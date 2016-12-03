Послание хомячкам или как не дать себя раздеть в социальных сетях?

Хомячки… Кто они?

Это категория людей на которой хорошо навариваются многие “бизнесмены” и мошенники (на тех и ни других), да что тут говорить, я сам в своё время, неплохо с их помощью, заработал продавая воздух в виде подарков вконтакте и розыгрышей о конце света (правда основной моей аудиторией всё-таки были нормальные и адекватные люди).

Это такая своеобразная категория наивных жителей социальных сетей, не то гуру, не то просто л*хов слоупоков из семейства “толпами пасущихся млекопитающих”.

Хомячки – активные пользователи социальных сетей, проводящих там, по меньшей мере, от одного до нескольких часов. Это не то гуру, не то просто л*хи, легко поддающиеся толпизму, рекламе, и клюющие даже на простой спам в личку.

Отличительной особенностью этих персонажей, является их зашкаливающее ЧСВ (чувство собственного величия) и невероятно низкий уровень интеллекта, особенно, что касается безопасности в интернете. Правда имеются некоторые исключения.

Именно на хомячках делаются бабки, так как они реально “ведомые персонажи“, причём настолько, что им реально не страшно переходить по внешним ссылкам, которые они смогли надыбать в какой-нибудь группе (например в vk.com), или что ещё хуже, пришедших им в личку.

Именно у этих хомячков регулярно появляются несанкционированные репосты на стенах, ретвиты, лайки, и даже комментарии, причём последние они даже не смогут отследить, если на них никто не ответит.

И вот когда хомячки видят, что у них на стене появился какой-то левый репост, пост или ретвит, они входят в ступор, реально уходя в аут, размышляя над смыслом жизни, или же просто над тем, откуда это появилось?!

В лучшем случае, результат несанкционированной активности просто будет удалён, или же просто проигнорирован, подумав, что так и должно быть, а то мало ли Пашка Дуров или Марко Цукерберг воспользовались их драгоценной страницей, а они возьмут и удалят эту рекламу. Страшный грех! Хомяк негодует .

Самый смех начинается, когда хомячки каким-то чудом доходят до мысли, что это не совсем правильно, и начинают бороться! Битва началась. Они публично начинают возмущаться, заниматься слюнопусканием, или же молить, что бы злоумышленники или высшие силы так больше не делали! Хомяк злится .

Наиболее продвинутые и смышлёные хомячки, восьмидесятого и более уровня, прибегают к “ языческим ритуалам “, и меняют пароль к своей драгоценной страничке, дабы злоумышленник или высшие силы не могли больше проводить несанкционированные действия, используя их аккаунт. Хомяк поднял свой ЧСВ .

Всё бы ничего, но если такие действия помогут против низкоуровневых злоумышленников, то точно не против “ высших сил “, которые не просто ломанули аккаунт хомяка, но и увели его почту, или следят за ней, или вовсе на компе хомяка стоит троянский конь. Хомяк кастует “незнание ситуации” .

В таком случае хомяки двухсотого или более уровня меняют пароль к своему аккаунту, почте и преисполняются радостью, что они такие смышленые, что даже “ адепт хакерского круга ” не сможет с ними справиться. ЧСВ хомяка взлетело выше неба .

И тут бац, хомяк переходит по внешней ссылке, попадает на фишинговый сайт (Вики), у него уводят пароль к странице, а то и к электронной почте сразу. И снова этот хомяк видит несанкционированные действия, свежие репосты на стене и маты в личку от других негодующих хомячков, кого активно заспамили с этого аккаунта. Хомяк снова негодует .

Причём, сколько бы этот хомяк не менял пароли к своей странице, почте и другим сайтам, его персональные данные всё равно будут уводить, вот так легко и просто, как написано выше. Или же на одном из этапов, злоумышленник просто пропишет в настройках почты альтернативный адрес для восстановления пароля , и за секунду сможет получать ваши пароли ко всем сайтам, записанных на эту почту. Хомяк в ауте .

Ничего не изменится для хомячков, если они не перестанут быть такими безответственными. Если эти люди не перестанут переходить по левым ссылкам, если не станут следить за своей безопасностью в Интернете, то у них так и будут постоянно появляться левые репосты, ретвиты, посты, лайки и приложения. В общем, бесполезно.

Как не дать себя раздеть? Или хомячкам посвящается.

