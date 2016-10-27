Как определить накрутку в группе ВК + анонс MonVkScan

Сейчас уже никого не удивишь накруткой активности и статистики в паблике или группе ВК.

Накрутить можно абсолютно все показатели, начиная от лайков и репостов, и заканчивая подписчиками и посещаемостью.

Дабы не быть голословным, я пробежался по нескольким сервисам по накрутке и фрилансерам предоставляющие такие услуги.

На данный момент, средние расценки на биржах сейчас примерно такие:

Лайки – 86 руб./1000 шт.

Репосты – 675 руб./1000 шт.

Подписчики – 700 руб./1000 подписчиков

Посещаемость в группе – 18 руб./1000 посетителей

Просмотры в группе – 4,5 руб./1000 просмотров

Как видите не так уж и дорого, особенно учитывая разницу в расценках на рекламу в накручиваемых группах.

Простой способ определить накрутку в группе ВК

Несмотря на то, что мы с вами прекрасно понимаем, что накручивают статистику практически все, мы всё равно хотим знать, сколько примерно «накручено в группе»?

И так определяем ориентировочное количество накрученных пользователей в группе:

Запоминаем общее количество участников в группе (на главной странице);

Заходим в список участников и смотрим, сколько их осталось.

Разница между первым значением и вторым это количество замороженных или вовсе забаненых пользователей;

Я думаю ни для кого не секрет, что нормальные страницы живых людей не замораживаются просто так, а значит, за ними наблюдаются нарушения – скорее всего все замороженные страницы это офферы, то есть накрученные пользователи.

Далее, если группа регионального значения, то и аудитория в ней должна быть региональная. К примеру, в городской группе Красноярска должно быть:

100% аудитории из России;

95% аудитории из Красноярска;

5% аудитории из соседних поселений;

Таким образом, в том же фильтре в ВК, мы выставляем региональную принадлежность и получаем точную аудиторию группы.

Но это лишь первый уровень определения накрутки в группе, особенно если группа не имеет региональной принадлежности.

Тем не менее, теперь вы уже точно знаете, сколько пользователей в группе, имело ли место быть накрутке или нет.

Далее запрашивается статистика у админа группы, и уже смотрится посещаемость и другие параметры.

Согласитесь, мало?

Всевидящее око или MonVKScan для глубокого анализа ВК

В свободное время я занимаюсь разработкой одного очень интересного софта, предназначенного для глубокого анализа любой страницы в ВК!

Возможности MonVKScan:

Определение истинного числа подписчиков в группе + выгрузка списка замороженных пользователей;

Определение пустых пользователей (без аватара + без записей на стене, без добавленной музыки и видео);

Определение пользователей, чьи страницы добавлены в сервисы продвижения (вктаргет, форумок, олайк и тд.);

Определение пользователей состоящих в группах взаимопиара, репостов и прочих групп накрутчиков;

Определение пользователей по факторам характерным офферам (большое количество друзей и групп в которых состоит пользователь, а также репостов с ссылками на внешние сайты);

Определение неактуальных пользователей, которые не заходили в ВК больше года;

Выгрузки пользователей по фильтрам ВК (города, возраст, пол)

И другие функции.

Таким образом, можно будет с 99% вероятностью определить степень накрученности статистики группы, паблика, или страницы пользователя.

Вычислять степень можно будет самостоятельно, используя полученные выгрузки, или же довериться моим алгоритмам.

Алгоритм создаётся для более объективного определения накрученности группы по сумме факторов. К примеру, если пользователь добавлен в сервис накрутки, то это ещё не значит, что он оффер, а вот если у него много подозрительных друзей и большое количество постов с ссылками на внешние сайты, то тут без вариантов.

MonVKScan и Скайнет

Наверное, самая главная функция MonVKScan – программа сможет подключаться к моей глобальной системе анализа «Скайнет»!

«Скайнет» создан для сбора и дальнейшего анализа отчётов с любого моего софта, включая MonVKScan, а это значит, что программа сможет работать в двух режимах:

Через «Скайнет» – сначала анализируемый объект будет проверен по актуальным базам, а после запустится алгоритм проверки MonVKScan, который проверит оставшихся пользователей, которые не была отмечены Скайнетом, как офферы;

Независимо – каждый пользователь анализируемой группы будет проверяться исключительно возможностями одной копии MonVKScan;

Безусловно, первый вариант будет более быстрым, учитывая, что часть работы (до 99%) будет сделана на стороне Скайнета.

Сколько будет стоить MonVKScan?

Да, недорого! Тем более что она будет без ограничения по времени пользования. Хотя да, будут разные редакции, включающие или исключающие многопоточность, а также расширенные возможности.

К расширенным возможностям относится определение посещаемости пользовательских профилей, а в дальнейшем и групп ВК.

На сегодня это всё.

© Максим Шихаль

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