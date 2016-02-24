СтопЛох или второе послание хомячкам!
Раз уж я так разошёлся на тему хомяков, то заодно надо задеть и хомяководов, а именно тех, кто руководит своими “фермами хомяков“, ну или думает, что руководит.
Речь о тех, кто занимается SMM, различными накрутками счётчиков, прогонами, используя покупные аккаунты Вконтакте, Твиттера и других социальных сетей.
Узнаёте себя или кого-то из своих знакомых?
Я никого не хочу обидеть, но не обманывайте себя! Они не является владельцами покупных аккаунтов, они лишь арендуют их на некоторое время! А, они это знают, и добровольно идут на это? Ну и кто они после этого? Великие тактики? Ну-ну…
Речь идёт о так называемых аккаунтах с логов, трея, троя, фейки и прочие, добытые нечестным путём. Эти аккаунты не принадлежат покупателям, но они не принадлежат и своим “владельцам”, то есть хомячкам, создавших их.
Догадались, кому принадлежат эти аккаунты?
Если ты покупатель аккаунтов, то прочти мою статью «Послание хомячкам или как не дать себя радеть», в которой я разбомбил весь жизнеуклад хомячков, то есть тех, чьи аккаунты ты покупаешь. И если ты был внимателен, то вероятно, заметил, что эти аккаунты не принадлежат ни тебе, ни им.
Кто уведёт у тебя их уведёт (сворует)? Желающих не мало:
- хомячки (владельцы акков), которые поменяют пароль к странице или восстановят его через свою почту или телефон;
- продавец аккаунтов, или тот кто, хочет их продать, который уведёт их тем же путём, каким обычно они уводятся у хомячков.
Так кому они принадлежат?
При этом, несмотря на то, что они реально никому не принадлежат, а лишь временно используются, находятся умельцы, которые никому не принадлежащие аккаунты, то есть воздух, продают другим «умникам», которые на самом деле их лишь арендуют.
Ну и кто эти умники?
Правда, мой дорогой “хомяковод“, помимо тех, кто думает, что его аккаунт ему принадлежит, и тех, кто хочет эти аккаунты увести, есть ещё и администрация социальной сети, которая в случае подозрений, эти аккаунты замораживает или блокирует.
В таком случае, продавец ничего не теряет, он лишь не получает прибыль, а вот покупатель, теряет и потенциальную прибыль, и вложенные в аккаунты средства.
По факту выходит, что вас всех тупо разводят, а лично вы на это ещё и добровольно подписываетесь.
На сегодня это всё послание, но будет и третий выброс из моего мозга – про ответственность сторон такой деятельности, а также про изрядно обиженную домохозяйку.
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