Слушай сюда! Удали к чёрту свой аккаунт, иди на улицу и начни жить, не просиживая свою жизнь в социальных сетях!!

Если с тобой происходит то, что написано выше, и ты делаешь аналогично, то ты хомяк, а если ты хомяк, то ты л*х, а почему, я написал выше. Фирштейн?! Меняйся!

Если ты не можешь без социальных сетей, то хотя бы постарайся не вести себя как ведомое млекопитающее! Не будь тем, кого постоянно разводят. Не будь л*хом, следи за своей безопасностью (речь не только о презервативах).

Раз. Никогда! Слышишь, никогда, не пиши свой реальный номер телефона, на который записана твоя страница, почта, или тем более банковская карта, webmoney или другая важная информация. Увести номер телефона тоже не трудно, особенно телефон типичного хомяка.

Два. Никогда не показывай свою почту в интернете на которую у тебя зарегистрирован аккаунт, лучше имей дополнительную почту для общения, ровно, как и телефон для общения. Увести почту очень легко, особенно если знать, у кого уводить.

Три. Никогда не переходи по ссылкам на внешние сайты, адреса которых ты не знаешь, тем более которые тебе приходят в личку, даже если это знакомый тебе человек, ибо ты не знаешь, а вдруг он хомяк, и его уже ломанули?

Четыре. Твой пароль должен быть реально сложным! Чёрт побери, придумай ты, нормальный, сложный и длинный пароль! Лично я наизусть помню пароль примерно к 20-и сайтам, причём мои пароли это длинные наборы никак несвязанных букв и цифр. Но это я, а справишься ли ты с этой задачей?

Пять. Не тупи! Не записывай пароли нигде, особенно где их сможет увидеть кто угодно, кто будет в непосредственной с тобой близости или сядет за твой комп. Поверь, даже если ты запихнёшь текстовой файл с паролем в тридесятое царство у себя на компьютере, то выследить его по истории активности файлов, тем более текстовых, это меньше пяти секунд, причём неважно как ты его назовёшь.

Ну что ещё непонятно? Ты ещё не выполнил мои рекомендации? Значит ты ещё неисправимый хомяк, а значит, тебя так и будут иметь по полной, а ты даже не будешь про это знать, либо даже будешь, но предпочтёшь терпеть. Не будь л*хом, скушай печеньку.

Моя муза, или откуда я взял идею?

Написать этот стёбный и всё же полезный пост меня сподвигла реакция двух истинных хомячков из твиттера на несанкционированные ретвиты в их аккаунтах. К сожалению, они уже удалили свои твиты с реакцией, но именно для таких людей я и написал этот пост, хотя есть и более ярко выраженные хомячки из разряда:

Люди прикиньте как круто! Я вот по этой ссылке перешёл, и на следующий день на моей странице начали появляться левые репосты. Представляете? Кто-то бесплатно начал наполнять мою страницу! Так круто! Но сначала я не поверил в такую халяву. Я взял другой свой аккаунт, перешёл по этой ссылки, и о чудо, на следующий день на второй странице тоже начали появляться репосты. Автоматически! Но тут я усомнился, а насколько хватит их щедрости? Я взял и начал регистрировать новые аккаунты и через них тоже переходить по ссылке. Не поверите, на стенах тех аккаунтов тоже начали появляться бесплатные репосты. Ребята, да это же золотая жила! Давайте, тоже переходите по этой ссылке, и вам тоже бесплатно будут наполнять стену. © Типичный хомяк

С такими кадрами не поборешься, они неисправимы, их не спасёт никакой экзорцистский ритуал, а сами они даже на банальное изменение пароля к своей странице не способны. В общем, л*хи.

Если кто из хомячков читает этот пост, и у него есть какие-то сомнения, появился гнев, или другие эмоции, то завершу своё послание для хомячков логической загадкой:

Зайдите на античат или другой форум о заработке в сети, поищите тему « Продаю аккаунты вк », и задайтесь вопросом, «а где они берут эти аккаунты?» и «что за аккаунты с трея, логов, троя, неактив?».

Если справитесь с этой задачей и сможете ответить на эти вопросы, то вероятно, вы сможете увидеть, насколько же ваша жизнь небезопасна, насколько вы уязвимы, и какие же вы, всё-таки хомячки (или нет?). Хотя теперь для вас уже не всё потеряно.

© Максим Шихаль

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