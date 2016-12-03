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Послание хомячкам или как не дать себя раздеть в социальных сетях?

Хомячкам посвящается или не быть лохом это круто Хомячки… Кто они?

Это категория людей на которой хорошо навариваются многие “бизнесмены” и мошенники (на тех и ни других), да что тут говорить, я сам в своё время, неплохо с их помощью, заработал продавая воздух в виде подарков вконтакте и розыгрышей о конце света (правда основной моей аудиторией всё-таки были нормальные и адекватные люди).

Это такая своеобразная категория наивных жителей социальных сетей, не то гуру, не то просто л*хов слоупоков из семейства “толпами пасущихся млекопитающих”.

Хомячки – активные пользователи социальных сетей, проводящих там, по меньшей мере, от одного до нескольких часов. Это не то гуру, не то просто л*хи, легко поддающиеся толпизму, рекламе, и клюющие даже на простой спам в личку.

Отличительной особенностью этих персонажей, является их зашкаливающее ЧСВ (чувство собственного величия) и невероятно низкий уровень интеллекта, особенно, что касается безопасности в интернете. Правда имеются некоторые исключения.

Именно на хомячках делаются бабки, так как они реально “ведомые персонажи“, причём настолько, что им реально не страшно переходить по внешним ссылкам, которые они смогли надыбать в какой-нибудь группе (например в vk.com), или что ещё хуже, пришедших им в личку.

Именно у этих хомячков регулярно появляются несанкционированные репосты на стенах, ретвиты, лайки, и даже комментарии, причём последние они даже не смогут отследить, если на них никто не ответит.

И вот когда хомячки видят, что у них на стене появился какой-то левый репост, пост или ретвит, они входят в ступор, реально уходя в аут, размышляя над смыслом жизни, или же просто над тем, откуда это появилось?!

  • В лучшем случае, результат несанкционированной активности просто будет удалён, или же просто проигнорирован, подумав, что так и должно быть, а то мало ли Пашка Дуров или Марко Цукерберг воспользовались их драгоценной страницей, а они возьмут и удалят эту рекламу. Страшный грех! Хомяк негодует.
  • Самый смех начинается, когда хомячки каким-то чудом доходят до мысли, что это не совсем правильно, и начинают бороться! Битва началась. Они публично начинают возмущаться, заниматься слюнопусканием, или же молить, что бы злоумышленники или высшие силы так больше не делали! Хомяк злится.
  • Наиболее продвинутые и смышлёные хомячки, восьмидесятого и более уровня, прибегают к “языческим ритуалам“, и меняют пароль к своей драгоценной страничке, дабы злоумышленник или высшие силы не могли больше проводить несанкционированные действия, используя их аккаунт. Хомяк поднял свой ЧСВ.
  • Всё бы ничего, но если такие действия помогут против низкоуровневых злоумышленников, то точно не против “высших сил“, которые не просто ломанули аккаунт хомяка, но и увели его почту, или следят за ней, или вовсе на компе хомяка стоит троянский конь. Хомяк кастует “незнание ситуации”.
  • В таком случае хомяки двухсотого или более уровня меняют пароль к своему аккаунту, почте и преисполняются радостью, что они такие смышленые, что даже “адепт хакерского круга” не сможет с ними справиться. ЧСВ хомяка взлетело выше неба.
  • И тут бац, хомяк переходит по внешней ссылке, попадает на фишинговый сайт (Вики), у него уводят пароль к странице, а то и к электронной почте сразу. И снова этот хомяк видит несанкционированные действия, свежие репосты на стене и маты в личку от других негодующих хомячков, кого активно заспамили с этого аккаунта. Хомяк снова негодует.
  • Причём, сколько бы этот хомяк не менял пароли к своей странице, почте и другим сайтам, его персональные данные всё равно будут уводить, вот так легко и просто, как написано выше. Или же на одном из этапов, злоумышленник просто пропишет в настройках почты альтернативный адрес для восстановления пароля, и за секунду сможет получать ваши пароли ко всем сайтам, записанных на эту почту. Хомяк в ауте.

