потратить 60 рублей, чтобы получить 500 или 1000 рублей? А что если стоимость вашего товара более 3000 рублей? Тогда ваша прибыль будет более 2900 рублей.

Выгодность RedConnect очевидна!

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© Максим Шихаль

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