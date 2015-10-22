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Создай свой азартный сайт или новый конкурс от ПП AzartCash с призовым фондом $15000!

Новый конкурс от ПП AzartCash с призовым фондом $15000

Уже осень и я знаю, что вы долго ждали этого! Вы ждали очередной конкурс с очень вкусным призовым фондом от партнёрской программы AzartCash. И вы дождались, вот он!

На этот раз это будет не простое соревнование трафоводов. Нет! Не надейтесь. В этот раз это конкурс с более широким профилем, в котором могут принять участие практически все, кто умеет создавать сайты.

В AzartCash не поскупились и выделили на этот конкурс вебмастеров и оптимизаторов не много ни мало $15000, которые между собой смогут разделить 25 призёров в разных номинациях.

И так в этом конкурсе две основные номинации:

  • Создание и раскрутка гемблинг сайта с нуля. Создаём, раскручиваем, получаем доход от партнёрской программы, да ещё и выигрываем приз в рамках конкурса. Тут можно срубить до $2000 (более 120 тысяч рублей).
  • Максимальный заработок в партнёрской программе с новых игроков. Можно срубить до $1000 (более 60 тысяч рублей).

И не забываем, что по окончанию конкурса ваш гемблинг-сайт никуда не денется и продолжит приносить вам заработок, а также в процессе участия, вы получите ценный практический опыт создания и раскрутки гемблинг сайта.

Конкурс начинает своё шествие с 20 октября 2015 года, а завершает 20 апреля 2016 года.

Шести месяцев отведённых на конкурс вполне хватит на создание хорошего сайта для конкурса, в котором не бывает проигравших.

Доходный гемблинг сайт за шесть месяцев

Всё просто – с нуля делаем хороший сайт по тематике конкурса, раскручиваем его и срубаем капусту.

Делать можно как узконаправленный ресурс по какому-нибудь направлению гембилинга, стратегиях и правилам игры, так и типичный сборник обзоров.

Конкурсный сайт будут оценивать жюри из администрации AzartCash по таким пунктам:

  1. Дизайн сайта
  2. Юзабилити (удобство)
  3. Потенциал сайта
  4. Заработок за время конкурса
  5. Качество контента (сразу обращайтесь к менеджерам пп, они могут помочь с обзорами)

По каждому из параметров жюри будут начислять от 0 до 10 баллов, которые в итоге и будут определять призёров.

Ограничения по домену сайта:

  • дата регистрации домена – 2015 год
  • отсутствие параметров (ТИЦ ПР)
  • отсутствие на домене действующего сайта

Для участия в этой номинации вам нужно:

  • создать гемблинг сайт на заявленном домене и раскрутить его;
  • использовать предложенные партнёрской программой рекламные материалы для привлечения игроков;
  • добиться максимального количества депозитов (внесенных новыми игроками денег на счёт) с помощью своего сайта на протяжении шести месяцев проведения конкурса.

Дабы не распыляться, администрация внесла в условия конкурса ограничение на количество сайтов для каждого участника – только один сайт.

Максимальный заработок в партнёрской программе

Тут тоже всё просто, выбираете себе какой-то один бренд из предложенных партнёрской программой AzartCash и начинаете добывать на него целевой трафик.

В этой номинации учитывается максимальный доход для одного из трёх выбранных брендов, поэтому нужно постараться привлечь недорогой и качественный трафик.

Для участия в этой номинации вам нужно:

  • задействовать выданные партнёрской программой AzartCash рекламные материалы, чтобы привлекать новых игроков с помощью разрешённых правилами способов добычи трафика.
  • добиться максимального количества депозитов от игроков.

Общие правила для обеих номинаций

Для привлечения новых игроков разрешены только следующие способы добычи трафика:

  • поисковый трафик
  • трафик со своих сайтов
  • дорвейный трафик
  • контекстная реклама

А вот спам как всегда запрещён (ну оно и логично). Также рекомендуется ознакомиться со списком запрещённых способов привлечения игроков.

Призовой фонд конкурса

Для двух номинаций конкурса AzartCash выделила – $15000

Доходный гемблинг сайт:

  1. $2000
  2. $1500
  3. $1000
  4. $700
  5. $500
  6. $300
  7. $250
  8. $200
  9. $150
  10. $100

Максимальный заработок (5 призовых мест для каждого из трёх брендов = 15 мест)

  1. $1000
  2. $700
  3. $500
  4. $300
  5. $200

Участие в конкурсе

Подать заявку на участие в этом конкурсе, или ознакомиться с его условиями и правилами, вы можете по адресу: http://contest.azartcash.com/

© Максим Шихаль

 
22.10.2015 | Раздел: Интересное, Конкурсы и акции | Метки: , , , , , , ,

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Предыдущие посты блога:

  • 22 Ноя. 2014 - Хорошее настроение и две денежные акции.
  • 29 Сен. 2014 - Моя радиоуправляемая машина для дрифта
  • 12 Авг. 2014 - У меня юбилей - 10 лет попыток заработать в Интернете.
    • Комментариев: 114
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    • Отличная возможность вклинуться в тему. Кому интересно могу подсказать ещё один конкурс, в котором можно принять участие совместно с этим, и увеличить потенциальный выигрыш (ненамного, но резон есть).