Ничего не изменится для хомячков, если они не перестанут быть такими безответственными. Если эти люди не перестанут переходить по левым ссылкам, если не станут следить за своей безопасностью в Интернете, то у них так и будут постоянно появляться левые репосты, ретвиты, посты, лайки и приложения. В общем, бесполезно.

Как не дать себя раздеть? Или хомячкам посвящается.

Не будь лохом!Слушай сюда! Удали к чёрту свой аккаунт, иди на улицу и начни жить, не просиживая свою жизнь в социальных сетях!!

Если с тобой происходит то, что написано выше, и ты делаешь аналогично, то ты хомяк, а если ты хомяк, то ты л*х, а почему, я написал выше. Фирштейн?! Меняйся!

Если ты не можешь без социальных сетей, то хотя бы постарайся не вести себя как ведомое млекопитающее! Не будь тем, кого постоянно разводят. Не будь л*хом, следи за своей безопасностью (речь не только о презервативах).

Раз. Никогда! Слышишь, никогда, не пиши свой реальный номер телефона, на который записана твоя страница, почта, или тем более банковская карта, webmoney или другая важная информация. Увести номер телефона тоже не трудно, особенно телефон типичного хомяка.

Два. Никогда не показывай свою почту в интернете на которую у тебя зарегистрирован аккаунт, лучше имей дополнительную почту для общения, ровно, как и телефон для общения. Увести почту очень легко, особенно если знать, у кого уводить.

Три. Никогда не переходи по ссылкам на внешние сайты, адреса которых ты не знаешь, тем более которые тебе приходят в личку, даже если это знакомый тебе человек, ибо ты не знаешь, а вдруг он хомяк, и его уже ломанули?

Четыре. Твой пароль должен быть реально сложным! Чёрт побери, придумай ты, нормальный, сложный и длинный пароль! Лично я наизусть помню пароль примерно к 20-и сайтам, причём мои пароли это длинные наборы никак несвязанных букв и цифр. Но это я, а справишься ли ты с этой задачей?

Пять. Не тупи! Не записывай пароли нигде, особенно где их сможет увидеть кто угодно, кто будет в непосредственной с тобой близости или сядет за твой комп. Поверь, даже если ты запихнёшь текстовой файл с паролем в тридесятое царство у себя на компьютере, то выследить его по истории активности файлов, тем более текстовых, это меньше пяти секунд, причём неважно как ты его назовёшь.

Ну что ещё непонятно? Ты ещё не выполнил мои рекомендации? Значит ты ещё неисправимый хомяк, а значит, тебя так и будут иметь по полной, а ты даже не будешь про это знать, либо даже будешь, но предпочтёшь терпеть. Не будь л*хом, скушай печеньку.

Моя муза, или откуда я взял идею?

Написать этот стёбный и всё же полезный пост меня сподвигла реакция двух истинных хомячков из твиттера на несанкционированные ретвиты в их аккаунтах. К сожалению, они уже удалили свои твиты с реакцией, но именно для таких людей я и написал этот пост, хотя есть и более ярко выраженные хомячки из разряда:

Люди прикиньте как круто! Я вот по этой ссылке перешёл, и на следующий день на моей странице начали появляться левые репосты. Представляете? Кто-то бесплатно начал наполнять мою страницу! Так круто!

Но сначала я не поверил в такую халяву. Я взял другой свой аккаунт, перешёл по этой ссылки, и о чудо, на следующий день на второй странице тоже начали появляться репосты. Автоматически!

Но тут я усомнился, а насколько хватит их щедрости? Я взял и начал регистрировать новые аккаунты и через них тоже переходить по ссылке. Не поверите, на стенах тех аккаунтов тоже начали появляться бесплатные репосты.

