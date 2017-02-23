Сколько можно зарабатывать на тизерных сетях?



Где-то пару лет назад я начал понемногу время от времени играться с тизерными сетями (в основном западными) на своих сайтах, и так уж получилось, что я по-прежнему лишь играюсь в этом направлении, хотя и не безрезультатно.

Тем не менее, несмотря на относительную серьёзность в данном сегменте, мне всё-таки удалось добиться некоторых результатов, причём, не на абы каком трафике, а на самом настоящем, полуживом бот-трафике, который генерируется системой «Сими».

Хотя конечно, я не использую чёрных методов с чужими компьютерами, так как это вообще противозаконно, но всё-таки небольшой пул эмулированных систем у меня имеется.

Но это не суть. Самое главное ответить на вопрос, сколько же можно зарабатывать в тизерных сетях на своих сайтах, да ещё и используя бот-трафик? Ответ на этот вопрос чуть ниже.

Эксперимент по заработку в тизерных сетях (2015)

Год эксперимента: 2015 (ноябрь) ПП: секрет Шаблон: « Сими 3.0 » Рекламная зона: Popunder Трафик: 100% бот-трафик Тематика: 18+ Монетизация: Тизерная сеть Сайтов: 1

К сожалению, у меня сохранилось очень мало скриншотов статистики дохода по проводимым тогда экспериментам, поэтому выкладываю, что имею.

Для справки, месячный доход с одного такого сайта мог окупить только все используемые proxy, а покупалось их много и всяких разных.

Правда есть оговорка:

Каждый день трафик накручивался не всеми купленными proxy (соотношение менее «1 к 1»), и на сайтах стоял не только Popunder, но и другие рекламные зоны (в основном баннеры), что давало практически двойной доход при сравнительно небольшом увеличении нагрузки на шаблон « Сими 3.0 ».

». Кроме того, всегда в работе было не менее 10-и сайтов. Так что о доходности этого эксперимента судите сами.

Эксперимент по заработку в тизерных сетях (2017)

Практически весь 2016 год, я посвятил разработке принципиально нового программного комплекса, способного стабильно приносить доход в тизерных сетях. К сожалению, в виду отсутствия финансирования я его ещё пока не испытывал (это дорогое удовольствие).

Но, тем не менее, буквально в апреле этого года я возобновлю свои эксперименты по заработку в тизерных сетях на своих сайтах с помощью нового комплекса «Сими 4.0». Посмотрим, что из этого получится.

Продолжение следует.

© Максим Шихаль

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