В поисках истины – формируем пассивный доход вместе с партнёрской программой от Mchost

Под новый год надо что-то сделать для своих читателей, типа поделиться какой-то фишкой по заработку или продвижению сайтов. И думаю, это будет как раз тема по заработку.

Я думаю, никто из вас не откажется, сэкономить своё время и деньги, да ещё и хорошенько заработать, верно? Тогда представляю вашему вниманию тему для заработка, которая работает здесь и сейчас, и более того, не умрёт никогда.

Содержание:

Сейчас у вас есть возможность снять максимально возможные сливки за счёт общего новогоднего позитива и акций. И так погнали!

В поисках истины или где водятся деньги

Не секрет, что деньги водятся в партнёрских программах, среди которых, правда, нужно ещё умудриться найти «свою» партнёрку, с которой вы сможете работать.

Есть вечные партнёрские программы, есть трендовые, есть определённых тематик, и лично я решил выбрать нишу хостинговых компаний, ведь как-никак это направление невероятно востребовано, а конкуренцию мы подвинем.

Проблема лишь в том, чтобы найти реально достойную партнёрскую программу с выгодными условиями и которая соответственно будет реализовывать не фуфло, а реально серьёзный продукт (услуги).

Хотя нет, это не проблема – мой выбор пал на хостинг Mchost и его партнёрскую программу.

В поисках истины или почему «очередной» Mchost

За последние полгода я пощупал много всевозможных сервисов, партнёрских программ и хостинговых компаний, многие из которых, к моему счастью держатся на достойном по качеству уровню, но, к сожалению, некоторые из них похожи по условиям и отличаются лишь обёрткой. А всегда ведь хочется лучшего.

Я не скажу, что Mchost лучше кого-то, или напротив хуже, но с уверенностью можно сказать, что это достойный проект, которому можно довериться и уделить время, особенно учитывая предлагаемые им “вкусности”.

Так почему же Mchost?

Можно сказать, это компания с многолетним стажем и бла-бла-бла, ещё много всякой особо важной информации, которой в принципе могут похвастаться и сотни других хостингов.

Да, они, как компания, идущая в ногу со временем, размещают сайты на SSD дисках, предлагают полный комплекс услуг, начиная от виртуальных хостингов, vps и серверов, до регистрации доменов, покупки всяких ssl сертификатов и тд. Но этим же могут похвастаться и многие другие.

Но не просто же так на хостинговых рейтингах именно Mchost стоит на первом месте, опережая тысячи других компаний?!

В поисках истины или почему именно Mchost?

Выше я постарался создать некоторую интригу, и пора уже выкладывать свои карты на стол!

Вы в принципе можете довериться позициям компании в хостинговых рейтингах и на своей шкуре проверить все преимущества Mchost, а у меня сейчас иная задача – тема по заработку.

Обратите внимание на их партнёрскую программу и в частности на предлагаемые условия. Заметили?

Они предлагают 40% с первого же платежа клиента ! 40%, Карл! 40% !

Хотя это всё, фигня, учитывая, что, во-первых, это лишь разовое начисление, то есть 40% только с первого платежа, а во-вторых, что на постоянной основе можно получать до 50%!

Слышите? 50%!

Безусловно, тут лучше выбрать вариант с постоянными, но меньшими отчислениями (20% против 40%), которые в итоге можно раскачать до 50%, и получать их постоянно, из месяца в месяц.

Процент начислений увеличивается исходя из оборота:

25% – от 5 000 руб. до 10 000 руб.

– от 5 000 руб. до 10 000 руб. 30% – от 10 000 руб. до 20 000 руб.

– от 10 000 руб. до 20 000 руб. 35% – от 20 000 руб. до 30 000 руб.

– от 20 000 руб. до 30 000 руб. 40% – от 30 000 руб. до 45 000 руб.

– от 30 000 руб. до 45 000 руб. 45% – от 45 000 руб. до 65 000 руб.

– от 45 000 руб. до 65 000 руб. 50% – от 65 000 руб. и выше

При этом ежемесячный оборот исчисляется исходя из средней суммы дохода партнера в месяц за последние 3 месяца.

Что важно учитывать при работе с Mchost

Независимо от того, решите вы работать по моей схеме или выберите свой путь, вам в любом случае нужно знать и учитывать некоторые особенности при работе с Mchost.

Особенности:

Если изначально выбрать вариант с «40%», то свой «откат» вы получите только один раз;

При снижении ежемесячного оборота, процент отчислений может быть снижен, вплоть до изначальных 20%;

Выплаты производятся в течение 15 дней;

Минимальная сумма для вывода – 1500 WMR;

Категорически запрещается использовать спам;

Ещё особенности:

Запрещается пиарить проект в сервисах контекстной рекламы, используя ссылки на основной сайт (mchost.ru) и все его поддомены по любым запросам;

Партнёрская программа запоминает клиента пришедшего по партнерской ссылке в течение 30 дней;

Условия не распространяются на покупку лицензий CMS и аренду выделенных серверов;

При использовании одновременно промо-кода и партнерской ссылки приоритет отдается именно промо-коду – в этом случае, если промо-код левый, то «откат» получит кто-то другой;

Способы привлечения клиентов должны быть легальными, не противоречить законодательству РФ и условиям договора с Mchost.

В принципе, на самом деле практически ничего необычного, но, ни в коем случае нельзя забывать про эти особенности и учитывать их в работе.

Тема по заработку на Mchost

Успешный маркетинговый ход, который используется в «звёздном» маркетинге, который адаптирован под наши условия, выражается всего лишь одним словом – переманивание.

Переманить клиента у конкурента достаточно несложно, важно лишь удовлетворить три условия:

Преимущество перехода;

Лёгкость перехода;

Бесплатный соус.

Какие преимущества перехода:

Хостинг не хуже, а возможно, даже лучше текущего;

Бесплатный месяц пользования хостингом, два, а то и три;

Бесплатный перенос сайтов со старого хостинга на Mchost;

Возможность размещать даже сайты даже на адалт тематику;

Лёгкость перехода:

Специалисты Mchost сами перенесут сайты на свои сервера;

Бесплатный соус:

Это в принципе то, что вам нужно додумать самостоятельно.

И не забываем указать, что помимо всего прочего в Mchost есть:

Бонусы при покупке популярных CMS через Макхост!

При оплате хостинга на год и больше – домен в подарок!

Скидки при оплате услуг на длительный период

Хорошая партнёрская программа

Ну и завершающий штрих (3-е условие):

Привяжите какую-то свою акцию к предложению Mchost и предложение для переманивания готово. Форумы, блоги и социальные сети.

Лучше всего эта схема работает на тематических форумах, так как именно там целевая аудитория, которую можно сравнительно легко таким образом конвертировать в клиентов.

Безусловно, фундаментальные принципы предлагаемой мной схемы вполне можно использовать для заработка в других проектах, но какой смысл выдумывать велосипед, если схема заточена под Mchost?

Ну а теперь, переходите к регистрации и вы увидите то, что я ещё не упомянул…

© Максим Шихаль

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