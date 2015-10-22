Создай свой азартный сайт или новый конкурс от ПП AzartCash с призовым фондом $15000!

Уже осень и я знаю, что вы долго ждали этого! Вы ждали очередной конкурс с очень вкусным призовым фондом от партнёрской программы AzartCash. И вы дождались, вот он!

На этот раз это будет не простое соревнование трафоводов. Нет! Не надейтесь. В этот раз это конкурс с более широким профилем, в котором могут принять участие практически все, кто умеет создавать сайты.

В AzartCash не поскупились и выделили на этот конкурс вебмастеров и оптимизаторов не много ни мало $15000, которые между собой смогут разделить 25 призёров в разных номинациях.

И так в этом конкурсе две основные номинации:

Создание и раскрутка гемблинг сайта с нуля . Создаём, раскручиваем, получаем доход от партнёрской программы, да ещё и выигрываем приз в рамках конкурса. Тут можно срубить до $2000 (более 120 тысяч рублей).

. Создаём, раскручиваем, получаем доход от партнёрской программы, да ещё и выигрываем приз в рамках конкурса. Тут можно срубить до $2000 (более 120 тысяч рублей). Максимальный заработок в партнёрской программе с новых игроков . Можно срубить до $1000 (более 60 тысяч рублей).

И не забываем, что по окончанию конкурса ваш гемблинг-сайт никуда не денется и продолжит приносить вам заработок, а также в процессе участия, вы получите ценный практический опыт создания и раскрутки гемблинг сайта.

Конкурс начинает своё шествие с 20 октября 2015 года, а завершает 20 апреля 2016 года.

Шести месяцев отведённых на конкурс вполне хватит на создание хорошего сайта для конкурса, в котором не бывает проигравших.

Доходный гемблинг сайт за шесть месяцев

Всё просто – с нуля делаем хороший сайт по тематике конкурса, раскручиваем его и срубаем капусту.

Делать можно как узконаправленный ресурс по какому-нибудь направлению гембилинга, стратегиях и правилам игры, так и типичный сборник обзоров.

Конкурсный сайт будут оценивать жюри из администрации AzartCash по таким пунктам:

Дизайн сайта Юзабилити (удобство) Потенциал сайта Заработок за время конкурса Качество контента (сразу обращайтесь к менеджерам пп, они могут помочь с обзорами)

По каждому из параметров жюри будут начислять от 0 до 10 баллов, которые в итоге и будут определять призёров.

Ограничения по домену сайта:

дата регистрации домена – 2015 год

отсутствие параметров (ТИЦ ПР)

отсутствие на домене действующего сайта

Для участия в этой номинации вам нужно:

создать гемблинг сайт на заявленном домене и раскрутить его;

использовать предложенные партнёрской программой рекламные материалы для привлечения игроков;

добиться максимального количества депозитов (внесенных новыми игроками денег на счёт) с помощью своего сайта на протяжении шести месяцев проведения конкурса.

Дабы не распыляться, администрация внесла в условия конкурса ограничение на количество сайтов для каждого участника – только один сайт.

Максимальный заработок в партнёрской программе

Тут тоже всё просто, выбираете себе какой-то один бренд из предложенных партнёрской программой AzartCash и начинаете добывать на него целевой трафик.

В этой номинации учитывается максимальный доход для одного из трёх выбранных брендов, поэтому нужно постараться привлечь недорогой и качественный трафик.

Для участия в этой номинации вам нужно:

задействовать выданные партнёрской программой AzartCash рекламные материалы, чтобы привлекать новых игроков с помощью разрешённых правилами способов добычи трафика.

добиться максимального количества депозитов от игроков.

Общие правила для обеих номинаций

Для привлечения новых игроков разрешены только следующие способы добычи трафика:

поисковый трафик

трафик со своих сайтов

дорвейный трафик

контекстная реклама

А вот спам как всегда запрещён (ну оно и логично). Также рекомендуется ознакомиться со списком запрещённых способов привлечения игроков.

Призовой фонд конкурса

Для двух номинаций конкурса AzartCash выделила – $15000

Доходный гемблинг сайт:

$2000 $1500 $1000 $700 $500 $300 $250 $200 $150 $100

Максимальный заработок (5 призовых мест для каждого из трёх брендов = 15 мест)

$1000 $700 $500 $300 $200

Участие в конкурсе

Подать заявку на участие в этом конкурсе, или ознакомиться с его условиями и правилами, вы можете по адресу: http://contest.azartcash.com/

© Максим Шихаль

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