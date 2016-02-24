СтопЛох или второе послание хомячкам!

Раз уж я так разошёлся на тему хомяков, то заодно надо задеть и хомяководов, а именно тех, кто руководит своими “фермами хомяков“, ну или думает, что руководит.

Речь о тех, кто занимается SMM, различными накрутками счётчиков, прогонами, используя покупные аккаунты Вконтакте, Твиттера и других социальных сетей.

Узнаёте себя или кого-то из своих знакомых?

Я никого не хочу обидеть, но не обманывайте себя! Они не является владельцами покупных аккаунтов, они лишь арендуют их на некоторое время! А, они это знают, и добровольно идут на это? Ну и кто они после этого? Великие тактики? Ну-ну…

Речь идёт о так называемых аккаунтах с логов, трея, троя, фейки и прочие, добытые нечестным путём. Эти аккаунты не принадлежат покупателям, но они не принадлежат и своим “владельцам”, то есть хомячкам, создавших их.

Догадались, кому принадлежат эти аккаунты?

Если ты покупатель аккаунтов, то прочти мою статью «Послание хомячкам или как не дать себя радеть», в которой я разбомбил весь жизнеуклад хомячков, то есть тех, чьи аккаунты ты покупаешь. И если ты был внимателен, то вероятно, заметил, что эти аккаунты не принадлежат ни тебе, ни им.

Купив такие акки, ты просто перенял, точнее, разделил эстафетную палочку хомячка – ты сам стал хомячком, у которого так же скоро уведут эти аккаунты.

Кто уведёт у тебя их уведёт (сворует)? Желающих не мало:

хомячки (владельцы акков) , которые поменяют пароль к странице или восстановят его через свою почту или телефон;

, которые поменяют пароль к странице или восстановят его через свою почту или телефон; продавец аккаунтов , или тот кто, хочет их продать, который уведёт их тем же путём, каким обычно они уводятся у хомячков.

Так кому они принадлежат?

При этом, несмотря на то, что они реально никому не принадлежат, а лишь временно используются, находятся умельцы, которые никому не принадлежащие аккаунты, то есть воздух, продают другим «умникам», которые на самом деле их лишь арендуют.

Ну и кто эти умники?

Правда, мой дорогой “хомяковод“, помимо тех, кто думает, что его аккаунт ему принадлежит, и тех, кто хочет эти аккаунты увести, есть ещё и администрация социальной сети, которая в случае подозрений, эти аккаунты замораживает или блокирует.

В таком случае, продавец ничего не теряет, он лишь не получает прибыль, а вот покупатель, теряет и потенциальную прибыль, и вложенные в аккаунты средства.

Трудно сказать, кто в этой ситуации больший лох, тот хомячок, что думает, что аккаунт ему принадлежит, или тот хомяковод, который думает, что покупает аккаунты, которые будут ему принадлежать.

По факту выходит, что вас всех тупо разводят, а лично вы на это ещё и добровольно подписываетесь.

На сегодня это всё послание, но будет и третий выброс из моего мозга – про ответственность сторон такой деятельности, а также про изрядно обиженную домохозяйку.

© Максим Шихаль

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