Ребята, да это же золотая жила! Давайте, тоже переходите по этой ссылке, и вам тоже бесплатно будут наполнять стену.

© Типичный хомяк

С такими кадрами не поборешься, они неисправимы, их не спасёт никакой экзорцистский ритуал, а сами они даже на банальное изменение пароля к своей странице не способны. В общем, л*хи.

Если кто из хомячков читает этот пост, и у него есть какие-то сомнения, появился гнев, или другие эмоции, то завершу своё послание для хомячков логической загадкой:

Зайдите на античат или другой форум о заработке в сети, поищите тему «Продаю аккаунты вк», и задайтесь вопросом, «а где они берут эти аккаунты?» и «что за аккаунты с трея, логов, троя, неактив?».

Если справитесь с этой задачей и сможете ответить на эти вопросы, то вероятно, вы сможете увидеть, насколько же ваша жизнь небезопасна, насколько вы уязвимы, и какие же вы, всё-таки хомячки (или нет?). Хотя теперь для вас уже не всё потеряно.

© Максим Шихаль

 
03.12.2016 | Раздел: Интересное, Новичкам | Метки: , , , , , , , , , , ,

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    • Комментариев: 115
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    • Виталий

      Забавно. А давно ли ты сам перестал быть хомячком?

    • Что тебе сделали эти бедные животные? Они же такие милые, а ты их так ласково – лохи.

    • Klop007

      ну и мудак же ты

    • Борис

      Сказал как отстирал :D

      С возвращением, Макс!

    • Борис

      Это же крысы щекастые?))

    • Илья Круглов

      Моразм тихо крепчал, не?

    • Красавец

      Все лохи, один я такой супер сука пупер на идиотах бабло стрегу

    • Ну блин, ещё один. Они прикольные)

    • У кого-то получается деньги зарабатывать, а кто-то только грязью других поливает.

    • Blade

      Нормальное такое рассуждение. А люди, которые не засиживаются в социальных сетях и от того могут не знать как ими пользоваться, они тоже хомяки и лохи?

    • Goldap

      Поржал от души, если честно)))) Вот только про типичного хомяка я уже где-то читал, правда в другой интерпретации.

    • Goldap

      На идиотах не стрегут бабло только идиоты :D

    • Goldap

      А ты кто? Тоже мудак?

    • Goldap

      вспоминается фрагмент из “Гадкий Я”, где миньоны тырят ракету))

    • Я тоже этот прикол не из головы взял, я уже слышал что-то подобное, но совсем про что-то другое, но вот про что, никак не могу вспомнить =)

    • Blade, я рекомендую вам вчитаться в пост внимательно. Здесь речь не идёт о тех, кто не знает как защититься в интернете. Здесь речь баранах, которые попадаются на удочку раз за разом, и ничего с этим не делают.

    • Ну я могу, чё =)

    • мАразм, не?)

    • 100500, так =)

    • Он хомяк =)

    • Речь не о хомяках животных, а о хомяках людях с зависимостью и отсутствием мозга :D

    • А я им был?)

    • Imhotex

      Ты вернулся? Давно не слышно тебя было. С интересом прочитал всё послание и ещё на раз те две статьи :D Молодцом!

    • Imhotex

      Я думаю если ведутся на разводы, то безусловно, тоже.

    • Imhotex

      Я и говорю, молодцом :D

    • Imhotex

      обычно это делают неудачники)

    • Imhotex

      Не-не-не, чё вы гоните – мУразм!

    • Imhotex

      Железно, бро ;D

    • Imhotex

      Надо поласковее – лошки :D

    • Imhotex

      +1

    • Egor

      Раз – попа с ручкой.
      Два – жопа с палкой.
      Три – ан*л с дилдо.

    • Egor

      А где традиционная рекламная вставка?

    • Валерия Краш

      Ай, Макс, я с тебя тащусь просто :)) ты как чё придумаешь, так под столом будешь долго валяться ^_^

    • Валерия Краш

      o_O сударь у вас совсем не стоит, да?

