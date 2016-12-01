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Повышаем продажи сайта с RedConnect Free!

redconnect_freeЗарабатываете бабло в интернете, но всё равно любите халяву? Настало время для радости!

Помните я в конце мая, делал обзор сервиса обратных звонков RedConnect? Эффективно, но дорого? Забудьте. Теперь всё бесплатно! Я серьёзно.

Компания RedHelper вчера запустила абсолютно бесплатную версию своих обратных звонков – RedConnect Free (перейти к видео презентации).

В отличие от многих других «бесплатных» сервисов конкурентов, здесь клиенту вообще ничего не нужно платить. И это не какой-то розыгрыш. Всё реально.

Теперь увеличить конверсию и поднять продажи на своём сайте можно не платя за это ни единой копейки. Интересное предложение. Но давайте мы всё-таки разберёмся, в чём тут подвох, и есть ли он вообще? Поехали.

Так ли бесплатен RedConnect Free?

И так, RedConnect Free предлагает клиентам практически такую же форму заказа обратного звонка на сайте, что и платная версия сервиса, только с более заметным копирайтом. По сути, пока не страшно. Вот как это выглядит:

forma_redconnect

Далее всё как обычно, посетитель зашёл на сайт, ему что-то понравилось, он захотел связаться с менеджером, ввёл свой номер телефона в форму, а владелец сайта в свою очередь получил телефонный звонок от RedConnect.

Возможность заказать обратный звонок, это значит не платить за звонок. Это удобно для всех. Самое интересное, что в поле «телефон» подставляется номер посетителя, заказавшего обратный звонок.

А вот теперь вся соль бесплатности сервиса!

В рамках этого звонка, робот сообщает оператору (владельцу сайта) о заказанном звонке, после чего отключается

Дальше владельцу сайта остается только в 1 клик перезвонить посетителю, заказавшему обратный звонок (номер-то теперь есть).

Согласитесь, всё это значительно удобнее, нежели отсылка писем и СМС, т.к. еще неизвестно – когда их прочтет оператор сайта. А тут все просто – поступил звонок, можно сразу перезвонить.

Смотрим видео презентацию:

Ну и что? Заметили разницу?

В платной версии за вас всё сделает робот, и звонок получит и вам позвонит и с потенциальным клиентом соединит, при этом никто за телефонную связь платить не будет (только владелец сайта за соединение в рамках тарифа).

А вот в RedConnect Free за соединение, да и вообще за что-либо платить не нужно, но вот и перезванивать Вам уже нужно самостоятельно!

Что это значит? Это значит, что Вам придётся платить за разговор с потенциальным клиентом согласно тарификации вашего телефонного оператора (мтс, билайн и тд.).

Что же получится дешевле в конечном итоге, использование платного тарифа в RedConnect или бесплатного? Это сугубо индивидуально.

Но на начальном этапе развития бизнеса и в некоторых сферах, безусловно, будет лучше использовать именно бесплатную версию обратных звонков.

Последние несколько слов…

Определённо RedConnect Free пойдёт в массы, так как не использовать такой инструмент, тем более бесплатный, просто глупо.

Вот лично я уже нашёл немного другое применение бесплатной версии сервиса. Посмотрим, что получится. Если что выгорит, то я обязательно я напишу об этом.

Перейти на сайт бесплатных обратных звонков

© Максим Шихаль

 
01.12.2016 | Раздел: Интересное, Сервисы | Метки: , , , , , ,

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    • Комментариев: 72
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    • Не стесняемся, задаём вопросы, комментируем, ставим на свой сайт =)

    • Georg

      Затраты и так и так, только бесплатный тариф как демка от которой в любом случае захочешь отказаться в пользу платной версии.

    • Шкипер Шкипер

      Ну у многих предпринимателей сразу безлимитный тариф на телефоне – много приходится говорить по телефону. Так что в бесплатной версии собственные затраты владельца сайта сведены практически к нулю.

