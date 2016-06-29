Мой VIP хостинг против VDS от Morene.host

После некоторых «тупиковых ситуаций» со своим хорошим, но «деревянным» хостингом, я задумался над его сменой на что-то более функциональное и надёжное.

На свой сервер мне денег как-то жалко, а вот на vds, совсем другое дело. Можно и подумать на эту тему.

После некоторых поисков, мой выбор пал на Morene.host (спасибо за тему на Маулталке), и пока я думаю, что не прогадал. Пока…

VDS против VIP хостинга

Для теста я взял их самый бюджетный VDS «Amphiprion» за 8$ (для сравнения мой хостинг сейчас стоит 820 рублей).

Сравнительная таблица:

Характеристики Мой VIP-хостинг VDS Morene.host Процессор неизвестно Intel Xeon E3-1271V3 1×3.5GHz Оперативная память неизвестно 1GB RAM Место на диске 20 GB 20 GB Панель управления Своя Панель управления на выбор IPV4 адреса 1 2 IPV6 адреса 0 10 Сайтов 50 Неограниченно Root-права нет да Цена в месяц 820 рублей 8$ (примерно 520 рублей)

Безусловно, даже в таком сравнении, VDS от Morene.host по всем параметрам превосходит мой нынешний vip-хостинг, да ещё и получается на 36% дешевле.

Явное преимущество VDS перед любым хостингом, это полное управление (root-права), и отсутствие лимита по нагрузке. А то, как-то надоело мне доплачивать за перегрузки и мучиться с «деревяшкой» (отсутствие root)…

Ладно, публичное предложение (характеристики), это конечно хорошо, а что наблюдаем в реальной ситуации?

Скорость сайта на VIP-хостинге:

Общее время загрузки: 0.79 секунд

Время генерации страницы: 502 мс.

Скорость сайта на Morene.host:

Общее время загрузки: 0.59 секунд

Время генерации страницы: 389 мс.

И опять-таки, vip хостинг уступает vds, только теперь уже и по производительности сайта. Хотя на глаз, как всегда, никаких изменений не видно.

Ищете идеальный хостинг для своего сайта?

Лично я его, похоже, уже нашёл…

Да, root-права, отсутствие лимитов и сравнительно невысокие расценки, это реальное преимущество, но не последнюю роль в выборе именно Morene.host, сыграла оперативность их менеджера – по всем вопросам мне отвечали, как на форуме, так и в тикетах, в течение нескольких минут.

Что может быть ещё нужно?

А что с другими VDS?

Сравнительная таблица:

Характеристика Morene.host Timeweb 1GB Процессор Intel Xeon E3-1271V3 2×3.5GHz 2 x 2.7 ГГц (неизвестно) 2 ядра (E5-2695-v2) Оперативная память 2GB 2GB 2GB Место на диске 35 GB 35 GB 30 GB Виртуализация KVM KVM KVM IPV4 адреса 2 1 2 IPV6 адреса 20 0 0 Цена за месяц 16$ 18$ 22.6$

Думаю, выбор очевиден. Среди других VDS, Morene.host также получается лучше. Не берусь говорить за другие компании, так как пока работал только с этими.

Подводим итоги

Таким образом, получается, что я не просто правильно поступил, что переехал со своего vip-хостинга на VDS, но ещё и выбрал правильную контору, которая, я надеюсь, меня не подведёт со временем, как некоторые.

В дальнейшем я ещё отпишу в комментариях к этому посту, как себя проявил Morene.host в течение более продолжительного времени, ну а пока, я вполне доволен.

Немного справки

На данный момент на сайте Morene.host имеется несколько скудный раздел помощи, поэтому для тех, кто ранее не был в такой ситуации, хотелось ответить на вопрос «Как привязать домен к vds (ISP Manager), если нет ns-серверов?»

ответ нашёл на странице справки своего регистратора (инструкция универсальна) => Я хочу изменить DNS-сервера => Я хочу прикрепить домен к IP адресу.

На сегодня, это всё. Кого заинтересовал их VDS, прошу регистрируемся.

© Максим Шихаль

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