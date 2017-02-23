Сколько можно зарабатывать на тизерных сетях?
Где-то пару лет назад я начал понемногу время от времени играться с тизерными сетями (в основном западными) на своих сайтах, и так уж получилось, что я по-прежнему лишь играюсь в этом направлении, хотя и не безрезультатно.
Тем не менее, несмотря на относительную серьёзность в данном сегменте, мне всё-таки удалось добиться некоторых результатов, причём, не на абы каком трафике, а на самом настоящем, полуживом бот-трафике, который генерируется системой «Сими».
Но это не суть. Самое главное ответить на вопрос, сколько же можно зарабатывать в тизерных сетях на своих сайтах, да ещё и используя бот-трафик? Ответ на этот вопрос чуть ниже.
Эксперимент по заработку в тизерных сетях (2015)
|Год эксперимента: 2015 (ноябрь)
|ПП: секрет
|Шаблон: «Сими 3.0»
|Рекламная зона: Popunder
|Трафик: 100% бот-трафик
|Тематика: 18+
|Монетизация: Тизерная сеть
|Сайтов: 1
К сожалению, у меня сохранилось очень мало скриншотов статистики дохода по проводимым тогда экспериментам, поэтому выкладываю, что имею.
Для справки, месячный доход с одного такого сайта мог окупить только все используемые proxy, а покупалось их много и всяких разных.
Правда есть оговорка:
- Каждый день трафик накручивался не всеми купленными proxy (соотношение менее «1 к 1»), и на сайтах стоял не только Popunder, но и другие рекламные зоны (в основном баннеры), что давало практически двойной доход при сравнительно небольшом увеличении нагрузки на шаблон «Сими 3.0».
- Кроме того, всегда в работе было не менее 10-и сайтов. Так что о доходности этого эксперимента судите сами.
Эксперимент по заработку в тизерных сетях (2017)
Практически весь 2016 год, я посвятил разработке принципиально нового программного комплекса, способного стабильно приносить доход в тизерных сетях. К сожалению, в виду отсутствия финансирования я его ещё пока не испытывал (это дорогое удовольствие).
Но, тем не менее, буквально в апреле этого года я возобновлю свои эксперименты по заработку в тизерных сетях на своих сайтах с помощью нового комплекса «Сими 4.0». Посмотрим, что из этого получится.
Продолжение следует.
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