    • Валерия Краш

      не будь хомяком – меняй пароль :)

    • Валерия Краш

      Максим мне кажется ты немного распустился…

    • Валерия Краш

      Да всё проще, у него просто не стоит уже, вот он желчью-то и обливается

    • Валерия Краш

      от слова “мур”?)

    • Валерия Краш

      Поддерживаю, С возвращением Максимка ^_^

    • Валерия Краш

      Я и говорю, он распустился(

    • Валерия Краш

      щекастики ^_^

    • Круто! “Хомяк в ауте” ))))))))))))))

    • Позже будет)))

    • Поддерживаю! Вообще круть!

    • Это “прохожие”))

    • Ко всем почтам

    • тебя уже не туда понесло)))

    • Мощно, жёстко, капитально.

    • Хомяк негодует :D

    • Спасибо, я старался =)

    • Сегодня её не будет. Завтра, посмотрим =)

    • Стёб засчитан =)

    • Да всё как-то руки не доходили написать что-нибудь в блог. Как-то потерялся у меня большой интерес к этому делу.

    • Ну если только немного =)

    • Согласен =)

    • Ну прям не подкопаешься же =))

    • Мстислав

      А тебе не кажется что ты своим постом оскорбляешь добрую половину всех пользователей социальных сетей, и в частности всеми любимого вконтакте? Ведь наверное ни в одной социалке не собрано столько разношёрстной аудитории, от школьников до престарелых тёток. Хотя школоты там определённо больше, как по факту, так и по уровню интеллекта.

    • Мстислав

      Хомяк кастует “незнание ситуации” куда серьёзнее :)

    • Мстислав

      Не обязательно же в каждую статью вставлять рекламу. Но в следующей статье 100% будет либо проданная ссылка, либо баннер, либо вся статья.

    • Мстислав

      Egor, а ты остроумен

    • Мстислав

      Валерия, у меня возникают разношёрстные мысли по поводу того, что тебя навело на такое умозаключение :))

    • Мстислав

      Все блоггеры и их блоги рано или поздно сдуваются. Не ты первый, не ты последний.

    • Мстислав

      Скорее всего в виде мема в вконтакте

    • Мстислав

      Что-то делать регулярно и не знать как это делается? Какой ужас…

    • Мстислав

      Красавец – ты совсем не красавец

    • Мстислав

      Борис, я с тебя фигею просто :)

    • Раз, два, три – *опу этим подотри. Ну а если серьёзно, то смешной пост про печальную реальность. Я сам некоторое время назад работал с социальными сетями и частенько закупал акки вк с трея. Да, они не долгоиграющие…

    • Да кого тут оскорбить-то можно? Клуш, бабок или реальных пацанов?) Тот кто может понять прочитанное этим не задеть, а тот кого оно должно задеть, просто этого не поймёт.

    • Он просто переписал чей-то труд, дополнил его своими мыслями и какими-то мемами)) Но да, смешно

    • Ты соскучился по рекламе? А мне она надоела

    • Ещё один))

    • Разношёрстные? Может противоречивые?)

    • Макс сдулся уже не только как блогер

    • Может как отрезал?)

    • WTF?!

    • А вот с этого места поподробнее))

    • Milostin

      Век живи – век учись. Проблем со взломами у меня конечно не было, но у некоторых моих знакомых частенько взламывают аккаунты и размещают всякую рекламу. Пароли они меняли и к акку, и к почте, но толку ноль.

    • Milostin

      Ты думаешь в сети так много хомяков? Как по мне, их не так много, что бы прям половина. Процентов десять или двадцать, но не больше.

    • Milostin

      Хомяк снова негодует

    • Milostin

      Скорее вся статья

    • Milostin

      юморист))

    • Milostin

      А может разнополые?)

