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Зарабатывай 10% с любых сделок трейдеров при помощи партнёрской программы BinPartner.com

Зарабатывай 10% с любых сделок трейдеров

Вам надоел финансовый или поисковый кризис? Вы не хотите быть хомячком, создавать и продвигать азартные сайты, тратить свои деньги на звонки, или же просто боитесь, появления новых алгоритмов, и не хотите никому доверять продвижение сайта? У меня есть решение!

Если вы тот, кто хотя бы на один вопрос ответил «да», если вы умеете создавать сайты или привлекать трафик из других источников, то у меня для вас хорошая новость!

Если это не азартные игры и не социальные сети, то значит богатая финансовая тематика и конкретно бинарные опционы и заработок на тех, кто ими интересуется.

Почему именно бинарные опционы?

Неверный вопрос. Лучше спросить – почему именно BinPartner? Всё просто!

Теперь в этой партнёрской программе бинарных опционов стало легче зарабатывать, да и потенциал нехило так возрос. Всё потому что, ПП прислушалась к своим партнёрам и произвела обновление не только дизайна, но и условий сотрудничества.

Почему именно бинарные опционы?

Новая версия приятно отличается существенно более привлекательными условиями, что делает работу с этой платформой куда приятнее, прибыльнее и эффективнее.

Новые условия в BinPartner

Теперь вознаграждение партнёра составляет минимум 7% от стоимости всех опционов привлечённого трейдера. Например, опцион одного партнёра стоит $100, из этой суммы вы получите $7. Круто же!

Вне зависимости от результата сделок трейдера, вы в любом случае будете получать свои 7%. Вы в плюсе и так и так.

Новые условия в BinPartner

Ну а до 31 декабря и вовсе действует специальный тариф на вознаграждение партнёра – 10% от стоимости любого опциона трейдера!

Так что, регистрируемся в обновлённой партнёрской программе BinPartner.com и начинаем гарантировано зарабатывать на всех сделках привлечённых трейдеров!

Регистрация в BinPartner.com

© Максим Шихаль

 
29.10.2015 | Раздел: Заработок в сети, Сервисы | Метки: , , ,

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Предыдущие посты блога:

  • 17 июня. 2015 - Бинарные опционы с партнёрской программой Binpartner.com
  • 20 Фев. 2015 - Результаты инвестирования в ПАММы на 20.02.15
  • 15 Фев. 2015 - Хочешь узнать больше о ПАММ-инвестировании?
    • Комментариев: 42
    |
    • Belaz

      Теперь хоть нормальные условия

    • Люблю короткие посты, и особенно с картинками, не нужно долго читать)) По поводу поста выскажусь чуть позже

    • Борис

      Определённо не моя тема. Всем остальным желаю успехов.

    • Скупой

      Ты решил променять памы на опционы? Лайты больше не нравятся тебе?)

    • Halk

      Одна мысль

    • Матвей

      Чушь полнейшая, а не пп

    • Goldap

      Вопрос на миллион – сам-то ты работаешь с ними?

    • Goldap

      Поддерживаю на 100%

    • Goldap

      Боюсь даже представить, что это будет за высказывание)))

    • Imhotex

      Работал уже с ними, но как-то не пошло у меня. Попробую ещё раз с такими условиями, может чего лучше получится, тем более что сайтец фин. тематики прикупил)

    • Ого, да ты крутой. Что за сайт? Какая посещалка?

    • Конечно! Видал вон рефка)

    • Какая альтернатива имеется?)

    • Лайты перестали со мной играть в те игры и по тем правилам, которые нравятся мне. Но играть они продолжают, навязывая свои правила, поэтому окончательно я не перестал с ними работать =)

    • Ну ждёмс)

    • Работаю уже приличное время начиная с самых первых багов и недоработок. Тема на самом деле интересная.

    • Только по рефке?

    • А на чём зарабатываешь?

    • Прогибаешься под их ставку? В последние полгода ни одного поста про лайтов))

    • Мстислав

      Похвастай, сколько уже заработал?

    • Мстислав

      Ну а как же ещё, Макс только рекламщик, сам он ничего не тестит

    • Мстислав

      Адалт.

    • Мстислав

      Всё игры, игры.. когда уже настоящими делами заниматься будешь?

    • Lesy

      Как же всё это непонятно, Максим

    • Как много рекламных постов за последнее время и всего один нейтральный пост и то про лохов каких-то))

    • Тебя всё-таки зацепил прошлый пост про опционы? Я смотрю они плодиться стали, видимо кто-то там реально зарабатывает…

    • Ага, так оно тебе и спалил всю инфу по покупке))

    • ну как же, лайтов он тестил, да и редконнектовский звонок на женском сайте стоит, так что не только рекламщик он

    • Явно не не ссылках нынче

    • И много там таких умельцев не до адептов адалт культа?

    • В лайтфорексе вообще ловить нчего

    • Как Вилдо?)

    • И потерялся…

    • Скоро прекратится это безобразие =) А может быть вообще прекратилось) так или иначе, у меня сейчас три проекта в работе.

    • А что непонятного? Спрашивай

    • Либо тратит :D

    • Не ну а вдруг?)

    • Не ну не только =)

    • Не ну почему же?) Кое что я всё-таки и сам тестирую, что мне интересно, и в чём я вижу свою выгодность.

    • Я в этой теме уже =) Там деньги не всем достаются однако…

    • Уже занимаюсь) Блоггерская деятельность скоро претерпит сильные изменения

    • Зато баннер их весел, но уже и он исчез =)

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    Обновлено: 11:42 29.09.2016
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