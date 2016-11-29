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Получаем студенческий трафик и зарабатываем на нём вместе с партнёрской программой R-Money

Зарабатываем вместе с партнёрской программой R-Money Время идёт, тренды сменяют друг друга, одни люди приходят в «тему», другие уходят, но неизменным остаются человеческие потребности и желания.

Все хотят вкусно покушать, хорошо отдохнуть, развлечься, и главное, чтобы на всё это хватило денежных знаков.

Именно поэтому, сегодня речь пойдёт про реально неумирающие направления и способы заработка денег в Интернете в современных реалиях.

Что же является неизменным?

Что же является неизменным? Какие есть неумирающие направления заработка? К ним легко можно отнести адалт, казиношки, и конторы «лёгких денег» (хайпы). К сожалению, всё это слишком сложно, рискованно, да ещё и незаконно.

Для простого честного человека, нужно что-то соответствующее, гарантировано дающее доход, не запрещённое законом и имеющее неугасающую популярность.

Думаю, все согласятся, что к такому направлению вполне можно отнести индустрию помощи студентам и ученикам школ, а именно репетиторство, составление рефератов и подготовка курсовых работ. Причём на этой «теме» можно хорошо и стабильно зарабатывать.

Связь из прошлого

Связь из прошлого Пару лет назад, я уже описывал свою методику заработка в R-Money на студенческом трафике, получаемом из социальной сети Вконтакте.

Сегодня, та модель работы, по-прежнему актуальна, хотя уже и не даёт такого высокого результата, как раньше. Почему? Тренд трафа сменился в сторону Инстаграма, но доходность ниши не изменилась.

Что касается Вконтакте, то трафик там получать стало несколько сложнее, ввиду ряда внутренних ограничений, повышения конкуренции и отсутствия моего личного желания развиваться в smm и креативить.

Хотя на самом деле получать таргетированный трафик (ЦА) из ВК не так сложно, как кажется, тем более, что все инструменты прямо на поверхности. Но зачем напрягаться?

Зарабатываем на студентах вместе с R-Money

Вы уже прочитали мою прошлую статью на эту тему? Если нет, то обязательно это сделайте для общего понимания концепции.

Чтобы понять, для чего напрягаться, просто посмотрите на цифры от R-Money:

  • Около 5 миллионов студентов (2016 год);
  • Комиссия от стоимости заказа: до 35%;
  • Средний чек: 4000 рублей (1400 рублей твои);
  • 40% повторных заказов в течение года;
  • Регистрационный бонус: 5000 рублей (его можно вывести);

Хотите урвать кусок от этого денежного потенциала? А ведь это не так трудно, как может показаться. Присоединяйтесь к R-Money, и вам также будет доступно:

  • Большой выбор промо-материалов;
  • Подробная статистика по заявкам и источникам;
  • Учёт оформленных по телефону заявок;
  • Практические кейсы и обучение;
  • Система бонусов и премирования;
  • Стабильные регулярные выплаты;
  • Реферальная программа;

Партнёрская программа R-Money существует уже почти 10 лет, и за это время она заработала себе репутацию надёжного и прибыльного проекта. Почитать отзывы можно на маулталке, вебмастерсе, серче, армаде и на других форумах.

Как получать студенческий трафик?

Я хочу быть полезным для своих читателей, но не хочу губить «тему», выкладывая её полностью в паблик. В связи с этим, пишу для сообразительных читателей:

  • Работаем через IPv6 через IPv4;
  • Покупаем или регистрируем 10 аккаунтов ВК;
  • Сбрасываем прикреплённые номера;
  • Сидим через «чужой компьютер»;
  • «Тихо» наполняем аккаунты;
  • Слушаем музыку и не пишем незнакомцам;

Ну, тут думаю всё понятно, все действия направлены на безопасное использование нашей маленькой сеточки. Далее:

  • Работаем исключительно с 1 ВУЗом вашего города;
  • Работаем с каждым студентов в отдельности (ручками);
  • Работаем по связке «Друг друга студента -> студент»;
  • Сами не пишите, только отвечаете;
  • Следите за семестрами;
  • Косите под студента этого ВУЗа.

И это в принципе всё. Да работать надо ручками, и в принципе не много и не всегда. Ориентируетесь на 1 ВУЗ и зарабатываете на лояльном внутреннем «сарафане». Кто не понял, значит, и не напрягайтесь.

Как вы поняли, масштабировать эту тему не получится без вложений, да и такая точечная работа даст, куда больший эффект, нежели автоматизированная работа с несколькими ВУЗами.

Как и где получать таргетированный студенческий трафик, вы теперь знаете, ну а превращать его в хорошие деньги, вы всегда можете в R-Money!

© Максим Шихаль

 
29.11.2016 | Раздел: Заработок в сети, Сервисы | Метки: , , ,

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    Обновлено: 11:42 29.09.2016
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