Создай свой азартный сайт или новый конкурс от ПП AzartCash с призовым фондом $15000!
Уже осень и я знаю, что вы долго ждали этого! Вы ждали очередной конкурс с очень вкусным призовым фондом от партнёрской программы AzartCash. И вы дождались, вот он!
На этот раз это будет не простое соревнование трафоводов. Нет! Не надейтесь. В этот раз это конкурс с более широким профилем, в котором могут принять участие практически все, кто умеет создавать сайты.
В AzartCash не поскупились и выделили на этот конкурс вебмастеров и оптимизаторов не много ни мало $15000, которые между собой смогут разделить 25 призёров в разных номинациях.
И так в этом конкурсе две основные номинации:
- Создание и раскрутка гемблинг сайта с нуля. Создаём, раскручиваем, получаем доход от партнёрской программы, да ещё и выигрываем приз в рамках конкурса. Тут можно срубить до $2000 (более 120 тысяч рублей).
- Максимальный заработок в партнёрской программе с новых игроков. Можно срубить до $1000 (более 60 тысяч рублей).
И не забываем, что по окончанию конкурса ваш гемблинг-сайт никуда не денется и продолжит приносить вам заработок, а также в процессе участия, вы получите ценный практический опыт создания и раскрутки гемблинг сайта.
Конкурс начинает своё шествие с 20 октября 2015 года, а завершает 20 апреля 2016 года.
Шести месяцев отведённых на конкурс вполне хватит на создание хорошего сайта для конкурса, в котором не бывает проигравших.
Доходный гемблинг сайт за шесть месяцев
Всё просто – с нуля делаем хороший сайт по тематике конкурса, раскручиваем его и срубаем капусту.
Конкурсный сайт будут оценивать жюри из администрации AzartCash по таким пунктам:
- Дизайн сайта
- Юзабилити (удобство)
- Потенциал сайта
- Заработок за время конкурса
- Качество контента (сразу обращайтесь к менеджерам пп, они могут помочь с обзорами)
По каждому из параметров жюри будут начислять от 0 до 10 баллов, которые в итоге и будут определять призёров.
Ограничения по домену сайта:
- дата регистрации домена – 2015 год
- отсутствие параметров (ТИЦ ПР)
- отсутствие на домене действующего сайта
Для участия в этой номинации вам нужно:
- создать гемблинг сайт на заявленном домене и раскрутить его;
- использовать предложенные партнёрской программой рекламные материалы для привлечения игроков;
- добиться максимального количества депозитов (внесенных новыми игроками денег на счёт) с помощью своего сайта на протяжении шести месяцев проведения конкурса.
Дабы не распыляться, администрация внесла в условия конкурса ограничение на количество сайтов для каждого участника – только один сайт.
Максимальный заработок в партнёрской программе
Тут тоже всё просто, выбираете себе какой-то один бренд из предложенных партнёрской программой AzartCash и начинаете добывать на него целевой трафик.
В этой номинации учитывается максимальный доход для одного из трёх выбранных брендов, поэтому нужно постараться привлечь недорогой и качественный трафик.
Для участия в этой номинации вам нужно:
- задействовать выданные партнёрской программой AzartCash рекламные материалы, чтобы привлекать новых игроков с помощью разрешённых правилами способов добычи трафика.
- добиться максимального количества депозитов от игроков.
Общие правила для обеих номинаций
Для привлечения новых игроков разрешены только следующие способы добычи трафика:
- поисковый трафик
- трафик со своих сайтов
- дорвейный трафик
- контекстная реклама
А вот спам как всегда запрещён (ну оно и логично). Также рекомендуется ознакомиться со списком запрещённых способов привлечения игроков.
Призовой фонд конкурса
Для двух номинаций конкурса AzartCash выделила – $15000
Доходный гемблинг сайт:
- $2000
- $1500
- $1000
- $700
- $500
- $300
- $250
- $200
- $150
- $100
Максимальный заработок (5 призовых мест для каждого из трёх брендов = 15 мест)
- $1000
- $700
- $500
- $300
- $200
Участие в конкурсе
Подать заявку на участие в этом конкурсе, или ознакомиться с его условиями и правилами, вы можете по адресу: http://contest.azartcash.com/
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