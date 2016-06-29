Мой VIP хостинг против VDS от Morene.host
После некоторых «тупиковых ситуаций» со своим хорошим, но «деревянным» хостингом, я задумался над его сменой на что-то более функциональное и надёжное.
На свой сервер мне денег как-то жалко, а вот на vds, совсем другое дело. Можно и подумать на эту тему.
После некоторых поисков, мой выбор пал на Morene.host (спасибо за тему на Маулталке), и пока я думаю, что не прогадал. Пока…
VDS против VIP хостинга
Для теста я взял их самый бюджетный VDS «Amphiprion» за 8$ (для сравнения мой хостинг сейчас стоит 820 рублей).
Сравнительная таблица:
|Характеристики
|Мой VIP-хостинг
|VDS Morene.host
|Процессор
|неизвестно
|Intel Xeon E3-1271V3 1×3.5GHz
|Оперативная память
|неизвестно
|1GB RAM
|Место на диске
|20 GB
|20 GB
|Панель управления
|Своя
|Панель управления на выбор
|IPV4 адреса
|1
|2
|IPV6 адреса
|0
|10
|Сайтов
|50
|Неограниченно
|Root-права
|нет
|да
|Цена в месяц
|820 рублей
|8$ (примерно 520 рублей)
Безусловно, даже в таком сравнении, VDS от Morene.host по всем параметрам превосходит мой нынешний vip-хостинг, да ещё и получается на 36% дешевле.
Ладно, публичное предложение (характеристики), это конечно хорошо, а что наблюдаем в реальной ситуации?
Скорость сайта на VIP-хостинге:
Общее время загрузки: 0.79 секунд
Время генерации страницы: 502 мс.
Скорость сайта на Morene.host:
Общее время загрузки: 0.59 секунд
Время генерации страницы: 389 мс.
И опять-таки, vip хостинг уступает vds, только теперь уже и по производительности сайта. Хотя на глаз, как всегда, никаких изменений не видно.
Ищете идеальный хостинг для своего сайта?
Лично я его, похоже, уже нашёл…
Да, root-права, отсутствие лимитов и сравнительно невысокие расценки, это реальное преимущество, но не последнюю роль в выборе именно Morene.host, сыграла оперативность их менеджера – по всем вопросам мне отвечали, как на форуме, так и в тикетах, в течение нескольких минут.
Что может быть ещё нужно?
А что с другими VDS?
Сравнительная таблица:
|Характеристика
|Morene.host
|Timeweb
|1GB
|Процессор
|Intel Xeon E3-1271V3 2×3.5GHz
|2 x 2.7 ГГц (неизвестно)
|2 ядра (E5-2695-v2)
|Оперативная память
|2GB
|2GB
|2GB
|Место на диске
|35 GB
|35 GB
|30 GB
|Виртуализация
|KVM
|KVM
|KVM
|IPV4 адреса
|2
|1
|2
|IPV6 адреса
|20
|0
|0
|Цена за месяц
|16$
|18$
|22.6$
Думаю, выбор очевиден. Среди других VDS, Morene.host также получается лучше. Не берусь говорить за другие компании, так как пока работал только с этими.
Подводим итоги
Таким образом, получается, что я не просто правильно поступил, что переехал со своего vip-хостинга на VDS, но ещё и выбрал правильную контору, которая, я надеюсь, меня не подведёт со временем, как некоторые.
В дальнейшем я ещё отпишу в комментариях к этому посту, как себя проявил Morene.host в течение более продолжительного времени, ну а пока, я вполне доволен.
Немного справки
На данный момент на сайте Morene.host имеется несколько скудный раздел помощи, поэтому для тех, кто ранее не был в такой ситуации, хотелось ответить на вопрос «Как привязать домен к vds (ISP Manager), если нет ns-серверов?»
- ответ нашёл на странице справки своего регистратора (инструкция универсальна) => Я хочу изменить DNS-сервера => Я хочу прикрепить домен к IP адресу.
На сегодня, это всё. Кого заинтересовал их VDS, прошу регистрируемся.
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