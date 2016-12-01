Повышаем продажи сайта с RedConnect Free!

Зарабатываете бабло в интернете, но всё равно любите халяву? Настало время для радости!

Помните я в конце мая, делал обзор сервиса обратных звонков RedConnect? Эффективно, но дорого? Забудьте. Теперь всё бесплатно! Я серьёзно.

Компания RedHelper вчера запустила абсолютно бесплатную версию своих обратных звонков – RedConnect Free (перейти к видео презентации).

В отличие от многих других «бесплатных» сервисов конкурентов, здесь клиенту вообще ничего не нужно платить. И это не какой-то розыгрыш. Всё реально.

Теперь увеличить конверсию и поднять продажи на своём сайте можно не платя за это ни единой копейки. Интересное предложение. Но давайте мы всё-таки разберёмся, в чём тут подвох, и есть ли он вообще? Поехали.

Так ли бесплатен RedConnect Free?

И так, RedConnect Free предлагает клиентам практически такую же форму заказа обратного звонка на сайте, что и платная версия сервиса, только с более заметным копирайтом. По сути, пока не страшно. Вот как это выглядит:

Далее всё как обычно, посетитель зашёл на сайт, ему что-то понравилось, он захотел связаться с менеджером, ввёл свой номер телефона в форму, а владелец сайта в свою очередь получил телефонный звонок от RedConnect.

Возможность заказать обратный звонок, это значит не платить за звонок. Это удобно для всех. Самое интересное, что в поле «телефон» подставляется номер посетителя, заказавшего обратный звонок.

А вот теперь вся соль бесплатности сервиса!

В рамках этого звонка, робот сообщает оператору (владельцу сайта) о заказанном звонке, после чего отключается …

Дальше владельцу сайта остается только в 1 клик перезвонить посетителю, заказавшему обратный звонок (номер-то теперь есть).

Согласитесь, всё это значительно удобнее, нежели отсылка писем и СМС, т.к. еще неизвестно – когда их прочтет оператор сайта. А тут все просто – поступил звонок, можно сразу перезвонить.

Смотрим видео презентацию:

Ну и что? Заметили разницу?

В платной версии за вас всё сделает робот, и звонок получит и вам позвонит и с потенциальным клиентом соединит, при этом никто за телефонную связь платить не будет (только владелец сайта за соединение в рамках тарифа).

А вот в RedConnect Free за соединение, да и вообще за что-либо платить не нужно, но вот и перезванивать Вам уже нужно самостоятельно!

Что это значит? Это значит, что Вам придётся платить за разговор с потенциальным клиентом согласно тарификации вашего телефонного оператора (мтс, билайн и тд.).

Что же получится дешевле в конечном итоге, использование платного тарифа в RedConnect или бесплатного? Это сугубо индивидуально.

Но на начальном этапе развития бизнеса и в некоторых сферах, безусловно, будет лучше использовать именно бесплатную версию обратных звонков.

Последние несколько слов…

Определённо RedConnect Free пойдёт в массы, так как не использовать такой инструмент, тем более бесплатный, просто глупо.

Вот лично я уже нашёл немного другое применение бесплатной версии сервиса. Посмотрим, что получится. Если что выгорит, то я обязательно я напишу об этом.

Перейти на сайт бесплатных обратных звонков

© Максим Шихаль

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