    • Rihard

      Ничосе конкурс замутили

    • С трудом верится, что ты оторвёшься от своих “проектов” и включишься в борьбу за 2000 бачинских. Но я тоже в деле!

    • Борис

      Работал с азарткэш, но что-то не задалось у меня. Наверное ради такого дела возобновить попробую работу уже с новым сайтом))

    • Борис

      Ну не тяни кота за яйки, пали ссылку

    • Я бы приняла участие в конкурсе, но что-то не взлюбила я azartcash и всю эту казиношную тему. Сколько не покупала трафик с игровых и казиношных сайтов, и даже рассылки заказывала, но толку так мало, что даже затраты не отбивались.

    • А я бы посмотрела на казиношный проект Максима. Может быть чего-нибудь научилась))

    • Участвовать не буду, но с радостью понаблюдаю за этой движухой. Хотя шансов думаю не так чтобы много у кого-то из местных. Посмотрел я стату, и ужаснулся, там уже к 1000$ депозитов есть…

    • А вдруг? Может быть даже какой-нибудь марафон запустит. Я бы с удовольствием понаблюдал бы на сие

    • Есть ещё какие-то конкурсы? Слушаю)

    • Mensh

      Жаль это не оптимизаторский конкурс, типа возьми и продвинь определённый запрос и будет тебе счастье

    • Ну да, нет задачи по раскрутке конкретного искусственного запроса… тут сайт нужно двигать и самому думать про ключи =))Но ведь так даже лучше, хоть эффект какой-то будет.

    • Ну да у фаворита по одному из брендов уже $830, но ведь это в номинации эффективных трафоводов, а не сайтостроителей… Тут как раз шансы реальны)

    • А где ты покупала трафик?

    • Конечно возобновляй! Я вот уже определился с cms и примерным дизайном, а также тем, что мне надо будет не хило так вспомнить html, css и php))

    • Конечно оторвусь)) У меня уже были планы, но не было достаточно мотивации что бы реализовывать их уже сейчас =))

    • это будет коммунити проект))

    • Обрати внимание на конкурс/марафон от Johny Walker

    • Imhotex

      Участие уже принимаю (выслал заявку). Правда не особо оцениваю свои шансы на занятие призового места, особенно по заработку

    • Imhotex

      Видимо там не регулярное обновление топа, за 12 часов всего $3 лидеру добавилось

    • Imhotex

      Трафик надо закупать с умом, а не от балды. Тем более смотря где покупать

    • Imhotex

      Какую cms выбрал для сайта?

    • Imhotex

      Да не думаю, что там будет что-то особенное)

    • Imhotex

      И где его глянуть?

    • Зато есть все шансы занять место в номинации на создание нового сайта!)

    • Можно создать хоть одностраничник и продвигать его по определенному тематическому запросу, собирая качественный трафик и зарабатывая на этом :)

    • Вся статистика пересчитывается периодически :)
      Плюс у всех есть равные шансы побороться за призовые места в номинации по созданию и продвижению тематического сайта.

    • Основной конвертящийся трафик сейчас поисковый тематический. В долгосрочной перспективе имеет смысл сделать свой сайт и заниматься его продвижением. Арбитраж хорош в том случае, если у вас имеется хороший опыт и большие объемы дешевого трафика. Даже на развлекательном трафике можно заработать :)

    • Принять участие определенно стоит )) Если раньше что-то не получалось, то с тех пор наверняка появились новые знания и опыт, который позволит выйти на новый уровень по заработку )

    • Года 4 назад проходил похожий конкурс, с тех пор многие участники до сих пор продолжают работать с нами. Кто-то уже успел заработать на шикарную квартиру и машину ))

    • Будем рады видеть всех среди участников нашего конкурса :)

    • Goldap

      120 косых за чёткий сайт?! Блин, я участвую. Осталось быстро вникнуть во все аспекты, где ещё слаб, а то чувствую проект надо будет замутить очень даже серьёзный. Участвую.

    • Goldap

      Бро поддерживаю! И я тоже тебе составлю конкуренцию)))

    • Goldap

      Не принижай наши способности и желание наживиться))

    • Goldap

      Печально это слышать. Но у меня у самого в своё время ситуация не многим лучше была. Затраты окупались, но по прибыли были копейки.

    • Goldap

      Четвёртым будешь! Принимай участие)

    • Goldap

      Какое направление выберешь?

