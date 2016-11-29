Получаем студенческий трафик и зарабатываем на нём вместе с партнёрской программой R-Money
Время идёт, тренды сменяют друг друга, одни люди приходят в «тему», другие уходят, но неизменным остаются человеческие потребности и желания.
Все хотят вкусно покушать, хорошо отдохнуть, развлечься, и главное, чтобы на всё это хватило денежных знаков.
Именно поэтому, сегодня речь пойдёт про реально неумирающие направления и способы заработка денег в Интернете в современных реалиях.
Что же является неизменным?
Какие есть неумирающие направления заработка? К ним легко можно отнести адалт, казиношки, и конторы «лёгких денег» (хайпы). К сожалению, всё это слишком сложно, рискованно, да ещё и незаконно.
Для простого честного человека, нужно что-то соответствующее, гарантировано дающее доход, не запрещённое законом и имеющее неугасающую популярность.
Думаю, все согласятся, что к такому направлению вполне можно отнести индустрию помощи студентам и ученикам школ, а именно репетиторство, составление рефератов и подготовка курсовых работ. Причём на этой «теме» можно хорошо и стабильно зарабатывать.
Связь из прошлого
Пару лет назад, я уже описывал свою методику заработка в R-Money на студенческом трафике, получаемом из социальной сети Вконтакте.
Сегодня, та модель работы, по-прежнему актуальна, хотя уже и не даёт такого высокого результата, как раньше. Почему? Тренд трафа сменился в сторону Инстаграма, но доходность ниши не изменилась.
Что касается Вконтакте, то трафик там получать стало несколько сложнее, ввиду ряда внутренних ограничений, повышения конкуренции и отсутствия моего личного желания развиваться в smm и креативить.
Хотя на самом деле получать таргетированный трафик (ЦА) из ВК не так сложно, как кажется, тем более, что все инструменты прямо на поверхности. Но зачем напрягаться?
Зарабатываем на студентах вместе с R-Money
Вы уже прочитали мою прошлую статью на эту тему? Если нет, то обязательно это сделайте для общего понимания концепции.
Чтобы понять, для чего напрягаться, просто посмотрите на цифры от R-Money:
- Около 5 миллионов студентов (2016 год);
- Комиссия от стоимости заказа: до 35%;
- Средний чек: 4000 рублей (1400 рублей твои);
- 40% повторных заказов в течение года;
- Регистрационный бонус: 5000 рублей (его можно вывести);
Хотите урвать кусок от этого денежного потенциала? А ведь это не так трудно, как может показаться. Присоединяйтесь к R-Money, и вам также будет доступно:
- Большой выбор промо-материалов;
- Подробная статистика по заявкам и источникам;
- Учёт оформленных по телефону заявок;
- Практические кейсы и обучение;
- Система бонусов и премирования;
- Стабильные регулярные выплаты;
- Реферальная программа;
Партнёрская программа R-Money существует уже почти 10 лет, и за это время она заработала себе репутацию надёжного и прибыльного проекта. Почитать отзывы можно на маулталке, вебмастерсе, серче, армаде и на других форумах.
Как получать студенческий трафик?
Я хочу быть полезным для своих читателей, но не хочу губить «тему», выкладывая её полностью в паблик. В связи с этим, пишу для сообразительных читателей:
- Работаем через IPv6 через IPv4;
- Покупаем или регистрируем 10 аккаунтов ВК;
- Сбрасываем прикреплённые номера;
- Сидим через «чужой компьютер»;
- «Тихо» наполняем аккаунты;
- Слушаем музыку и не пишем незнакомцам;
Ну, тут думаю всё понятно, все действия направлены на безопасное использование нашей маленькой сеточки. Далее:
- Работаем исключительно с 1 ВУЗом вашего города;
- Работаем с каждым студентов в отдельности (ручками);
- Работаем по связке «Друг друга студента -> студент»;
- Сами не пишите, только отвечаете;
- Следите за семестрами;
- Косите под студента этого ВУЗа.
И это в принципе всё. Да работать надо ручками, и в принципе не много и не всегда. Ориентируетесь на 1 ВУЗ и зарабатываете на лояльном внутреннем «сарафане». Кто не понял, значит, и не напрягайтесь.
Как вы поняли, масштабировать эту тему не получится без вложений, да и такая точечная работа даст, куда больший эффект, нежели автоматизированная работа с несколькими ВУЗами.
Как и где получать таргетированный студенческий трафик, вы теперь знаете, ну а превращать его в хорошие деньги, вы всегда можете в R-Money!
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