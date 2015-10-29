Зарабатывай 10% с любых сделок трейдеров при помощи партнёрской программы BinPartner.com

Вам надоел финансовый или поисковый кризис? Вы не хотите быть хомячком, создавать и продвигать азартные сайты, тратить свои деньги на звонки, или же просто боитесь, появления новых алгоритмов, и не хотите никому доверять продвижение сайта? У меня есть решение!

Если вы тот, кто хотя бы на один вопрос ответил «да», если вы умеете создавать сайты или привлекать трафик из других источников, то у меня для вас хорошая новость!

Если это не азартные игры и не социальные сети, то значит богатая финансовая тематика и конкретно бинарные опционы и заработок на тех, кто ими интересуется.

Почему именно бинарные опционы?

Неверный вопрос. Лучше спросить – почему именно BinPartner? Всё просто!

Теперь в этой партнёрской программе бинарных опционов стало легче зарабатывать, да и потенциал нехило так возрос. Всё потому что, ПП прислушалась к своим партнёрам и произвела обновление не только дизайна, но и условий сотрудничества.

Новая версия приятно отличается существенно более привлекательными условиями, что делает работу с этой платформой куда приятнее, прибыльнее и эффективнее.

Новые условия в BinPartner

Теперь вознаграждение партнёра составляет минимум 7% от стоимости всех опционов привлечённого трейдера. Например, опцион одного партнёра стоит $100, из этой суммы вы получите $7. Круто же!

Вне зависимости от результата сделок трейдера, вы в любом случае будете получать свои 7%. Вы в плюсе и так и так.

Ну а до 31 декабря и вовсе действует специальный тариф на вознаграждение партнёра – 10% от стоимости любого опциона трейдера!

Так что, регистрируемся в обновлённой партнёрской программе BinPartner.com и начинаем гарантировано зарабатывать на всех сделках привлечённых трейдеров!

Регистрация в BinPartner.com

© Максим Шихаль

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Предыдущие посты блога:

17 июня. 2015 - Бинарные опционы с партнёрской программой Binpartner.com

20 Фев. 2015 - Результаты инвестирования в ПАММы на 20.02.15

15 Фев. 2015 - Хочешь узнать больше о ПАММ-инвестировании?