    • Goldap

      Типа новая социальная сеть?

    • Goldap

      Я уже и забыл про этого кадра…

    • wolter

      чу вы гоните пацаны в казиношной теме уже всё схвачено и без вас

    • Не все так однозначно. Есть много реальных примеров, когда приходят новые вебмастера в нишу с нестандартным подходом и хорошо зарабатывают. Так что стоит попробовать свои силы :)

    • Мстислав

      Давненько ничего подобного не было, помню у этой конторы пару лет назад был конкурс “доходный сайт за 3 месяца” или типа того. Тогда я не успел принять участие, так как поздно узнал о нём. Сейчас я узнал о нём практически в самом начале, но сейчас нет возможности. Что за непруха?!

      Попробую принять участие…

    • Мстислав

      Тематика серьёзная, призы серьёзные, поэтому и изначальный подход тоже должен быть таким же.

    • Мстислав

      В принципе только на эту номинацию и может быть надежда у тех, кто ещё не работал в сфере казино

    • Мстислав

      Всем подавай халяву, чёткое задание, лайзейки и тд. Сами-то работать не хотят.

    • Мстислав

      Во второй номинации тоже шансы есть, если на кармане бюджет как раз на $1000+

    • Мстислав

      Дай угадаю, поди кадам, тизернет и попаптраф?

    • Мстислав

      Я смотрю тут уже не мало участников набирается, походу мне точно надо участвовать.

      Предложение к Максиму, запустить свой марафон для нас на участие в этом конкурсе :D

    • Мстислав

      Хочешь вклиниться или спереть идею?)

    • Мстислав

      Все хотят заработать на квартиру и машину, но мало у кого это получается. Нужен либо талант, либо бюджет. Хотя и бюджет можно весь спустить в унитаз.

    • Мстислав

      Я тоже предлагаю запустить марафон и всем вместе принять в нём участие!

    • Мстислав

      Типа старой, которая очень быстро загнулась..

    • Мстислав

      Не нравится мне почему-то этот человек

    • Milostin

      Помню. Принимал в нём участие. Ничего не выиграл. Пришло время взять реванш)))

    • Milostin

      В любом конкурсе на эффективность обычно побеждают люди с ником “webmaster”, “вебмастер”, “topwebmaster” и их производные)))

    • Milostin

      +1. Я тоже)

    • Milostin

      Почему сразу халяву? Продвинуть запрос тоже не из лёгких, особенно когда за это берутся профи

    • Milostin

      Этих денег может не хватить, если в голове пусто, и за плечами нет опыта конверта правильного трафа

    • Milostin

      Я раньше на биржах трафа закупал его. Лучше всего конвертится en траф под en партнёрки казино

    • Milostin

      Поддерживаю. Я тоже в деле)

    • Milostin

      А что это маленькие и не мотивационные деньги?

    • Milostin

      не поверишь, но я она до сих пор существует)))

    • Milostin

      Я заметил он многим не внушает доверия почему-то…

    • Я тоже хотел принять участие в нём, но не срослось. Тоже поздно узнал о нём…

    • Такие пессимистические мысли были, есть и будут всегда, но чего стоит мой пример, когда в r-money, тоже все писали, что за такие призы у них всё схвачено, а пришёл новичок в моём лице и выиграл у них 1000$, почти не напрягаясь. А всё почему? А потому что толпа трясущихся куриц была настолько большая и громкая, что почти всё просто испугались. Конкуренция была вообще детская. И это не единственный пример.

    • С нынешним курсом доллара, ага, это круто… Вникать нужно будет во многое, но самое главное, это умение создавать нормальные сайты с дальнейшей перспективой, а не ради конкурса…

    • Не боись – прорвёмся))

    • Но всё легче, когда знаешь какой запрос двигать. А тут мало того, что запрос нужно подбирать самому, так ещё и не факт, что он выстрелит. С другой стороны, поисковые системы, это не единственный способ привлечь игроков.

    • А чем тебе не угодили эти сервисы? Я там закупал и нормальный траф))

    • Посмотрим на ваше поведение =)

    • Направление взял из условий конкурса, только ещё добавлю коммунити

    • Я ещё перед выбором, либо instantcms, либо drupal

    • Не совсем, но что-то подобное)

    • Ну она не загнулась, просто заморожена до лучших времён. Так или иначе, я извлёк свой опыт)

    • Ну и зря, нормальный человек.

    • На маулталке в разделе конкурсов =)

    • Эти ники люди указывают у себя в профиле и они никак не совпадают с логинами в партнерской программе :) Прописать там можно все, что угодно. По умолчанию, если это поле не заполнено, то выводится ник webmaster.

    • CrevX

      Соблазнительные призы. Может быть тоже поучаствую. А может с кем-нибудь на пару замутим проект, типа объединим усилия?