      Демка, или не демка – это сложный вопрос. Какая-либо серьезная контора и так и эдак будет сразу пользоваться платной версией – потому что всем поголовно нужны записи звонков, да и неудобно это, постоянно перезванивать клиентам при большом потоке звонков.

      А вот небольшой интернет-магазин может пользоваться неограниченно долго – 10-20 звонков в день перезвонить лично мне абсолютно не в лом.

    • Борис

      Какая замечательная новость. Вот именно поэтому о редконнект я слышал уже не раз, а про конкурентов как-то не особо что-то могу вспомнить (даже в принципе как называются).

    • Как думаешь актуально ли ставить звонки на сайт с ключами и акками? Средний чек там около 500 рублей, но далеко не всегда адекватные покупатели. Иногда лучше проигнорировать запрос, ведь чел всё равно купит ключ. Что скажешь?

    • Сначала от тебя пришло уведомление о статье про redconnect, потом от самих redhelper, думаю ну ладно, пойду гляну чего тут. Что могу сказать, круто. Это в принципе правильное направление движения. Можно когда денег нет, врубать бесплатный тариф, как деньги появились активировать платный.

    • Это ты про свой прикупоненый что ли?

    • Мне кажется предприниматели сейчас делают больше упор на безлимитный интернет в обход официального оформления :D

    • Тебе уже пришло уведомление от моего блога? Странно, а у меня пусто.

    • Ну в принципе да, но как по мне, так лучше или то использовать, или другое, а то как-то так неудобно будет.

    • А что за ключи? На акках средний чек 500 рублей? Это что за акки такие?)))

      Ну а так, даже не знаю. Какова рентабельная часть продукта? Проще говоря, что с прибылью? 5% или больше?

    • Хренасе у тебя посещалка!!! Ты чё на продажных постах так поднялся? Где твой redconnect стоит?! Хочу оставить свой номер телефона.

    • Мне тоже пришло

    • Ты всё ещё ключами банчишь? Там же профита нет уже, так зачем тебе ещё и эти звонки?

    • Точняк! Хочешь не хочешь, а конфеткой заманят до шоколадки))

    • Buzlak

      Шляпа!

    • Goldap

      Неожиданно. Только поздно для меня, мой магаз уже ушёл на дно

    • Goldap

      Ты блог-то многолетний, статей много, траф с пс, да и подписчиков посмотри сколько

    • Goldap

      для начала фришной версии вообще за глаза хватит

    • Goldap

      о_о

    • Goldap

      Или до коробки)

    • Мстислав

      А вот и прогнозированная в прошлый раз реклама. Кто бы мог сомневаться, что прогноз сбудется? Радует лишь, что этот “обзор” прочитать можно.

    • Мстислав

      Ты чего спама не видел? Куча спама по социалкам и их группам. Может конечно кто-то называет это такой специализированной рекламой, но как по мне это спам. Ну и не забывай, что у Максима огромная подписная база

    • Мстислав

      По моему фришной версии вообще может хватить до конца

    • Мстислав

      Всем пришло уведомление, кроме самого автора, может уважаемый Максим и не подписан сам на свой блог?)

    • Мстислав

      Наверное аккаунты офферских сайтов

    • Мстислав

      Шоколадки, конфетки, коробки – вы о чём? тут обратные звонки обсуждают

    • Мстислав

      Не ну платная версия так-то на порядок лучше и удобнее. Бесплатная тарификация, это как дополнительная опциональность.

    • Валерия Краш

      Обязательно протестирую новую форму, тем более, что она бесплатная ^_^ А почему ты Максим не описал другие ограничения бесплатной версии?

    • Валерия Краш

      Это мой трафик! У меня на трёх сайтах стоит ссылка на этот блог ^_^

    • Валерия Краш

      Мне тоже не пришло уведомление на почту, я в тви увидела анонс поста)

    • Валерия Краш

      Ключи к играм?

    • Валерия Краш

      За обратные звонки дают конфетки и шоколадки? Я с вами!

