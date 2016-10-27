Как определить накрутку в группе ВК + анонс MonVkScan
Сейчас уже никого не удивишь накруткой активности и статистики в паблике или группе ВК.
Накрутить можно абсолютно все показатели, начиная от лайков и репостов, и заканчивая подписчиками и посещаемостью.
Дабы не быть голословным, я пробежался по нескольким сервисам по накрутке и фрилансерам предоставляющие такие услуги.
На данный момент, средние расценки на биржах сейчас примерно такие:
- Лайки – 86 руб./1000 шт.
- Репосты – 675 руб./1000 шт.
- Подписчики – 700 руб./1000 подписчиков
- Посещаемость в группе – 18 руб./1000 посетителей
- Просмотры в группе – 4,5 руб./1000 просмотров
Как видите не так уж и дорого, особенно учитывая разницу в расценках на рекламу в накручиваемых группах.
Простой способ определить накрутку в группе ВК
Несмотря на то, что мы с вами прекрасно понимаем, что накручивают статистику практически все, мы всё равно хотим знать, сколько примерно «накручено в группе»?
И так определяем ориентировочное количество накрученных пользователей в группе:
- Запоминаем общее количество участников в группе (на главной странице);
- Заходим в список участников и смотрим, сколько их осталось.
- Разница между первым значением и вторым это количество замороженных или вовсе забаненых пользователей;
Далее, если группа регионального значения, то и аудитория в ней должна быть региональная. К примеру, в городской группе Красноярска должно быть:
- 100% аудитории из России;
- 95% аудитории из Красноярска;
- 5% аудитории из соседних поселений;
Таким образом, в том же фильтре в ВК, мы выставляем региональную принадлежность и получаем точную аудиторию группы.
Но это лишь первый уровень определения накрутки в группе, особенно если группа не имеет региональной принадлежности.
Тем не менее, теперь вы уже точно знаете, сколько пользователей в группе, имело ли место быть накрутке или нет.
Далее запрашивается статистика у админа группы, и уже смотрится посещаемость и другие параметры.
Согласитесь, мало?
Всевидящее око или MonVKScan для глубокого анализа ВК
В свободное время я занимаюсь разработкой одного очень интересного софта, предназначенного для глубокого анализа любой страницы в ВК!
Возможности MonVKScan:
- Определение истинного числа подписчиков в группе + выгрузка списка замороженных пользователей;
- Определение пустых пользователей (без аватара + без записей на стене, без добавленной музыки и видео);
- Определение пользователей, чьи страницы добавлены в сервисы продвижения (вктаргет, форумок, олайк и тд.);
- Определение пользователей состоящих в группах взаимопиара, репостов и прочих групп накрутчиков;
- Определение пользователей по факторам характерным офферам (большое количество друзей и групп в которых состоит пользователь, а также репостов с ссылками на внешние сайты);
- Определение неактуальных пользователей, которые не заходили в ВК больше года;
- Выгрузки пользователей по фильтрам ВК (города, возраст, пол)
- И другие функции.
Таким образом, можно будет с 99% вероятностью определить степень накрученности статистики группы, паблика, или страницы пользователя.
Вычислять степень можно будет самостоятельно, используя полученные выгрузки, или же довериться моим алгоритмам.
MonVKScan и Скайнет
Наверное, самая главная функция MonVKScan – программа сможет подключаться к моей глобальной системе анализа «Скайнет»!
«Скайнет» создан для сбора и дальнейшего анализа отчётов с любого моего софта, включая MonVKScan, а это значит, что программа сможет работать в двух режимах:
- Через «Скайнет» – сначала анализируемый объект будет проверен по актуальным базам, а после запустится алгоритм проверки MonVKScan, который проверит оставшихся пользователей, которые не была отмечены Скайнетом, как офферы;
- Независимо – каждый пользователь анализируемой группы будет проверяться исключительно возможностями одной копии MonVKScan;
Безусловно, первый вариант будет более быстрым, учитывая, что часть работы (до 99%) будет сделана на стороне Скайнета.
Сколько будет стоить MonVKScan?
Да, недорого! Тем более что она будет без ограничения по времени пользования. Хотя да, будут разные редакции, включающие или исключающие многопоточность, а также расширенные возможности.
К расширенным возможностям относится определение посещаемости пользовательских профилей, а в дальнейшем и групп ВК.
На сегодня это всё.
Предыдущие посты блога: