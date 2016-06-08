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Зарабатываем на бинарных опционах с CleverAff

Зарабатываем на бинарных опционах Ну, кто не хочет хорошо зарабатывать и получать высокий доход со своих инвестиций? Все хотят!

Всем для этого необходимо найти лучший способ или удобный инструмент. Но как это сделать, не пробуя и не сравнивая с другими способами и инструментами?

Вот и я решил в направлении бинарных опционов попробовать новую партнёрскую программу в дополнение к той, с которой уже работаю.

После продолжительных поисков я остановил свой выбор на CleverAff, которая является партнёрской программой брокера бинарных опционов – Бинариум.

Содержание:

Обзор партнёрской программы CleverAff

Несмотря на то, что рождение данного проекта мир увидел в 2014 году, я о нём узнал лишь совсем недавно. О чём это может говорить? – О высокой потенциальной конверсии и прибыли…

Партнёрская программа CleverAff предлагает широкий набор инструментов для монетизации финансового трафика методом привлечения новых трейдеров в брокерскую компанию бинарных опционов «Бинариум».

Сайт партнёрки выглядит легко и без излишеств, но основные моменты (условия) показаны правильно. Как и любой уважающий себя финансовый проект, CleverAff доступен сразу на двух языках – на нашем любимом и английском.

Схемы сотрудничества с CleverAff

Наверное, ни что лучше не расскажет про схемы вознаграждения партнёров, как эта картинка:

Схемы вознаграждения CleverAff

Если кому-то не понятно, то поясняю:

  • Revenue Share с доходов брокера (программа «RevShare») – это стабильных доход в виде 35% от дохода брокера со всех активных трейдеров. Привлечённый вами клиент проигрывает – вы получаете доход. Всё просто.
  • $20 за игрока по программе CPA – одноразовое начисление за каждого привлеченного трейдера в размере от 20$. Например, привлекли 10 трейдеров – получили в сумме 200$ за них.
  • Hybrid (RS+CPA) – зарабатывайте 20% от доходов брокера + $50 за каждого игрока (трейдера), который совершил неудачных сделок на сумму 100$ или более.

В принципе, это наиболее удачные и традиционные варианты в партнёрских программах финансового сектора. Есть что выбрать.

Сколько можно зарабатывать?

Мне пока хвастаться определённо нечем, я только начинаю сотрудничество с данным проектом, но на серче имеется парочка скринов с интересной статистикой. Один из них:

Статистика CleverAff

Как по мне, то 5137$ c 3.5К трафа, пусть даже и тематического, это очень-таки даже хороший результат. Интересно, что за источник трафика у этого партнёра?

Плюсы и минусы проекта

Начну, наверное, с плюсов:

  • Полный набор схем сотрудничества (вознаграждения) – есть и традиционные начисления с дохода брокера, и CPA, и гибридная форма.
  • Эффективные рекламные материалы – большое количество регулярно обновляемых баннеров, лендингов и других рекламных материалов.
  • Подробная статистика начислений по всем рекламным материалам.
  • Наличие персонального менеджера и индивидуального подхода к каждому партнёру.
  • Работа с брокером бинарных опционов, имеющего, как стандартные, так и уникальные варианты торговли.

Несомненно, как и у любого другого проекта, в CleverAff есть свои минусы, или точнее временные недостатки:

  • Проект ещё сравнительно молодой (менее 3-х лет);
  • Не так много отзывов, как у конкурентов;
  • Нет мотивационного топа вебмастеров;
  • У брокера ещё нет регулирования CySEC
  • Дизайн – что-то в нём не хватает…

В принципе, это все недостатки проекта, которые мне удалось пока обнаружить.

Немного про Бинариум

Как уже было не один раз указано в этом обзоре, партнёрская программа CleverAff работает с брокером бинарных опционов – Бинариум. А что мы о нём знаем?

Бинариум – это один из первых российских брокеров бинарных опционов, который работает с 2012 год и регулируется ЦРОФР.

  • У брокера высокая процентная ставка доходности составляющая 85% с каждой успешной сделки, и в тоже время лояльный размер минимальной ставки в размере 1$.
  • В Бинариуме свыше 120 различных активов для торговли, в числе которых различные валютные пары, индексы и акции известнейших компаний, таких как Facebook, Яндекс, Газпром, Сбербанк и другие.

Особое внимание всем новичкам и даже опытным трейдерам следует уделить разделу с обучением, где сосредоточены полезные вебинары, всевозможные торговые стратегии и другие обучающие материалы.

В общем и целом, Бинариум это достойный брокер бинарных опционов, в то время как партнёрская программа CleverAff поможет вам заработать на нём.

В завершение

Ещё рано с чем-то сравнивать, но потенциал у проекта явно имеется не слабый, несмотря на то, что сам сайт партнёрской программы выглядит как-то простовато.

В будущем я отпишу, что вышло и сколько мне удалось заработать на партнёрке, и даже возможно, опубликую сравнительную таблицу проектов.

Начните зарабатывать с CleverAff! (не реф)

© Максим Шихаль

 
08.06.2016 | Раздел: Заработок в сети, Сервисы | Метки: , ,

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    Обновлено: 11:42 29.09.2016
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