    • Борис

      Поддерживаю! Я тоже с вами.

    • Борис

      Возможно имеется минимум на количество акков или акки трастовые

    • Борис

      Есть такое дело, тоже ничего не пришло

    • Борис

      Глянь сколько подписчиков и фолловеров + трафик с поисковых систем

    • Борис

      Типа демо версии, которой можно пользоваться до бесконечности, но не забывать про свои лимиты

    • Какие ограничения? Всё что не указал я, указано в видео презентации =)

    • Никто и не сомневался =) Я вот больше думаю, что скоро и новый обзор будет =))

    • Ботинок!)

    • RedConnect у меня стоит на другом сайте.

      Что тут странного? Ты посмотри на посещалку завтра, когда все подписчики пост заценят =)) Вангую будет 3-3.5К уников =))

    • Ну точно =)

    • Да я в последнее время уже не “спамлю”. Зачем? Трафик и так есть неплохой =)

    • 100% я подписан, мне только что пришло уведомление))

    • Не выгодно. Где ты столько качественных проксей или рабов найдёшь?

    • Шкипер Шкипер

      ну лимит в 1000 звонков в месяц – это прям нифига не лимит, надо заметить! )))

    • Imhotex

      Успешно использую платную версию на своём офферском магазине, пополняя базу вопросов и ответов, улучшаю сервис и продаю дополнительные услуги. И я чёт не горю желанием переходить на ограниченную бесплатную версию. За качество и сервис надо платить.

    • Imhotex

      В посещаемом блоге и не быть рекламы? бабки зарабатывать надо))

    • Imhotex

      И толку? Кто тебе сказал, что ОН тебе перезвонит?))

    • Imhotex

      Spam King!

    • Imhotex

      Ну да 1000 звонков в месяц это как бы круто

    • Imhotex

      Зависит от многих факторов, от количества и качества обращений. Если у тебя аудитория это школота, то смысла нет ставить.

    • Imhotex

      Ты бы в CPA заглянул, там можно не хилых офферов набрать

    • Шкипер Шкипер

      Бесплатная версия предназначена для небольших интернет-магазинов и e-commerce сайтов начального уровня – у них просто нет бюджета на платный коллбек. А так и они могут поднять свои продажи, и копирайт редконнекта распространится на тысячи сайтов. Всем профит =)

    • Что у вас за офферские магазины?) Уже у второго читаю есть такой…

    • Как думаешь актуально ли ставить звонки на сайт с ключами и акками?

    • Аудитория всякая разная, и платёжеспособная и не не очень, но вопросы в основном задают либо неадекваты, либо бедные)

    • Да, ключи к играм и прокаченные аккаунты к ним

    • Я не знаю о чём ты. Я торгую прокаченными аккаунтами к играм

    • Аккаунты к играм с хорошей прокачкой, открытыми локациями, артефактами и тд. а ключи к этим играм

    • В том числе

    • Полгода назад Максим палил стату этого блога. Там подписчики и социальные сети в основном. Что сейчас не знаю

    • Вчера почти 3500 пришло)) круто)))

    • Поддерживаю. Тем более, что это бесплатный “лимит” =))

    • Сейчас в принципе ситуация не сильно изменилась, всё так же это:

      – подписчики
      – социальные сети
      – фолловеры
      – другие сайты
      – поисковые системы

      Процент трафа с социальных сетей вырос, и стал более качественным.

    • Да, похоже это предел. Хотя меньше недели назад почти до 4К дошло, но там трафа дико шло с вк.

    • Тогда не вижу смысла тебе ставить обратные звонки, только разочаруешься. С другой стороны, повышай качество сервиса и ставь бесплатную версию RedConnect Free. Уверен, профит вырастет.

    • А что за игры? Пример?

    • Да видел я там много всего, но чёт не понимаю как с этого можно что-то продавать самому? Траф гнать это одно, а продажи это другое.

    • За них ещё деньги дают =)

    • Angel

      Кто же поставил? Как оно?

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