    • Аноним

      А Вы не охуели случаем? На каком основании продвигаете то, что противоречит законодательству РФ? Реклама подобных заведений запрещена. Данный домен будет блокирован.

    • О каком заведении идёт речь? Дайте мне пожалуйста пруф на ФЗ или статью, которые запрещают публиковать информацию об интернет конкурсах? Ни на этой странице, не на то

    • Belov

      Почему тогда на десятках крупных блогов и форумах рекламируются онлайн казино и партнёрки работающие с ними?

    • Каждый вебмастер зарабатывает в той области, которая ему выгодна. В Европе это полностью легальная сфера. Если не нравится РУ сегмент, можно сосредоточиться на европейский рынок.

      Например, правообладатели всегда боролись с торрентами, но вы же их посещаете наверняка :)

    • А я всё продолжаю ломаться, принимать участие или нет…

    • Валерия Краш

      Конкурс интересный, но лично я сейчас с головой ушла в другую сферу, отличную от сайтостроения. Поэтому времени не будет. Всем остальным желаю удачи)

    • Что останавливает от участия?

    • Goldap

      Макс твой недоброжелатель с талка вернулся?)

    • Goldap

      Давай, почему бы и нет?)

    • Goldap

      Ну и как приняли?)

    • Angel

      Поистине заинтересовал заголовок, что нужно создать сайт и можно выиграть 15к долларов! Хотя такая тематика, что слишком много запретов и много трудностей. И ссылочек просто так не купишь и баннер не везде разместишь.

    • Angel

      Реклама подобных заведений запрещена где?

    • Angel

      Он кому-то чем-то не угодил?)

    • Angel

      Если бы была женская тематика я бы приняла участие, а в этой я не особо смыслю

    • Angel

      Да, помню-помню на мауле возмущались по этому поводу, а ты взял и снял сливки и у них и у майтаргета и ещё у кого-то)))

    • Angel

      да-да, я тоже это заметила))

    • Angel

      Тоже участвуешь?

    • Angel

      Я вообще не понимаю как можно продвигаться в пс с такой тематикой

    • Angel

      Уже $1470))

    • Angel

      Ну вот и я что-то не понимаю как можно продвигать проказиношные сайты…

    • Angel

      О я бы понаблюдала за ним, глядишь бы чего полезного подчерпну и пойму как двигать такие сайты

    • Angel

      А почему не популярнений вордпрес?

    • Angel

      ой, я уже и забыла про эту соц.сеть… она правда ещё существует? можно ссылку?)

    • Ну вот, хороший конкурс запустили, прям как в старые добрые времена, типа сайт за три месяца, или новостник за столько же. Приму участие

    • Ну а ты куда ушла?

    • На планете Земля и в космосе конечно же))

    • он всё не угомонится? Откуда только берутся такие неадекваты?

    • Ну что, много желающих?

    • Сколько народу-то уже… Мало того, что своя тусовка, так ещё и тут участников набирается))

    • Твои посты были манипуляционными, поэтому ты и выиграл. Чистая психология))

    • Имха, и ты?! Смотрю конкурс будет горячим. Теперь я приму участие 100%!

    • уже больше)

    • Все новое – это хорошо забытое старое :)
      Почему бы и не попробовать свои силы в создании нового сайта, тем более времени для этого достаточно.

    • Уважаемые посетители блога, с момента запуска конкурса (20 октября) успешно прошли модерацию 32 участника с новыми сайтами. Впереди еще пять месяцев конкурса и у каждого нового вебмастера есть все шансы пробиться в победители! Будем рады видеть вас среди участников нашего конкурса. С удовольствием ответим на ваши вопросы и поможем по мере необходимости :)

    • Уважаемые посетители блога, подача заявок на конкурс актуальна! Впереди еще три месяца для создания и продвижения собственного гемблинг сайта.

      Впрочем, если у вас есть опыт добычи трафика, то мы готовы сделать вам интересное предложение. Это не относится к конкурсу, но позволит хорошо подзаработать на добытом трафике! Обращайтесь в службу поддержки, обсудим )

    • Уважаемые читатели и гости блога,

      Представляем вашему вниманию итоги конкурса для вебмастеров и seo-специалистов с призовым фондом $15 000: http://azartcash.com/result

      В этот раз конкурс длился целых шесть месяцев, а в битве за призовые места приняло участие большое количество вебмастеров. Конкурсанты могли принять участие в двух номинациях:

      1. Доходный гемблинг сайт за 6 месяцев;

      2. Максимальный доход в партнерской программе.

      Мы увидели много интересных идей и проектов. Было видно, что многие стремятся сделать качественный сайт и занять призовое место. Эти труды не остались без внимания! Помимо основных призов часть вебмастеров получили дополнительные поощрительные призы. Поздравляем победителей!

      С уважением,

      Команда AzartCash

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