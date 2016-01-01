Взрывное предложение от BINPARTNER: до 70% Revenue Share на все лето!

АКЦИЯ: «Лето повышенных отчислений!»

С 1 июня по 31 августа все партнеры получат 60% по revshare тарифу и 100% от первого депозита + 35% по тарифу “100% ftd + 30% revshare”.

Если вы только присоединяетесь к BinPartner, покажите скриншот вашего заработка в любой другой партнерской программе опционов и получите до 70% по revshare тарифу и до 40% revshare по 100% FTD+revshare на всё лето!

Пара слов о BinPartner

BinPartner — финансовая партнерская программа от брокера бинарных опционов Binomo. Компания стартовала в 2014 году и уже к началу 2016-го достигла значительных успехов в своей нише.

В первую очередь вебмастеров порадует возможность работы с абсолютно любым видом трафика, а также статистика в режиме реального времени с подробным описанием каждого пункта. Удобный и дружелюбный интерфейс порадует своим мощным функционалом. Заработок осуществляется в долларах, а вывод средств возможен на любую доступную ЭПС без комиссии.

К работе принимается также и мобильный трафик: уже запущено и активно работает приложение для Android, а в ближайшее время появится приложение для iOS.

Новый тариф

В начале мая BinPartner запустила уникальный для рынка партнёрский тариф: 100% от первого депозита трейдера + 30% Revenue Share пожизненно без ограничения по времени!

Вы получите максимум прибыли, даже если ваш трейдер сделает первый депозит через год после регистрации!

Доступным остается и прежний тариф: 50% Revenue Share от любого депозита трейдера пожизненно.

ГЕО

Партнерская программа работает со всем СНГ и является одним из лидером по обработке русского трафика. В ближайшем времени планируется выход на мировой рынок.

Почему BinPartner?

Работа с BinPartner комфортна для любого вебмастера и арбитражника. Неважно, есть ли у вас опыт работы с финансовой нишей или нет. Высококвалифицированные менеджеры партнёрской программы с радостью помогут и проконсультируют вас по любым вопросам.

У всех партнеров есть уникальная возможность заказа эксклюзивного промо-дизайна, тематических статей под ваш ресурс и не только. Галерея готовых промо-материалов также всегда доступна для работы.

Подробнее про BinPartner

© Максим Шихаль

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Предыдущие посты блога:

17 июня. 2015 - Бинарные опционы с партнёрской программой Binpartner.com

20 Фев. 2015 - Результаты инвестирования в ПАММы на 20.02.15