    • Milostin

      Кто бабло не умеет на блоге своём зарабатывать, те и сдуваются

    • Milostin

      Мимо проходящие

    • Milostin

      На тридцатизначный))

    • Milostin

      С возвращением!

    • Видя популярность этой темы и конкретно этой статьи, я решил написать продолжение (про хомяководов), которое опубликую на следующей неделе. Я раскрою вам тайны бытия =)

    • Самые лучшие это активированный саморег через специальный софт и арендованные номера телефонов. Такие акки можно в случае заморозки легко разблокировать. Но факт остаётся фактом, лучше не заниматься чёрными методами, а развивать свои сообщества.

    • Если оскорбил, значит задел, значит эти люди увидели себя в этой статье, а значит… они либо безнадёжны, либо сделают соответствующие выводы, примут меры и перестанут замечать себя в такого рода произведениях =)

    • Хомяк просит помощи – он ждёт ответа =)

    • Ну скорее статья, ибо баннеры мне влом переставлять =)

    • Закройте тему =)

    • А где ещё? Может я не в курсе?)

    • Конечно нет =)

    • CrevX

      Куда не плюнь, везде одни ведомые персонажи. Кто-то гонится за деньгами, кто-то за развлекухой и все они ведутся на соответствующий этим желаниям хлам. Пост зачётный, пять балов.

    • CrevX

      Дорого выходит. Каждая активация это считай 10 рублей + прокси + наполнение + поддержка. И того десять акков, это считай 300 рублей, и то минимум. Что можно сделать с 10-ю акками?

    • CrevX

      Не будь таким наивным. Задеть можно любого дурака, а вот мозгов ему не прибавит ни твой пост, ни какие-либо аргументы.

    • CrevX

      Хомяк испытывает терпение.

    • CrevX

      будет через месяц.

    • CrevX

      Сидишь – умей!

    • CrevX

      Во истину!

    • Это ты глобализируешь слишком. Тем более, ты про целеустремлённых людей пишешь и про людей в целом, а не овощей каких-то у которых нет мозгов и желаний.

    • Это где ты такие расценки взял? Всё куда прозаичнее

    • Типа не умеешь не сиди в социальных сетях?)

    • Телефоны на которые регаются акки тоже не вечные, если ты про смсрег и прочие сервисы

    • Вот где толпа хомяков зарыта-то))

    • А статьи писать нет?

    • Мстислав

      А я один заметил, что в посте ни слова про раздевание о котором написано в заголовке? Я заметил лишь поливание грязью определённой группы пользователей социальной сети и не более.

    • Мстислав

      А вот это уже будет интересно почитать, но неужели и их будешь поливать грязью, или всё с точностью да наоборот?

    • Мстислав

      А вот и первый кандидат про кого будет написан следующий пост (про хомяководов)

    • Мстислав

      Я думаю, что это оскорбительный пост для многих пользователей интернета, и не только социальных сетей.

    • Мстислав

      Может быть и противоречивые. В любом случае не понятно.

    • Мстислав

      Тебя нет в твиитере, нет на форумах, в блоге ты публикуешь только рекламу и то редко. Ни о каких твоих успехах уже давно не слышно. Где социальная сеть? Где почтовый сервис?

    • Ответственность за пользование и безопасность аккаунтов в социальных сетях, почтовых сервисах, на форумах и на других сайтах лежит исключительно на самих пользователях.

      Если речь о социальных сетях, то аккаунты могут быть использованы для мошенических целей, а ответственность за такие действия будет нести сам пользователь. Может ли такая ответственность заставить пользователя понести финансовые потери? Конечно!

      Угон почты или даже телефона – тут я вообще молчу. Можно лишиться абсолютно всего, что у тебя есть, а именно всех аккаунтов, банковских карт, счетов в платёжных системах, партнёрках и тд.

      Ещё есть вопросы по грязь и раздевание?)

    • Ну почему же. Там тоже будет обозрение ситуации =)

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    Обновлено: 11:42 29.09.2016
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